English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • Japanese Weight Loss Trick : जपानी लोक Over Weight का नसतात? डायटिंग न करता कसं कमी करतात वजन

Japanese Weight Loss Trick : जपानी लोक Over Weight का नसतात? डायटिंग न करता कसं कमी करतात वजन

जपानी खाण्याच्या सवयी केवळ पोट भरण्यापुरत्या मर्यादित नाहीत; त्या निरोगी शरीर आणि दीर्घायुष्याशी देखील जोडलेल्या आहेत. जपानमध्ये कोणत्या खाण्याच्या सवयी वापरल्या जातात?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 21, 2026, 10:55 PM IST
Japanese Weight Loss Trick : जपानी लोक Over Weight का नसतात? डायटिंग न करता कसं कमी करतात वजन

भारतात लोक पोट भरेपर्यंत खातात, तर काही देशांमध्ये लोक त्यांच्या भुकेपेक्षा किंवा क्षमतेपेक्षा कमी खाण्याचा आग्रह धरतात. जपानी लोकांच्या खाण्याच्या सवयी फक्त पोट भरण्यापर्यंत सीमित नाही. एवढंच नव्हे तर मन, शरीर आणि दीर्घायुष्याशी जोडलेलं आहे. रिपोर्टनुसार, जपानमध्ये परंपरागत जेवण करण्याची पद्धत आहे. यासोबत बॅलेंस आहार आणि माइंडफूल इटिंगवर त्यांचा जोर जास्त असतं. यामुळेच या सवयी आरोग्यासाठी फायदेशीर मानल्या जातात. जपानी लोकांच्या तंदुरुस्तीचे रहस्य त्यांच्या खाण्याच्या सवयींमध्ये दडलेले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

हारा हाची बु 

या जपानी खाण्याच्या पद्धतीनुसार, आपले पोट 80 टक्के भरेपर्यंतच आपण खावे. अति खाणे टाळणे हा या पद्धतीचा उद्देश आहे. जपानी लोकांचा असा विश्वास आहे की, पोट थोडे रिकामे ठेवल्याने पचनक्रिया सुधारते आणि शरीरातील ऊर्जा टिकून राहते.

इटाडाकिमासु 

इटाडाकिमासुचा शब्दशः अर्थ 'मी नम्रपणे स्वीकारतो' असा आहे. अन्नाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी जेवण्यापूर्वी हे म्हटले जाते. या तंत्रात जेवणाला एक पवित्र कार्य मानले जाते, ज्यामुळे व्यक्ती शांतपणे आणि एकाग्रतेने जेवण करू शकते.

इचिजू सांसाई  

इचिजू सांसाई म्हणजे 'एक सूप आणि तीन पदार्थ'. यामध्ये भात आणि सूपसोबत प्रथिने आणि भाज्या असलेले तीन छोटे पदार्थ असतात. या पद्धतीमुळे आहारात विविधता येते, ज्यामुळे शरीराला पुरेसे पोषण मिळते आणि कॅलरीजदेखील नियंत्रणात राहतात.

मोटाएनाई

या पद्धतीत अन्न वाया न घालवण्यावर भर दिला जातो. अन्नाचा प्रत्येक भाग फेकून देण्याऐवजी त्याचा आदर केला जातो आणि वापरला जातो. ही सवय केवळ शिस्तच शिकवत नाही, तर जागरूकता वाढवून संतुलित जीवनशैलीलाही प्रोत्साहन देते.

हळू हळू खाणे

जपानी संस्कृतीत लहान घास घेऊन आणि ते व्यवस्थित चावून खाण्यावर भर दिला जातो. हळू खाल्ल्याने मेंदूला पोट भरल्याचे संकेत मिळायला वेळ मिळतो. जपानी संस्कृतीत लहान घास घेऊन आणि ते व्यवस्थित चावून खाण्यावर भर दिला जातो. हळू खाल्ल्याने मेंदूला पोट भरल्याचे संकेत मिळायला वेळ मिळतो. यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि नकळतपणे अतिरिक्त कॅलरीजचे सेवन टाळले जाते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
