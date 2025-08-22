Neer Dosa Recipe: कॅटरीना कैफला आवडतो नीर डोसा, मऊसूत आणि हेल्दी डिश घरच्या घरी बनवा; 'ही' रेसिपी ट्राय करा

How To Make Neer Dosa At Home: बॉलिवूड अभिनेत्री कॅटरीना कैफला (Katrina Kaif) साउथ इंडियन पदार्थांची खूप आवड आहे, विशेषत: उडुपी- मंगळूर स्टाइल नीर डोसा. साध्या डोश्यापेक्षा हा डोसा थोडा वेगळा असतो. खायला अगदी रुईसारखा मऊ आणि तेल-मसाल्याविना तयार होतो. त्यामुळे तो केवळ चविष्टच नाही तर हेल्दी देखील आहे. साउथ इंडियन पदार्थांमध्ये तिखट-मसाला कमी प्रमाणात वापरला जातो, त्यामुळे वेट लॉस डाएटमध्येही हे पदार्थ सहज सामावले जातात. अनेक सेलिब्रिटी आपल्या आहारात नीर डोश्यासारखे हेल्दी पदार्थ समाविष्ट करतात. कॅटरीना कैफलाही हा डोसा इतकाच आवडतो.
नीर डोसा हे नाव त्याच्या पातळसर मिश्रणावरून पडलं आहे. ‘नीर’ म्हणजेच पाणी या डोश्याचे पीठ अगदी पाण्यासारखे पातळ केले जाते. त्यामुळे तयार झालेला डोसा हलका, मऊसूत आणि पचायला सोपा असतो. सकाळचा नाश्ता, दुपारचे जेवण किंवा रात्रीच्या जेवणासाठी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घ्या.
२ कप तांदूळ (साधा उकड तांदूळ नसलेला)
१ कप पाणी (भिजवण्यासाठी)
१ कप नारळाचं दूध (ऐच्छिक – चव वाढते)
मीठ चवीनुसार
तेल/तूप (शेकण्यासाठी)
हे ही वाचा: Besan Wali Kurkuri Bhindi: जेवणसोबत तोंडी लावायला बनवा घरी बेसनवाली कुरकुरी भेंडी! नोट करा Recipe
एका वाटी (१ कप) तांदूळ २-३ तास पाण्यात भिजत ठेवा. नंतर ते नीट धुऊन घ्या.
भिजवलेले तांदूळ मिक्सरमध्ये टाकून बारीक वाटून घ्या. त्यात २ चमचे किसलेले कच्चे खोबरे घालून एकसंध पेस्ट तयार करा. मीठ घाला आणि पुरेसे पाणी टाकून मिश्रण अगदी पातळसर बनवा.
डोश्याचा तवा गरम करून थोडासा तेल लावा. त्यावर पातळसर पिठाचा डाव टाका आणि झाकण ठेवून साधारण एक मिनिट शिजू द्या. नीर डोसा सहसा एका बाजूनेच शिजवला जातो.
डोसा उतारल्यानंतर तो सांबार, नारळाची चटणी किंवा टोमॅटो चटणीसोबत सर्व्ह करा.
हे ही वाचा: पावसाळी थंड वातावरणात बनवा बनारसचं टोमॅटो चाट, नीता अंबानीसह आहे अनेक बॉलिवूडकरांची आवडती डिश
हा डोसा तेलाशिवाय सुद्धा बनवता येतो. हलका, पौष्टिक आणि अतिशय स्वादिष्ट असल्याने तो घरच्या घरी पटकन बनवता येणारा उत्तम पर्याय आहे. कॅटरीना कैफसारख्या अनेकांना नीर डोसा का इतका आवडतो याचं कारण म्हणजे त्याचा मऊसूत पोत आणि वेगळा स्वाद हा आहे.