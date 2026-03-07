English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • नारी तू नारायणी! जागतिक महिला दिनानिमित्त जाणून घेऊया थिम आणि त्याचे महत्त्व

नारी तू नारायणी! जागतिक महिला दिनानिमित्त जाणून घेऊया थिम आणि त्याचे महत्त्व

Womens Day 2026 Theme and Significance : दरवर्षी 8 मार्च रोजी जागतिक महिला दिन साजरा केला जातो. यंदाची महिल दिनाची थिम आणि महत्त्व समजून घ्या. एकमेकांना पाठवा खास शुभेच्छा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 7, 2026, 03:25 PM IST
नारी तू नारायणी! जागतिक महिला दिनानिमित्त जाणून घेऊया थिम आणि त्याचे महत्त्व

जागतिक महिला दिन 2026 International Women's Day 2026 हा दोन मुख्य संकल्पनांभोवती साजरा केला जात आहे. त्याचे महत्त्व आणि अर्थ समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. जागतिक महिला दिन दरवर्षी 8 मार्च रोजी जगभरात साजरा केला जातो. महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय कामगिरीचा गौरव करण्यासाठी आणि लिंग समानतेबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी हा दिवस समर्पित आहे. जागतिक महिला दिन 2026 ची थीम आणि त्याचे महत्त्व समजून घेणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

यंदाची थीम काय? 

'Give To Gain' दान करा आणि प्रगती मिळवा. ही जागतिक स्तरावरील मोहिमेची थीम असून, ती परस्पर सहकार्य आणि औदार्य यावर भर देते. त्याचा अर्थ असा आहे की,  'जेव्हा आपण देतो, तेव्हाच आपण मिळवतो.' याचा अर्थ असा की, जेव्हा समाज महिलांना संधी, ज्ञान आणि संसाधने (Resources) देतो, तेव्हा त्याचा फायदा संपूर्ण जगाला होतो.

महिला दिनाचे महत्त्व

ही संकल्पना सांगते की महिलांचे सक्षमीकरण ही केवळ महिलांची प्रगती नसून, ती कुटुंब, समाज आणि अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्याची प्रक्रिया आहे. यामध्ये आर्थिक मदत, मार्गदर्शन (Mentoring), शिक्षण आणि प्रशिक्षणाद्वारे महिलांना पुढे नेण्याचे आवाहन केले जाते.

संयुक्त राष्ट्रांनी (United Nations) 2026 साठी "Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls" ही अधिकृत थीम जाहीर केली आहे. महिलांना कागदावर असलेल्या कायद्यांप्रमाणेच प्रत्यक्ष जीवनातही समान हक्क मिळावेत. : हिंसाचार आणि भेदभावाविरुद्ध महिलांना न्याय मिळवण्यासाठी कायदेशीर व्यवस्था अधिक सुलभ करणे.  केवळ चर्चा न करता, भेदभाव करणारे कायदे आणि सामाजिक अडथळे दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे.

महिला दिनाचे महत्त्व 

उपलब्धींचा गौरव: सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय क्षेत्रातील महिलांच्या यशाचा सन्मान करणे 
समानतेचा लढा: लिंगभेद, कामाच्या ठिकाणी होणारा भेदभाव आणि महिलांवरील हिंसाचार यांसारख्या गंभीर प्रश्नांवर लक्ष वेधणे
जागरूकता: शिक्षण, आरोग्य आणि समान वेतन यांसारख्या मूलभूत अधिकारांबद्दल समाजात जनजागृती करणे 
थोडक्यात सांगायचे तर, 2026 चा महिला दिन हा केवळ साजरा करण्याचा दिवस नसून, तो महिलांच्या हक्कांसाठी न्याय आणि प्रत्यक्ष कृती करण्याची मागणी करणारा दिवस आहे 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
international women's dayInternational Womens Day 2026International Womens Day ThemeInternational Womens Day significance

इतर बातम्या

'न्यूझीलंडने T20 World Cup फायनल जिंकली नाही तर......

स्पोर्ट्स