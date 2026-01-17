English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Beetroot Halwa Recipe in Marathi: गोड खावंसं वाटतंय? गाजरापेक्षा बनवा बीटाचा हलवा; नोट करा रेसिपी

Beetroot Halwa Recipe in Marathi: बाजारात भरपूर प्रमाणात बीटरूट आले आहेत. त्यामुळे गाजरापेक्षा तुम्ही बीटरूटचा हलवा बनवून खाऊ शकता. 

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 17, 2026, 03:16 PM IST
How to make Beetroot Halwa in Marathi: हिवाळा सुरु आहे त्यामुळे बाजारात भरपूर बीट आले आहेत. सुंदर लाल रंगाचे हे खूप फायदेशीर असतात. हिवाळ्यात गाजराचा हलवाच नाही तर बीटचा हलवा देखील लोकप्रिय असतो. हा छान लाल रंगाचा हलवा केवळ स्वादिष्टच नाही तर त्याचे अनेक आरोग्य फायदे देखील आहेत. घरी तुम्ही स्वादिष्ट बीटरूट हलवा कसा सहज बनवू शकता ते जाणून घ्या. चला रेसिपी बघुयात 

लागणारे साहित्य:

बीट – 2 मध्यम (सोलून किसलेले)

दूध – 1 कप

साखर – ¾ कप (चवीनुसार)

तूप – 3 ते 4 टेबलस्पून

वेलची पूड – ½ टीस्पून

काजू – 10 ते 12 (तुकडे केलेले)

बदाम – 8 ते 10 (कापलेले)

मनुका – 1 टेबलस्पून

कसा बनवायचा हलवा? 

कढईत 2 टेबलस्पून तूप घालून गरम करा.

त्यात किसलेला बीट घालून मध्यम आचेवर 5–7 मिनिटे परतून घ्या.

बीट मऊ झाल्यावर त्यात दूध घाला आणि ढवळा.

दूध आटून बीट शिजेपर्यंत शिजू द्या (सुमारे 10–15 मिनिटे).

आता त्यात साखर घाला. साखर घातल्यावर हलवा थोडा पातळ होईल, सतत ढवळत रहा.

मिश्रण घट्ट होईपर्यंत शिजवा आणि उरलेले तूप घाला.

वेलची पूड, काजू, बदाम आणि मनुका घालून चांगले मिसळा.

हलवा कढईच्या कडांपासून सुटू लागला की गॅस बंद करा.

सर्व्ह करण्याची पद्धत:

गरमागरम बीटाचा हलवा तूप टाकून किंवा व्हॅनिला आईस्क्रीमसोबत सर्व्ह करा.

टीप:

गडद रंग आणि चव हवी असल्यास लाल बीट वापरा.

साखरेऐवजी गूळ किंवा खजूर पेस्टही वापरू शकता.

हवे असल्यास मी दूध न वापरता (व्हेगन) किंवा कुकरमध्ये बनवायची सोपी पद्धतही सांगू शकतो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

