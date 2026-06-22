/लग्नाआधी AMH चाचणी आवश्यक आहे का? महिलांच्या फर्टिलिटीबाबत Experts नी दिल्ला सल्ला!

बदलत्या जीवनशैलीमुळे आणि करिअरला प्राधान्य देण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे अनेक महिला विवाह आणि मातृत्वाचा निर्णय उशिरा घेत आहेत. त्यामुळे प्रजनन आरोग्याबाबत जागरूकता वाढत असून लग्नाआधीच फर्टिलिटी तपासण्याबाबत महिलांमध्ये उत्सुकता दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत एएमएच (AMH) चाचणी नेमकी काय आहे, ती कोणासाठी उपयुक्त ठरू शकते आणि तिच्या निकालांचा अर्थ काय असतो, याबाबत तज्ज्ञांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.
AMH म्हणजे अँटी-म्युलरियन हार्मोन. हा हार्मोन महिलांच्या अंडाशयातील लहान फॉलिकल्समधून तयार होतो. या हार्मोनची पातळी तपासल्याने अंडाशयात उपलब्ध असलेल्या अंड्यांच्या साठ्याचा अंदाज घेता येतो. ही एक साधी रक्त तपासणी असून ती मासिक पाळीच्या कोणत्याही टप्प्यावर केली जाऊ शकते. फर्टिलिटी मूल्यांकनामध्ये AMH चाचणीला महत्त्वाचे स्थान असले तरी ती एकमेव निर्णायक चाचणी मानली जात नाही.
सामान्यतः AMH पातळी चांगली असल्यास अंडाशयातील अंड्यांचा साठा तुलनेने अधिक असल्याचे संकेत मिळतात. तर कमी AMH पातळी अंड्यांचा साठा घटत असल्याचे दर्शवू शकते. मात्र याचा अर्थ महिला नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा करू शकणार नाही, असा होत नाही. तसेच ही चाचणी अंड्यांची गुणवत्ता, गर्भधारणेची शक्यता किंवा गर्भधारणेचा कालावधी याबाबत कोणतीही अचूक माहिती देत नाही.
तज्ज्ञांच्या मते प्रत्येक अविवाहित महिलेला ही चाचणी करण्याची गरज नसते. मात्र काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये ती उपयुक्त ठरू शकते. उदाहरणार्थ, कुटुंबात लवकर रजोनिवृत्तीचा इतिहास असल्यास, मासिक पाळी अनियमित असल्यास, एंडोमेट्रिओसिसचा त्रास असल्यास, अंडाशयावर शस्त्रक्रिया झालेली असल्यास किंवा भविष्यात उशिरा मूल होऊ देण्याचा विचार असल्यास AMH तपासणीचा विचार करता येतो.
प्रजननक्षमतेचे मूल्यांकन करताना डॉक्टर महिलेचे वय, आरोग्य स्थिती, मासिक पाळीचा इतिहास, सोनोग्राफीचे निष्कर्ष आणि इतर वैद्यकीय घटकांचा एकत्रित विचार करतात. त्यामुळे केवळ AMH अहवालावर आधारित निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरू शकते. अनेक वेळा कमी AMH असूनही महिला नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा करू शकतात.
लग्नाआधी AMH चाचणी करणे हा पूर्णपणे वैयक्तिक निर्णय आहे. ही चाचणी भविष्यातील कुटुंब नियोजनासाठी काही महत्त्वाची माहिती देऊ शकते. मात्र AMH हा फर्टिलिटीचा अंतिम निकाल नसून तो एक मार्गदर्शक निर्देशक आहे. त्यामुळे अहवालातील आकडे पाहून घाबरण्याऐवजी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. योग्य वेळी योग्य माहिती मिळाल्यास महिलांना त्यांच्या आरोग्य आणि मातृत्वासंबंधी निर्णय अधिक आत्मविश्वासाने घेता येतात.