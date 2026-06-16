/‘गोल्डन अवर’ हुकला अन् प्राण गेला? माजी नेमबाज प्रशिक्षक जसपाल राणांना आधीच मिळालेला Heart Attack चा इशारा?

Jaspal Rana Ignored a Heart Attack for 3 Days : प्रसिद्ध भारतीय नेमबाज आणि प्रशिक्षक जसपाल राणा यांच्या अकाली निधनानंतर हृदयविकाराबाबत पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, त्यांनी हृदयविकाराची लक्षणे दिसूनही तब्बल तीन दिवस त्याकडे दुर्लक्ष केले, आणि हीच विलंबित वैद्यकीय मदत त्यांच्या मृत्यूचे प्रमुख कारण ठरली. वैद्यकीय अहवालांनुसार, राणा यांना हृदयविकाराचा झटका आला असतानाही त्यांनी सुरुवातीला ही लक्षणे अॅसिडिटी किंवा पचनाच्या त्रासाशी संबंधित असल्याचे मानले. त्यामुळे त्यांनी तत्काळ उपचार घेण्याऐवजी प्रवास सुरू ठेवला.
हृदयविकाराच्या बाबतीत पहिला तास अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, ज्याला वैद्यकीय भाषेत “गोल्डन अवर” म्हटले जाते. या वेळेत उपचार मिळाल्यास जीव वाचण्याची शक्यता लक्षणीय वाढते. मात्र, या प्रकरणात रुग्णाने वेळेत उपचार न घेतल्याने स्थिती गंभीर होत गेली. डॉक्टरांच्या मते, फिट आणि निरोगी दिसणाऱ्या व्यक्तींनाही हृदयविकाराचा धोका असू शकतो. बदलती जीवनशैली, आहारातील त्रुटी, ताणतणाव आणि अनियमित सवयी यामुळे तरुण वयोगटातही हृदयविकाराचे प्रमाण वाढत आहे.
शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असणे म्हणजे हृदय पूर्णपणे निरोगी आहे असे नाही. ३० वयोगटातील पुरुषांमध्येही हृदयविकाराचा धोका वाढताना दिसत आहे. छातीत दुखणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, अस्वस्थता किंवा अचानक घाम येणे यांसारखी लक्षणे दिसल्यास त्वरित वैद्यकीय मदत घेणे अत्यावश्यक आहे.
जसपाल राणा यांच्या प्रकरणाने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे की, हृदयविकाराची लक्षणे हलक्यात घेणे धोकादायक ठरू शकते. वेळेवर उपचार घेतल्यास अनेक जीव वाचू शकतात, मात्र विलंब केल्यास परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते. त्यांच्या निधनामुळे “वेळेवर उपचार” याचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.