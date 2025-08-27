Laddu For Hair: केस गळतीवर उपाय ठरतील 'हे' खास लाडू; चवदारही आणि आरोग्यदायीही आहे Recipe

Black Sesame and pumpkin seeds Laddu Recipe: आजकाल केस गळणे, पातळ होणे किंवा अकाली पांढरे होणे ही समस्या प्रत्येकालाच भेडसावत आहे. यावर बाजारातील महागडी उत्पादने वापरूनही फायदा होत नाही. पण घरच्या घरी बनवलेले पौष्टिक लाडू तुमच्या केसांच्या समस्या कमी करू शकतात. रोज फक्त एक लाडू खाल्ल्याने केसांना मजबुती, चमक आणि नवी जान मिळेल, असा सल्ला तज्ज्ञ देत आहेत. हे लाडू खास केसांच्या निगेसाठी बनवले जातात. यामध्ये असे घटक वापरले जातात जे केसांना आवश्यक प्रोटीन, बायोटिन, ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड्स, झिंक आणि आयर्न पुरवतात. त्यामुळे केस गळणे कमी होण्याबरोबरच गंजेपणावरही तोडगा निघू शकतो.
अर्धा कप काळे तीळ
अर्धा कप भोपळ्याच्या बिया
अर्धा कप अक्रोड
१ चमचा मोरिंगा पावडर
१ चमचा आवळा पावडर
१ कप बी काढलेली खजूर
प्रथम तीळ, अक्रोड आणि भोपळ्याच्या बिया मंद आचेवर थोडं भाजून घ्या.
मिश्रण थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये टाका. त्यात मोरिंगा पावडर, आवळा पावडर आणि खजूर घाला.
सगळं एकत्र करून घट्ट मिश्रण तयार करा.
हाताला थोडं तूप लावून छोटे-छोटे लाडू वळून तयार ठेवा.
रोज एक लाडू खाल्ल्याने केस गळणे कमी होते, केस दाट आणि मजबूत होतात. त्यातली पोषक तत्त्वे शरीरातील कमतरता भरून काढतात. यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि हृदयासाठीही हे लाडू फायदेशीर मानले जातात. बदलत्या हवामानात संपूर्ण कुटुंबाच्या आरोग्यासाठी हा लाडू नक्की उपयुक्त ठरतो.