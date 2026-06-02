/नारळ पाण्यात जास्त पाणी आहे का? कसं ओळखाल

Summer Coconut Water : जून महिना सुरु झाला तरी उन्हाचा तडाखा काही कमी झालेला नाही. अशावेळी अनेकजण नारळ पाणी पिण्याचा विचार करतात. मात्र नारळ पाण्याचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. असं असताना नारळ न फोडता तुम्ही त्यामध्ये किती पाणी आहे, हे कसं ओळखाल? नारळ न कापता सर्वात जास्त पाणी असलेला नारळ निवडणे हे नेहमीच एक आव्हान असते. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर शशांक अलसीने एका नारळ विक्रेत्याला विचारुन नारळात किती पाणी आहे, हे कसं ओळखाल याच्या टिप्स दिल्या आहेत. फक्त नारळावर थाप मारण्याच्या आवाजावरून चांगला नारळ ओळखू शकता आणि चुकीचा नारळ निवडणे टाळू शकता. उन्हाळ्यात किंवा उत्तम आरोग्य राखण्यासाठी प्रत्येकाला नारळाचे पाणी प्यायला आवडते. बाजारातून नारळ विकत घेताना, ते अनेकदा आतून कोरडे निघतात किंवा त्यात पाणी खूप कमी असते. बहुतेक लोक फक्त अंदाज लावतात किंवा नारळ हलवून तपासतात, जी योग्य पद्धत नाही.
सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर शशांक अलसीने एका नारळ विक्रेत्याशी बोलल्यानंतर एक अनोखी आणि अचूक पद्धत उघड केली आहे. त्याने '३ आवाजां'चे रहस्य उघड केले आहे, ज्यामुळे नारळ न कापताही त्यात जास्त पाणी आहे की मलई आहे हे ओळखता येते. चला तर मग, आवाजावरून सर्वात जास्त पाणी असलेला नारळ ओळखण्याचे काही सोपे मार्ग जाणून घेऊया.
जर तुम्ही सर्वाधिक पाणी असलेला नारळ शोधत असाल, तर तुम्हाला त्याच्या आवाजाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. जेव्हा दुकानदार चाकूच्या पाठीने किंवा आपल्या बोटांनी नारळावर हलकेच थाप मारतो आणि आवाज जड, दबलेला किंवा अस्पष्ट येतो, तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की नारळ पाण्याने पूर्ण भरलेला आहे.
जर तुम्हाला नारळाच्या पाण्याऐवजी नारळाची साय आवडत असेल, तर तुम्ही पोकळ आवाज असलेला नारळ निवडला पाहिजे. जेव्हा तुम्ही नारळावर थाप मारता आणि आतून पोकळ किंवा निनादणारा आवाज ऐकता, तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की आतील पाणी कमी झाले आहे आणि त्याच्या जागी सायीचा एक जाड थर जमा झाला आहे. आतील रिकाम्या जागेमुळे आवाज निनादतो.
कधीकधी, नारळावर थाप मारल्यावर असा आवाज येतो जो खूप जडही नसतो आणि खूप पोकळही नसतो. अशा प्रकारचा मधला आवाज येणे म्हणजे नारळात पाण्याचे प्रमाण मध्यम आहे आणि त्यावर मलईचा एक अतिशय पातळ थर तयार होऊ लागला आहे. जर तुम्हाला फक्त भरपूर पाणी प्यायचे असेल, तर हा नारळ कदाचित सर्वोत्तम पर्याय नसेल.