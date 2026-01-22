Aalu Matar Pulao Recipe: जेवणासाठी बनवा झटपट होणार बटाटा-मटार पुलाव! जाणून घ्या रेसिपी

How to make Aalu Matar Pulao in Marathi : रोजच्याच वरण भाताचा आपल्याला कंटाळा येतो. मग अशावेळी आपण वेगळ्या रेसिपी शोधतो. याशिवाय आपण काहीतरी झटपट तयार होईल असं बघतो. सोबतीला छान चवही हवी असते. हायवे ढाब्यावर जेवल्यासारकाही चव तुम्ही घरीच मिळवू शकता. आज आम्ही तुम्हाला 'ढाबा-स्टाईल बटाटा-मटार पुलाव' ची छान रेसिपी शेअर करणार आहोत, ज्याच्या सुगंधाने संपूर्ण घर भरून जाईल. हा पुलाव इतका चविष्ट आहे की लहान मुले ते मोठे सगळ्यांचं हा पुलाव आवडेल. चला जाणून घेऊयात रेसिपी..
तयारी: 10 मिनिटे
शिजवणे: 20 मिनिटे
2–3 लोकांसाठी
कुकर किंवा जाड बुडाच्या भांड्यात तेल/तूप गरम करा.
त्यात जिरे, तमालपत्र, लवंग, वेलची आणि दालचिनी घाला. सुगंध येईपर्यंत परतवा.
आता चिरलेला कांदा घालून हलका गुलाबी होईपर्यंत परतवा.
हिरवी मिरची आणि आले-लसूण पेस्ट घालून कच्चा वास जाईपर्यंत परतवा.
बटाट्याचे तुकडे आणि मटार घालून 2–3 मिनिटे परतवा.
हळद, गरम मसाला आणि मीठ घालून नीट मिसळा.
भिजवलेले तांदूळ घालून हलक्या हाताने ढवळा.
पाणी घालून एक उकळी येऊ द्या.
कुकरमध्ये 2 शिट्ट्या (किंवा भांड्यात झाकण ठेवून मंद आचेवर शिजवा).
शिजल्यावर 5 मिनिटे वाफ बसू द्या, नंतर हलक्या हाताने फुलवा.
वरून चिरलेली कोथिंबीर घालून सजवा.
दही / बुंदी रायता
कोशिंबीर
लोणचं किंवा पापड