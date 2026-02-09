English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Achari Aloo Tikka Recipe: नाश्त्यासाठी घरीच बनवा आचरी आलू टिक्का! जाणून घ्या पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी रेसिपी

Achari Aloo Tikka Recipe in Marathi: संध्याकाळच्या छोट्याशा भुकेसाठी काही तरी हटके पदार्थ हवं असेल तर तुम्ही घरी आचारी आलू टिक्का बनवू शकता, याची रेसिपी सोप्पी आहे. चला बघुयात कसे बनवायचे आचारी आलू टिक्का....   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 9, 2026, 02:46 PM IST
Kitchen recipe How to make Achari Aloo Tikka for evening snack in marathi (Photo Credit: Freepik)

How to make Achari Aloo Tikka: संध्याकाळचा चहा आणि छोटीशी भूक...हे समीकरण आपल्याला अनेकदा अनुभवायला मिळतं.  या छोट्या भुकेला काही तरी चटपटीतच हवं असतं. नेहमीचे नॉर्मल पदार्थ नको वाटतात. मग याचसाठी आम्ही तुमच्यासाठी एक खास रेसिपी घेऊन आलो आहोत. ही रेसिपी झटपट होणारी आहे. ही रेसिपी आहे आचारी आलू टिक्काची! ही फक्त स्नॅक डिश नाही तर संध्याकाळच्या चहाला चारचाँद लावणारी डिश आहे.  आचारी आलू टिक्काची आंबट- तिखट चव तुम्हाला मज्जा समाधान देईल. चला तर मग सगळ्यांना आवडतील असेल कुरकुरीत आचारी आलू टिक्काची रेसिपी जाणून घेऊयात... 

लागणारे साहित्य:

मध्यम आकाराचे बटाटे  – 5 ते 6

मीठ – चवीनुसार

मॅरिनेशनसाठी

दही – ½ कप (घट्ट)

मोहरीची पावडर – 1 टीस्पून

सौंफ पावडर – 1 टीस्पून

जिरे पावडर – 1 टीस्पून

धणे पावडर – 1 टीस्पून

हळद – ½ टीस्पून

लाल तिखट – 1 टीस्पून

काश्मिरी लाल तिखट – 1 टीस्पून

आचारी मसाला – 1 टेबलस्पून

लिंबाचा रस – 1 टेबलस्पून

आलं-लसूण पेस्ट – 1 टेबलस्पून

मोहरीचं तेल – 2 टेबलस्पून

मीठ – चवीनुसार

तेल किंवा बटर – आवश्यकतेनुसार

कांदा, ढोबळी मिरची, टोमॅटो (पर्यायी)

कृती:

आलू अर्थात बटाटे सोलून थोडेसे घट्ट उकडून घ्या. पूर्ण मऊ नकोत. नंतर मोठ्या चौकोनी तुकड्यांमध्ये कापा.

एका मोठ्या भांड्यात दही, सर्व कोरडे मसाले, आलं-लसूण पेस्ट, मोहरीचं तेल, लिंबाचा रस आणि मीठ नीट मिसळा.

कापलेले आलू (आणि भाज्या असल्यास) मॅरिनेशनमध्ये टाका. हलक्या हाताने मिसळून किमान 30 मिनिटं बाजूला ठेवा.

पॅन/तवा गरम करून थोडं तेल घाला. मॅरिनेट केलेले आलू मंद आचेवर सर्व बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा. (ओव्हन किंवा एअर फ्रायरमध्ये 180°C वर 12–15 मिनिटं भाजू शकता.)

वरून चाट मसाला किंवा लिंबाचा रस शिंपडून गरमागरम सर्व्ह करा.

सर्व्हिंग टिप:

हिरव्या चटणीसोबत, कांदा-सलाड आणि लिंबाच्या फोडीसह हा टिक्का सर्व्ह केल्यास चव आणखी वाढते

 

 

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

