Beetroot Halwa Recipe in Marathi: गोड खावंसं वाटतंय? गाजरापेक्षा बनवा बीटाचा हलवा; नोट करा रेसिपी

बीट – 2 मध्यम (सोलून किसलेले)
दूध – 1 कप
साखर – ¾ कप (चवीनुसार)
तूप – 3 ते 4 टेबलस्पून
वेलची पूड – ½ टीस्पून
काजू – 10 ते 12 (तुकडे केलेले)
बदाम – 8 ते 10 (कापलेले)
मनुका – 1 टेबलस्पून
कढईत 2 टेबलस्पून तूप घालून गरम करा.
त्यात किसलेला बीट घालून मध्यम आचेवर 5–7 मिनिटे परतून घ्या.
बीट मऊ झाल्यावर त्यात दूध घाला आणि ढवळा.
दूध आटून बीट शिजेपर्यंत शिजू द्या (सुमारे 10–15 मिनिटे).
आता त्यात साखर घाला. साखर घातल्यावर हलवा थोडा पातळ होईल, सतत ढवळत रहा.
मिश्रण घट्ट होईपर्यंत शिजवा आणि उरलेले तूप घाला.
वेलची पूड, काजू, बदाम आणि मनुका घालून चांगले मिसळा.
हलवा कढईच्या कडांपासून सुटू लागला की गॅस बंद करा.
गरमागरम बीटाचा हलवा तूप टाकून किंवा व्हॅनिला आईस्क्रीमसोबत सर्व्ह करा.
गडद रंग आणि चव हवी असल्यास लाल बीट वापरा.
साखरेऐवजी गूळ किंवा खजूर पेस्टही वापरू शकता.
हवे असल्यास मी दूध न वापरता (व्हेगन) किंवा कुकरमध्ये बनवायची सोपी पद्धतही सांगू शकतो.