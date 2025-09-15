English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दूरवरच्या विमानप्रवासादरम्यान वैमानिकाला झोप आली तर...? ते कसे आराम करतात?

Can Pilot Sleep During Flights: देशांतर्गत विमानप्रवास असला की, तो आंतरराष्ट्रीय विमानप्रवासाच्या तुलनेत कमी वेळाचा असतो. यादरम्यान वैमानिक आराम कसा करतात माहितीये?   

सायली पाटील | Updated: Sep 15, 2025, 02:56 PM IST
दूरवरच्या विमानप्रवासादरम्यान वैमानिकाला झोप आली तर...? ते कसे आराम करतात?
is it possible for pilots to take sleep during flights Know how they relax in long journey

Can Pilot Sleep During Flights: विमानप्रवासाला अनेक मंडळी प्राधान्य देतात. त्यातच मागील काही वर्षांमध्ये विविध ऑफरमुळं विमान प्रवासावर मिळणाऱ्या सवलती पाहता या मार्गानं प्रवास करणाऱ्या अनेकांचीच पसंती असते. अशा या प्रवासात विमानात बसलेल्या शेकडो प्रवाशांसह संपूर्ण क्रू मेंबर्सची जबाबदारी ही वैमानिकाच्या अर्थात पायलटच्या हातात असते. 

विमान प्रवासात पायलटला आराम करायला मिळतो? 

या  विमानप्रवासादरम्यान अनेकदा प्रवासी तर निवांत झोपी जातात. विशेषत: प्रवास लांबचा असेल तर हे चित्र बऱ्याचदा पाहायला मिळतं. पण, वैमानिकांचं काय? त्यांना झोप आली किंवा झोपावंसं वाटलंच तर काय? 

प्रत्येक देशात वैमानिकाच्या विश्रांतीसाठीचे नियम वेगवेगळे असतात. अमेरिकेत उड्डाणादरम्यान वैमानिकांना झोपण्यास सक्तीची बंदी आहे.  फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA)च्या नियमांनुसार इथं वैमानिकांना डुलकी घेण्यासही बंदी आहे. तर, युरोपीय आणि आशियाई विमान वाहतूक कंपन्यांमध्ये मात्र वैमानिकांच्या विश्रांतील परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजेच निर्धारित वेळ आणि काही अटींअन्वये वैमानिकांना थोड्या वेळासाठी झोप काढता येते. 

काय आहे या वैमानिकांच्या विश्रांतीचा प्रकार? 

वैमानिक विश्रांती घेतात त्या पद्धतीला 'कंट्रोल्ड रेस्ट' असंही म्हणतात. प्रचलित अशा 'पॉवर नॅप'चाच हा एक प्रकार. हे तेव्हाच शक्य होतं जेव्हा मोठ्या प्रवासादरम्यान क़ॉकपिटमध्ये किमान दोन वैमानिक असतात. ज्यापैकी एक कॅप्टन आणि दुसरा फर्स्ट ऑफिसर असतो. पायलटला झोप आल्यास फर्स्ट ऑफिसर सतर्क राहणं अपेक्षित असतं. वैमानिकांच्या विश्रांतीला वेळ हा साधारण 20 ते 40 मिनिटं इतका असतो. 

वैमानिक विश्रांती घेत असल्यास 'एअर ट्रॅफिक कंट्रोल'लाही यासंदर्भातील माहिती दिली जाते. युरोपातून अमेरिका किंवा आशियापर्यंत येणाऱ्या विमानांमध्ये सहसा 3 ते 4 पायलट असतात. इथं शिफ्ट प्रणालीत वैमानिक विश्रांती घेतात. काही मोठ्या विमानांमध्ये वैमानिकांच्या विश्रांतीसाठी एक वेगळं कक्ष असतं. दूरवरच्या प्रवासामध्ये वैमानिकांचा थकवा दूर होणंही गरजेचा असल्यानं त्यांनाही विश्रांचीचा वाव दिला जातो. इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) च्या मते वैमानिकांना अशा विश्रांतीचे काही क्षण देणं अतिशय फायद्याचं आणि मदतीचं ठरतं. ज्यामुळं वैमानिकांची स्मृती, निरीक्षण क्षमता आणि सतर्कता आणखी प्रभावीपणे काम करते. 

वैमानिकांना उड्डाणादरम्यान झोपण्याची परवानगी आहे का?
युरोप आणि आशियाई देशांमध्ये 'कंट्रोल्ड रेस्ट' अंतर्गत 20-40 मिनिटांची डुलकी घेण्यास परवानगी आहे, पण अमेरिकेत FAA ने पूर्ण बंदी घातली आहे.

कंट्रोल्ड रेस्ट म्हणजे काय?
लांब उड्डाणात वैमानिकांना थकवा टाळण्यासाठी कॉकपिटमधील सीटवर घेतली जाणारी नियोजित 20-40 मिनिटांची डुलकी. दुसरा वैमानिक सतर्क असतो.

वैमानिक झोपले तर विमान कोण चालवतं?
ऑटोपायलट सिस्टम आणि दुसरा सतर्क वैमानिक नियंत्रण घेतो. ATC ला माहिती दिली जाते, आणि कॉकपिटमधील सतर्कता कायम ठेवली जाते.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

pilotflightsPilot Sleep During Flightspilot sleeping in cockpitCan Pilot Sleep During Flights

