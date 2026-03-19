English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Lifestyle
  • Banana Oats Pancake Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा हेल्दी केळी आणि ओट्सचे पॅनकेक

 Banana Oats Pancake for Breakfast in Marathi: जर तुमच्याकडे सकाळी नाश्ता बनवण्यासाठी जास्त वेळ नसेल, तर केळी आणि ओट्सचे पॅनकेक्स बनवणे हा एक हेल्दी आणि उत्तम पर्याय आहे. चला याची सोपी रेसिपी बघुयात..   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 19, 2026, 09:29 PM IST
Kitchen Recipe How to make Banana Oats Pancake for Breakfast in Marathi

How to make Banana Oats Pancake for Breakfast Recipe in Marathi: सकाळच्या धावपळीत आपण अनेकदा नाश्ता टाळतो किंवा आपण काहीतरी जे असेल ते हेल्दी-अनहेल्दी असे काही पदार्थ खातो. हे असे करणे आरोग्यासाठी योग्य नसते. वारंवार नाश्ता स्किप करणे यामुळे आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. यापासून बचाव करण्यासाठी तुम्ही सकाळच्या नाश्त्यात काहीतरी असे ट्राय करू शकता जे चविष्ट, आरोग्यदायी आणि बनवायला खूप सोपे आहे. बनाना-ओट्स पॅनकेक हा त्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. ही रेसिपी फक्त नाश्त्यासाठीच नाही, तर मुलांच्या डब्यासाठी देखील एक छान पर्याय आहे. चला तर मग, बनाना-ओट्स पॅनकेक बनवण्याची रेसिपी जाणून घेऊयात.

लागणारे साहित्य:

१ पिकलेलं केळं

१/२ कप ओट्स (मिक्सरमध्ये बारीक केलेले)

१/४ कप दूध

१ अंडं (ऐच्छिक)

१/२ टीस्पून बेकिंग पावडर

१/४ टीस्पून दालचिनी पावडर (ऐच्छिक)

चिमूटभर मीठ

१ टीस्पून मध किंवा साखर (ऐच्छिक)

थोडंसं बटर किंवा तेल (शेकण्यासाठी)

कसे बनवायचे पॅनकेक्स?

एका बाऊलमध्ये केळं नीट मॅश करा.

त्यात ओट्स पावडर, दूध आणि अंडं (जर वापरत असाल तर) घाला.

बेकिंग पावडर, दालचिनी पावडर, मीठ आणि मध/साखर घालून मिश्रण नीट एकजीव करा.

नॉन-स्टिक तवा गरम करून त्यावर थोडं बटर/तेल लावा.

तयार मिश्रणाचे छोटे पॅनकेक तव्यावर घाला.

मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत शेकून घ्या.

'असं' करा सर्व्हिंग 

वरून मध, मेपल सिरप किंवा फळं घालून सर्व्ह करा

पीनट बटर किंवा दहीसोबतही खूप छान लागतात

हा पॅनकेक हेल्दी, झटपट आणि ब्रेकफास्टसाठी उत्तम पर्याय आहे

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Kitchen Recipe in marathiLIFESTYLEbreakfast recipe

इतर बातम्या

पंतप्रधानांनी इराणला पाठिंबा द्यायला हवा होता, राज ठाकरे स्...

महाराष्ट्र बातम्या