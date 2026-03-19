Banana Oats Pancake Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा हेल्दी केळी आणि ओट्सचे पॅनकेक

How to make Banana Oats Pancake for Breakfast Recipe in Marathi: सकाळच्या धावपळीत आपण अनेकदा नाश्ता टाळतो किंवा आपण काहीतरी जे असेल ते हेल्दी-अनहेल्दी असे काही पदार्थ खातो. हे असे करणे आरोग्यासाठी योग्य नसते. वारंवार नाश्ता स्किप करणे यामुळे आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. यापासून बचाव करण्यासाठी तुम्ही सकाळच्या नाश्त्यात काहीतरी असे ट्राय करू शकता जे चविष्ट, आरोग्यदायी आणि बनवायला खूप सोपे आहे. बनाना-ओट्स पॅनकेक हा त्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. ही रेसिपी फक्त नाश्त्यासाठीच नाही, तर मुलांच्या डब्यासाठी देखील एक छान पर्याय आहे. चला तर मग, बनाना-ओट्स पॅनकेक बनवण्याची रेसिपी जाणून घेऊयात.
१ पिकलेलं केळं
१/२ कप ओट्स (मिक्सरमध्ये बारीक केलेले)
१/४ कप दूध
१ अंडं (ऐच्छिक)
१/२ टीस्पून बेकिंग पावडर
१/४ टीस्पून दालचिनी पावडर (ऐच्छिक)
१ टीस्पून मध किंवा साखर (ऐच्छिक)
थोडंसं बटर किंवा तेल (शेकण्यासाठी)
एका बाऊलमध्ये केळं नीट मॅश करा.
त्यात ओट्स पावडर, दूध आणि अंडं (जर वापरत असाल तर) घाला.
बेकिंग पावडर, दालचिनी पावडर, मीठ आणि मध/साखर घालून मिश्रण नीट एकजीव करा.
नॉन-स्टिक तवा गरम करून त्यावर थोडं बटर/तेल लावा.
तयार मिश्रणाचे छोटे पॅनकेक तव्यावर घाला.
मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत शेकून घ्या.
वरून मध, मेपल सिरप किंवा फळं घालून सर्व्ह करा
पीनट बटर किंवा दहीसोबतही खूप छान लागतात
हा पॅनकेक हेल्दी, झटपट आणि ब्रेकफास्टसाठी उत्तम पर्याय आहे