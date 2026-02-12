English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kiss केल्याने मिळतात चक्क आरोग्यदायी फायदे, जाणून थक्क व्हाल!

Kiss Day 2026: तुम्ही हे ऐकून थक्क व्हाल की, तुमच्या आवडत्या व्यक्तीला मिठी मारल्यास आणि चुंबन घेतल्यास आरोग्याचे अनेक फायदे मिळतात. मानसिक ताण कमी होऊन थकवा दूर होतो. तसेच डोकेदुखी किंवा मासिक पाळीत होणाऱ्या त्रासातूनही आराम मिळतो. यामागचे नेमके कारण जाणून घ्या. तुमच्या जोडीदाराला Kiss Day निमित्ताने ही फायद्याची बातमी नक्कीच शेअर करा.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 12, 2026, 07:16 PM IST
Health Benefits Of Kissing: वेलेंटाइन वीकमधील रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे आणि हग डे नंतर आता शुक्रवारी (13 फेब्रुवारी 2026 रोजी) किस डे आहे. वेलेंटाइन वीकमधील हग डे आणि किस डे हे फक्त प्रेमाचे दिवस म्हणून नाही तर या दिवसांचे काही आरोग्यदायी फायदेही आहेत. हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटले असेल, पण हे खरे आहे आवडत्या व्यक्तीला मिठी मारण्याचा आणि चुंबन घेण्याचा थेट संबंध तुमच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याशी असतो. असे अनेक अभ्यासातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. चला तर मग जाणून घेऊया हे फायदे काय आहेत?

आवडत्या व्यक्तीला Kiss केल्याने मिळणारे मानसिक फायदे कोणते? 

1. शरीरात हॅपी हार्मोनचे प्रमाण वाढते: आवडत्या व्यक्तीचे चुंबन घेतल्यास मेंदूमध्ये ऑक्सिटोसिन, डोपामाइन आणि सेरोटोनिन हे हार्मोन निर्माण होतात. जे मन प्रसन्न आणि आनंदी ठेवण्यास मदत करतात. 

2. ताण-तणाव कमी होतो: शरीरातील तणावाला कारणीभूत असणाऱ्या कोर्टिसोल या हार्मोनची पातळी कमी होण्यास होते. ज्यामुळे मानसिक थकवा कमी होऊन मनाला शांतता मिळते. 

3. सकारात्मक दृष्टिकोन वाढतो: सकाळी कामासाठी घरातून बाहेर निघताना तुमच्या जोडीदाराचे चुंबन घेतल्यास मन आनंदी होते. ज्यामुळे कामाच्या ठिकाणी ताण कमी जाणवतो, अधिक उत्साही आणि  सकारात्मक वाटते. 

 

आवडत्या व्यक्तीला kiss केल्यास शारीरिक आरोग्यास कोणते फायदे मिळतात? 

1. रक्तदाब नियंत्रणात राहतो: आवडत्या व्यक्तीचे चुंबन घेतल्यास हृदयाचे ठोके काही प्रमाणात वाढतात, ज्यामुळे रक्तवाहिन्या विस्तारतात. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि उच्च रक्तदाब नियंत्रणात राहतो. तसेच डोकेदुखी किंवा मासिक पाळीदरम्यान होणारा त्रास कमी होतो. 

2. रोगप्रतिकारशक्ती वाढते: जेव्हा तुम्ही तुमच्या जोडीदाराचे चुंबन घेता तेव्हा लाळेची देवाणघेवाण होते. शरीराला नव्या जंतूंची ओळख झाल्यामुळे त्यांच्याशी लढण्यासाठी शरीर अँटीबॉडीज निर्माण करते. जे प्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करते. 

3. कॅलरीज बर्न होतात, चेहऱ्याचा व्यायाम होतो:  चुंबनामुळे एका मिनिटात अंदाजे 2 ते 26 कॅलरीज बर्न होतात. जे आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. तसेच चुंबन घेताना चेहऱ्याचे अनेक स्नायू सक्रिय होतात. एकप्रकारे चेहऱ्याचा व्यायम होतो. ज्यामुळे त्वचा घट्ट राहते आणि सुरकुत्याही कमी होतात. 

 

 

(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

