Aloo Patty Burger Recipe: संध्याकाळच्या नाश्त्यात बनवा कुरकुरीत आणि टेस्टी 'आलू पॅटी बर्गर'; नोट करा रेसिपी

How to make Aloo Patty Burger: बर्गर हा पदार्थ लहान ते मोठे सगळ्यांचं खूप आवडतो. पण बाहेरून बर्गर विकत घ्यायचा म्हणजे भरपूर पैसे जातात. मग अशावेळी कमी किंमतीत तुम्ही घरीच बर्गर बनवू शकलात तर? मस्त ना! घरी बनवलेले बटाटा पॅटी बर्गर केवळ चवीलाच अप्रतिम नसतात, तर ते बाहेरून खरेदी केलेल्या बर्गरपेक्षा खूपच आरोग्यदायी आणि स्वच्छ असतात. लहान मुलांची भूक कमी असो किंवा मित्रांसोबतची वीकेंड पार्टी असो, कुरकुरीत बटाटा पॅटी बर्गर नेहमीच हिट असतो. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हालाही घरी चविष्ट बटाटा पॅटी बर्गर बनवायचा असेल, तर स्टेप बाय स्टेप रेसिपी जाणून घ्या, ज्याद्वारे तुम्हाला घरी बाजारातील बर्गरसारखीच चव मिळेल.
उकडलेले बटाटे – 4 मध्यम (सोलून मॅश केलेले)
हिरवी मिरची – 1–2 (बारीक चिरलेली)
आले-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पून
कांदा – 1 लहान (अतिशय बारीक चिरलेला)
कोथिंबीर – 2 टेबलस्पून (चिरलेली)
लाल तिखट – ½ टीस्पून
हळद – ¼ टीस्पून
गरम मसाला – ½ टीस्पून
आमचूर किंवा लिंबाचा रस – 1 टीस्पून
ब्रेडक्रम्स किंवा कॉर्नफ्लोअर – 2–3 टेबलस्पून
मीठ – चवीनुसार
पैटी कोटिंगसाठी (ऐच्छिक पण छान क्रिस्पीसाठी)
मैदा – 2 टेबलस्पून
पाणी – आवश्यकतेनुसार
ब्रेडक्रम्स – ½ कप
बर्गर साठी
बर्गर बन – 4
बटर – थोडेसे
कांदा रिंग्स
टोमॅटो स्लाइस
लेट्यूस किंवा कोबी
चीज स्लाइस (ऐच्छिक)
मेयोनीज / हिरवी चटणी / टोमॅटो केचप
एका मोठ्या भांड्यात मॅश केलेले बटाटे घ्या. त्यात कांदा, हिरवी मिरची, आले-लसूण पेस्ट, कोथिंबीर, सर्व मसाले, आमचूर आणि मीठ घाला. मिश्रण छान मळून घ्या.
आता त्यात ब्रेडक्रम्स किंवा कॉर्नफ्लोअर घालून मिश्रण घट्ट करा.
या मिश्रणाचे मध्यम आकाराचे गोळे करून थोडे चपटे दाबून पैटीचा आकार द्या.
एका वाटीत मैदा आणि पाणी मिसळून पातळ बॅटर करा. पैटी आधी बॅटरमध्ये, मग ब्रेडक्रम्समध्ये घोळवा.
कढईत तेल गरम करून पैटी दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
(हेल्दी पर्यायासाठी तव्यावर थोड्या तेलात शॅलो फ्राय किंवा एअर फ्रायरमध्येही करू शकता.)
बर्गर बन अर्धे कापून थोड्या बटरवर तव्यावर हलकेसे टोस्ट करून घ्या.
खालच्या बनवर मेयोनीज किंवा चटणी लावा मग लेट्यूस, मग गरम आलू पैटी, चीज स्लाइस, कांदा-टोमॅटो मग केचप आणि वरचा बन ठेवून हलके दाबा.
गरमागरम आलू पैटी बर्गर फ्रेंच फ्राईज, वेजिटेबल सलाड किंवा कोल्ड ड्रिंकसोबत छान लागतो.