Marathi News
  Aalu Matar Pulao Recipe: जेवणासाठी बनवा झटपट होणार बटाटा-मटार पुलाव! जाणून घ्या रेसिपी

Aalu Matar Pulao Recipe: जेवणासाठी बनवा झटपट होणार बटाटा-मटार पुलाव! जाणून घ्या रेसिपी

Aalu Matar Pulao Recipe: आपण बऱ्याचदा घरी पुलाव बनवतो, पण तुम्ही कधी ढाबा स्टाईल आलू-मटार  पुलाव बनवला आहे का? नसेल तर घरी एकदा तरी बनवून बघा. त्याची  खरी जादू भाजण्यात आणि मसाल्यांमध्ये असते. चला रेसिपी जाणून घेऊयात.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 22, 2026, 02:30 PM IST
Aalu Matar Pulao Recipe: जेवणासाठी बनवा झटपट होणार बटाटा-मटार पुलाव! जाणून घ्या रेसिपी

How to make Aalu Matar Pulao in Marathi : रोजच्याच वरण भाताचा आपल्याला कंटाळा येतो. मग अशावेळी आपण वेगळ्या रेसिपी शोधतो. याशिवाय आपण  काहीतरी झटपट तयार होईल असं बघतो. सोबतीला छान चवही हवी असते.  हायवे ढाब्यावर जेवल्यासारकाही चव तुम्ही घरीच मिळवू शकता. आज आम्ही तुम्हाला  'ढाबा-स्टाईल बटाटा-मटार पुलाव'  ची छान रेसिपी शेअर करणार आहोत, ज्याच्या सुगंधाने संपूर्ण घर भरून जाईल. हा पुलाव इतका चविष्ट आहे की लहान मुले ते मोठे सगळ्यांचं हा पुलाव आवडेल. चला जाणून घेऊयात रेसिपी.. 

लागणार वेळ

तयारी: 10 मिनिटे
शिजवणे: 20 मिनिटे

किती जणांसाठी?

2–3 लोकांसाठी

लागणारे साहित्य

  • तांदूळ – 1 कप (धुवून 20 मिनिटे भिजवलेले)
  • बटाटे – 2 मध्यम (सोलून चौकोनी काप)
  • हिरवे मटार – ½ कप
  • कांदा – 1 मध्यम (पातळ चिरलेला)
  • हिरवी मिरची – 1–2 (चिरलेली)
  • आले-लसूण पेस्ट – 1 चमचा
  • जिरे – 1 टीस्पून
  • तमालपत्र – 1
  • लवंग – 2
  • हिरवी वेलची – 2
  • दालचिनी – 1 छोटा तुकडा
  • हळद – ¼ टीस्पून
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • तेल किंवा तूप – 2 टेबलस्पून
  • पाणी – 2 कप
  • कोथिंबीर – सजावटीसाठी

कसा बनवायचं आलू-मटर पुलाव?

कुकर किंवा जाड बुडाच्या भांड्यात तेल/तूप गरम करा.

त्यात जिरे, तमालपत्र, लवंग, वेलची आणि दालचिनी घाला. सुगंध येईपर्यंत परतवा.

आता चिरलेला कांदा घालून हलका गुलाबी होईपर्यंत परतवा.

हिरवी मिरची आणि आले-लसूण पेस्ट घालून कच्चा वास जाईपर्यंत परतवा.

बटाट्याचे तुकडे आणि मटार घालून 2–3 मिनिटे परतवा.

हळद, गरम मसाला आणि मीठ घालून नीट मिसळा.

भिजवलेले तांदूळ घालून हलक्या हाताने ढवळा.

पाणी घालून एक उकळी येऊ द्या.

कुकरमध्ये 2 शिट्ट्या (किंवा भांड्यात झाकण ठेवून मंद आचेवर शिजवा).

शिजल्यावर 5 मिनिटे वाफ बसू द्या, नंतर हलक्या हाताने फुलवा.

वरून चिरलेली कोथिंबीर घालून सजवा.

सोबत काय छान लागेल?

दही / बुंदी रायता

कोशिंबीर

लोणचं किंवा पापड

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

