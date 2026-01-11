English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Chocolate Mug Cake Recipe: काहीतरी गोड खायचे आहे? 10 मिनिटांत बनवा टेस्टी चॉकलेट मग केक

How to make Chocolate Mug Cake in just 10 minutes : जर आम्ही तुम्हाला सांगितले की तुम्ही तुमच्या आरोग्याला धोका न पोहोचवता फक्त 10 मिनिटांत एक टेस्टी चॉकलेट केक खाऊ शकता, तर तुम्ही त्यावर विश्वास ठेवाल का? पण हे होऊ शकत. चला याची रेसिपी जाणून घेऊयात   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 11, 2026, 03:29 PM IST
Chocolate Mug Cake Recipe in Marathi: जेव्हा केव्हा तुम्हाला गोड  खाण्याची क्रेव्हिंग होते तेव्हा केक ला वर्चग्य नंबरवर असतो. पण हेल्थचा पण विचार येतो. एकीकडे, मोह असतो आणि दुसरीकडे, वजन वाढण्याची भीती असते. म्हणून, आपण अनेकदा "मी उद्या नक्कीच डाएट करणार आहे" असा विचार करून आपल्या इच्छा दाबतो. पण असं नंतर तुम्हाला गिल्ट न फील करता जर 10 मिनिटांत चॉकलेट केक मिळाला तर ? मज्जा येईल ना! चला तर मग 10 मिनिटांत एक टेस्टी चॉकलेट केक कसा बनवायचा हे जाणून घेऊयात,. 

लागणारे साहित्य:

मैदा – ४ टेबलस्पून

साखर – २ टेबलस्पून

कोको पावडर – २ टेबलस्पून

बेकिंग पावडर – ¼ टीस्पून

दूध – ३ टेबलस्पून

तेल किंवा वितळलेले बटर – २ टेबलस्पून

व्हॅनिला इसेन्स – ¼ टीस्पून (ऐच्छिक)

चॉकलेट चिप्स / तुकडे – १ टेबलस्पून (ऐच्छिक)

कसा बनवायचा हा केक? 

मायक्रोवेव्ह-सेफ मगमध्ये मैदा, साखर, कोको पावडर आणि बेकिंग पावडर घालून नीट मिसळा.

त्यात दूध, तेल (किंवा बटर) आणि व्हॅनिला इसेन्स घालून गाठी राहणार नाहीत असे मिक्स करा.

वरून चॉकलेट चिप्स घाला (हवे असल्यास).

मग मायक्रोवेव्हमध्ये १ ते १½ मिनिटे शिजवा (मायक्रोवेव्हच्या वॅटनुसार वेळ कमी-जास्त होऊ शकतो).

थोडा थंड होऊ द्या आणि गरमागरम चॉकलेट मग केकचा आनंद घ्या 

'या' टिप्स फॉलो करा  

केक जास्त कोरडा वाटल्यास १ टेबलस्पून दूध वरून घालू शकता.

वरून व्हॅनिला आईस्क्रीम किंवा चॉकलेट सिरप घातल्यास अजून छान लागतो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

