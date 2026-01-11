Chocolate Mug Cake Recipe: काहीतरी गोड खायचे आहे? 10 मिनिटांत बनवा टेस्टी चॉकलेट मग केक

Chocolate Mug Cake Recipe in Marathi: जेव्हा केव्हा तुम्हाला गोड खाण्याची क्रेव्हिंग होते तेव्हा केक ला वर्चग्य नंबरवर असतो. पण हेल्थचा पण विचार येतो. एकीकडे, मोह असतो आणि दुसरीकडे, वजन वाढण्याची भीती असते. म्हणून, आपण अनेकदा "मी उद्या नक्कीच डाएट करणार आहे" असा विचार करून आपल्या इच्छा दाबतो. पण असं नंतर तुम्हाला गिल्ट न फील करता जर 10 मिनिटांत चॉकलेट केक मिळाला तर ? मज्जा येईल ना! चला तर मग 10 मिनिटांत एक टेस्टी चॉकलेट केक कसा बनवायचा हे जाणून घेऊयात,.
मैदा – ४ टेबलस्पून
साखर – २ टेबलस्पून
कोको पावडर – २ टेबलस्पून
बेकिंग पावडर – ¼ टीस्पून
दूध – ३ टेबलस्पून
तेल किंवा वितळलेले बटर – २ टेबलस्पून
व्हॅनिला इसेन्स – ¼ टीस्पून (ऐच्छिक)
चॉकलेट चिप्स / तुकडे – १ टेबलस्पून (ऐच्छिक)
मायक्रोवेव्ह-सेफ मगमध्ये मैदा, साखर, कोको पावडर आणि बेकिंग पावडर घालून नीट मिसळा.
त्यात दूध, तेल (किंवा बटर) आणि व्हॅनिला इसेन्स घालून गाठी राहणार नाहीत असे मिक्स करा.
वरून चॉकलेट चिप्स घाला (हवे असल्यास).
मग मायक्रोवेव्हमध्ये १ ते १½ मिनिटे शिजवा (मायक्रोवेव्हच्या वॅटनुसार वेळ कमी-जास्त होऊ शकतो).
थोडा थंड होऊ द्या आणि गरमागरम चॉकलेट मग केकचा आनंद घ्या
केक जास्त कोरडा वाटल्यास १ टेबलस्पून दूध वरून घालू शकता.
वरून व्हॅनिला आईस्क्रीम किंवा चॉकलेट सिरप घातल्यास अजून छान लागतो.