  • Marathi News
  • Coconut Ladoo Recipe: साखरेचा पाक आणि मावा न वापरता एनर्जी मिळवण्यासाठी झटपट बनवा नारळाचे लाडू!

Coconut Ladoo Recipe: साखरेचा पाक आणि मावा न वापरता एनर्जी मिळवण्यासाठी झटपट बनवा नारळाचे लाडू!

Coconut Ladoo Recipe in Marathi: साखरेचा पाक आणि मावा न वापरता तुम्ही नारळाचे लाडू बनवू शकता. यासाठी जास्त सामान लागत नाही. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 25, 2026, 03:32 PM IST
Coconut Ladoo Recipe: साखरेचा पाक आणि मावा न वापरता एनर्जी मिळवण्यासाठी झटपट बनवा नारळाचे लाडू!

How to make Coconut Ladoo in Marathi : नारळाचे लाडू हे घरच्या घरी पटकन बनणारे, चविष्ट आणि पारंपरिक गोड पदार्थ आहेत. सणासुदीला किंवा गोड खायची इच्छा झाली की हा सोपा पर्याय आहे.

साहित्य:

2 कप किसलेला ताजा नारळ
1 कप साखर (किंवा गूळ)
1/2 कप दूध
1/2 टीस्पून वेलची पूड
8–10 काजू (चिरलेले)
8–10 बदाम (चिरलेले)
1 टीस्पून तूप

कृती:

कढईत तूप गरम करून त्यात चिरलेले काजू आणि बदाम हलके भाजून घ्या. बाजूला काढून ठेवा.
त्याच कढईत किसलेला नारळ घालून 2–3 मिनिटे हलके परतून घ्या.
आता त्यात दूध आणि साखर (किंवा गूळ) घाला आणि मध्यम आचेवर सतत हलवत शिजवा.
मिश्रण घट्ट होऊ लागल्यावर त्यात वेलची पूड आणि भाजलेले ड्रायफ्रूट्स घाला.
मिश्रण कढईला सुटू लागले की गॅस बंद करा आणि थोडं थंड होऊ द्या.
हाताला थोडं तूप लावून गरमागरम मिश्रणाचे लहान लाडू वळा.

टिप्स:

जास्त चवासाठी साखरेऐवजी गूळ वापरू शकता
लाडूंवर कोरडा नारळ रोल केल्यास अधिक सुंदर दिसतात
मिश्रण जास्त घट्ट झाल्यास थोडंसं दूध घालू शकता

हे नारळाचे लाडू मऊ, सुगंधी आणि खूप चविष्ट लागतात. घरच्या घरी सहज बनवा आणि सगळ्यांसोबत आनंद घ्या

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

