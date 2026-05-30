Food in History: तुम्ही ज्या बटाट्याला 'देसी' समजता, तो भारताचा नाहीच! जाणून घ्या 7,000 वर्षांचा इतिहास

International Day of Potato: अगदी रोज भारतीय घरात वापरला जाणारा बटाटा हा मूळचा भारतातील आहे असं अनेकांना वाटतं. पण तसं नाही. आज आंतरराष्ट्रीय बटाटा दिनानिमित्त, त्याचा रंजक इतिहास जाणून घेऊया.
International Day of Potato: वडापाव, समोसा, बटाटेवडा, भाजी, पराठे किंवा चाट...एवढच काय तर अगदी उपवास असेल तर वेफर्स, पापडी ते बटाट्याचा किस... भारतीय खाद्यसंस्कृतीत बटाट्याशिवाय अनेक पदार्थांची कल्पनाच करता येत नाही. इतका तो आपल्या आहाराचा अविभाज्य भाग बनला आहे की अनेकांना बटाटा हा भारतातच जन्मलेला आहे असं वाटतो. मात्र वास्तव यापेक्षा खूप वेगळं आहे. ३० मे रोजी साजऱ्या होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय बटाटा दिनाच्या निमित्ताने या लोकप्रिय कंदमुळाचा हजारो वर्षांचा प्रवास जाणून घेऊया. भारतात प्रसिद्ध असलेला पण भारतातील नसलेला हा बटाटा नेमका कुठून आला (Food in History) याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात...
आज जगभर लोकप्रिय असलेल्या बटाट्याचे मूळ दक्षिण अमेरिकेतील पेरू देशात आढळते. अँडीज पर्वतरांगांमध्ये राहणाऱ्या स्थानिक समुदायांनी सुमारे ७ हजार वर्षांपूर्वी जंगली बटाट्याची लागवड सुरू केली होती. त्या काळी अन्न दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांनी एक विशेष पद्धत विकसित केली होती. बटाटे वाळवून आणि गोठवून तयार केले जाणारे ‘चुनो’ हे खाद्यपदार्थ त्यातूनच निर्माण झाले. कालांतराने इंका संस्कृतीत बटाटा हा प्रमुख अन्नस्रोत बनला आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा महत्त्वाचा भाग झाला.
हे ही वाचा:
१६व्या शतकात स्पॅनिश मोहिमांदरम्यान इंका साम्राज्याचा संपर्क युरोपशी आला. त्यावेळी बटाटा प्रथमच युरोपमध्ये पोहोचला. सुरुवातीला युरोपियन लोकांनी या कंदाकडे संशयाने पाहिले. मात्र कमी जागेत, विविध हवामानात आणि तुलनेने कमी खर्चात मोठे उत्पादन देणारा हा पिक प्रकार असल्याने त्याची लोकप्रियता झपाट्याने वाढली. काही काळातच बटाटा युरोपातील अनेक देशांच्या आहाराचा महत्त्वाचा भाग बनला.
भारतात बटाट्याचा प्रवेश पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांमुळे झाला, असे इतिहासकार मानतात. १७व्या शतकात गोवा आणि पश्चिम किनारपट्टीमार्गे हा भाजीपाला भारतात आला. नंतर ब्रिटिश काळात त्याच्या लागवडीला अधिक प्रोत्साहन मिळाले. विविध प्रकारच्या हवामानात सहज वाढणारे पीक म्हणून उत्तर भारतातील मैदानी भागांपासून डोंगराळ प्रदेशांपर्यंत बटाट्याची शेती विस्तारत गेली. काही दशकांतच तो भारतीय स्वयंपाकघरातील महत्त्वाचा घटक बनला.
भारतीय मसाले आणि बटाटा यांचे नाते जुळायला वेळ लागला नाही. बटाट्याची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे तो मसाल्यांची चव सहज आत्मसात करतो. याच गुणामुळे बटाटा चाट, पाणीपुरी, समोसा, कटलेट, वडापाव, पराठे आणि असंख्य पदार्थांचा मुख्य घटक बनला. उकडलेला, तळलेला, कुस्करलेला किंवा मसाल्यांसोबत परतलेला – प्रत्येक रूपात तो भारतीयांच्या पसंतीस उतरला.
बटाटा केवळ पोट भरणारा नाही, तर पोषकही आहे. शरीराला ऊर्जा देणारे कार्बोहायड्रेट्स त्यात मुबलक प्रमाणात असतात. फायबर, व्हिटॅमिन C, व्हिटॅमिन B6 आणि पोटॅशियम यांचेही तो चांगले स्रोत मानला जातो. दही, कडधान्ये आणि विविध चटण्यांसोबत खाल्ल्यास त्याचे पौष्टिक मूल्य आणखी वाढते. असा फायदा या बटाट्यामुळे होतो.
उत्तर भारतातील आलू टिक्की असो, महाराष्ट्राचा वडापाव असो, बंगालचा आलूर दम असो किंवा दक्षिण भारतातील मसाला डोसा बटाट्याने भारतातील विविध खाद्यपरंपरांना एक समान धागा दिला आहे. स्वस्त, सहज उपलब्ध आणि बहुगुणी असल्यामुळे तो सर्वसामान्यांच्या आहारात रुजला. आज बटाटा हा केवळ एक भाजीपाला नाही, तर भारतीय खाद्यसंस्कृतीचा अविभाज्य भाग बनला आहे.
म्हणून पुढच्या वेळी तुम्ही वडापाव, समोसा किंवा बटाट्याची चाट खात असाल, तेव्हा लक्षात ठेवा की तुमच्या ताटातील हा ‘देशी’ वाटणारा बटाटा प्रत्यक्षात हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून भारतात पोहोचला आहे. आणि त्या प्रवासाची चव आजही प्रत्येक घासात जिवंत आहे.
(Disclaimer: ही माहिती केवळ सामान्य ज्ञान आणि शैक्षणिक उद्देशांसाठी दिली आहे. यामध्ये नमूद केलेल्या ऐतिहासिक गोष्टी, कथा आणि सांस्कृतिक उल्लेख हे विविध परंपरा, लोककथा आणि दुय्यम स्रोतांवर आधारित आहेत. काही ऐतिहासिक दावे, तारखा किंवा संदर्भ हे विविध स्रोतांनुसार बदलू शकतात आणि स्वतंत्रपणे पूर्णतः प्रमाणित नाहीत. त्यामुळे ही माहिती ऐतिहासिक सत्य म्हणून नव्हे तर सांस्कृतिक कथा आणि संदर्भ म्हणून वाचावी. या माहितीसाठी Zee 24 Taas जबाबदार नाही.)