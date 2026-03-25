Coconut Ladoo Recipe: साखरेचा पाक आणि मावा न वापरता एनर्जी मिळवण्यासाठी झटपट बनवा नारळाचे लाडू!

How to make Coconut Ladoo in Marathi : नारळाचे लाडू हे घरच्या घरी पटकन बनणारे, चविष्ट आणि पारंपरिक गोड पदार्थ आहेत. सणासुदीला किंवा गोड खायची इच्छा झाली की हा सोपा पर्याय आहे.
2 कप किसलेला ताजा नारळ
1 कप साखर (किंवा गूळ)
1/2 कप दूध
1/2 टीस्पून वेलची पूड
8–10 काजू (चिरलेले)
8–10 बदाम (चिरलेले)
1 टीस्पून तूप
कढईत तूप गरम करून त्यात चिरलेले काजू आणि बदाम हलके भाजून घ्या. बाजूला काढून ठेवा.
त्याच कढईत किसलेला नारळ घालून 2–3 मिनिटे हलके परतून घ्या.
आता त्यात दूध आणि साखर (किंवा गूळ) घाला आणि मध्यम आचेवर सतत हलवत शिजवा.
मिश्रण घट्ट होऊ लागल्यावर त्यात वेलची पूड आणि भाजलेले ड्रायफ्रूट्स घाला.
मिश्रण कढईला सुटू लागले की गॅस बंद करा आणि थोडं थंड होऊ द्या.
हाताला थोडं तूप लावून गरमागरम मिश्रणाचे लहान लाडू वळा.
जास्त चवासाठी साखरेऐवजी गूळ वापरू शकता
लाडूंवर कोरडा नारळ रोल केल्यास अधिक सुंदर दिसतात
मिश्रण जास्त घट्ट झाल्यास थोडंसं दूध घालू शकता
हे नारळाचे लाडू मऊ, सुगंधी आणि खूप चविष्ट लागतात. घरच्या घरी सहज बनवा आणि सगळ्यांसोबत आनंद घ्या