Japanese Weight Loss Trick : जपानी लोक Over Weight का नसतात? डायटिंग न करता कसं कमी करतात वजन

भारतात लोक पोट भरेपर्यंत खातात, तर काही देशांमध्ये लोक त्यांच्या भुकेपेक्षा किंवा क्षमतेपेक्षा कमी खाण्याचा आग्रह धरतात. जपानी लोकांच्या खाण्याच्या सवयी फक्त पोट भरण्यापर्यंत सीमित नाही. एवढंच नव्हे तर मन, शरीर आणि दीर्घायुष्याशी जोडलेलं आहे. रिपोर्टनुसार, जपानमध्ये परंपरागत जेवण करण्याची पद्धत आहे. यासोबत बॅलेंस आहार आणि माइंडफूल इटिंगवर त्यांचा जोर जास्त असतं. यामुळेच या सवयी आरोग्यासाठी फायदेशीर मानल्या जातात. जपानी लोकांच्या तंदुरुस्तीचे रहस्य त्यांच्या खाण्याच्या सवयींमध्ये दडलेले आहे.
या जपानी खाण्याच्या पद्धतीनुसार, आपले पोट 80 टक्के भरेपर्यंतच आपण खावे. अति खाणे टाळणे हा या पद्धतीचा उद्देश आहे. जपानी लोकांचा असा विश्वास आहे की, पोट थोडे रिकामे ठेवल्याने पचनक्रिया सुधारते आणि शरीरातील ऊर्जा टिकून राहते.
इटाडाकिमासुचा शब्दशः अर्थ 'मी नम्रपणे स्वीकारतो' असा आहे. अन्नाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी जेवण्यापूर्वी हे म्हटले जाते. या तंत्रात जेवणाला एक पवित्र कार्य मानले जाते, ज्यामुळे व्यक्ती शांतपणे आणि एकाग्रतेने जेवण करू शकते.
इचिजू सांसाई म्हणजे 'एक सूप आणि तीन पदार्थ'. यामध्ये भात आणि सूपसोबत प्रथिने आणि भाज्या असलेले तीन छोटे पदार्थ असतात. या पद्धतीमुळे आहारात विविधता येते, ज्यामुळे शरीराला पुरेसे पोषण मिळते आणि कॅलरीजदेखील नियंत्रणात राहतात.
या पद्धतीत अन्न वाया न घालवण्यावर भर दिला जातो. अन्नाचा प्रत्येक भाग फेकून देण्याऐवजी त्याचा आदर केला जातो आणि वापरला जातो. ही सवय केवळ शिस्तच शिकवत नाही, तर जागरूकता वाढवून संतुलित जीवनशैलीलाही प्रोत्साहन देते.
जपानी संस्कृतीत लहान घास घेऊन आणि ते व्यवस्थित चावून खाण्यावर भर दिला जातो. हळू खाल्ल्याने मेंदूला पोट भरल्याचे संकेत मिळायला वेळ मिळतो. यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि नकळतपणे अतिरिक्त कॅलरीजचे सेवन टाळले जाते.