English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • संध्याकाळच्या चहासोबत बनवा चटपटीत क्रिस्पी मिरची पकोडा, झटपट तयार होणारी रेसिपी जाणून घ्या

संध्याकाळच्या चहासोबत बनवा चटपटीत क्रिस्पी मिरची पकोडा, झटपट तयार होणारी रेसिपी जाणून घ्या

Mirchi Vada Recipe in Marathi: संध्याकाळच्या चहासोबत नेहमीप्रमाणे वडा, समोसा किंवा भजी खाण्यापेक्षा तुम्ही चटपटीत आणि क्रिस्पी असा  मिरची पकोडा बनवू शकता. यासाठी आम्ही दिलेली झटपट होणारी रेसिपी जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 31, 2026, 02:18 PM IST
संध्याकाळच्या चहासोबत बनवा चटपटीत क्रिस्पी मिरची पकोडा, झटपट तयार होणारी रेसिपी जाणून घ्या

How to make Crispy Mirchi Vada Recipe in Marathi: भारतात, चहा हे फक्त एक पेय नाही, तर अनेकांची ती गरज असते, ती एक भावना आहे. ऑफिसमधील थकलेले जेवण असो किंवा मित्रांसोबत गप्पा असो, चहाचा कप हा असतोच. चहा सोबत काहींना काही हवंच. चहाचा खरा आनंद त्याच्यासोबत मसालेदार आणि कुरकुरीत पदार्थ घेतल्याशिवाय जाणवत नाही. संध्याकाळच्या चहासोबत खाण्यासाठी तुम्ही चटपटीत असा राजस्थानी स्टाईल क्रिस्पी मिरची पकोडा बनवू शकता. चला याची झटपट टायर होणारी रेसिपी जाणून घ्या. 

Add Zee News as a Preferred Source

लागणारे साहित्य

मोठ्या हिरव्या मिरच्या - 8 ते 10 (भाजीसाठी वापरतात त्या, कमी तिखट)

उकडलेले बटाटे – 3 मध्यम

तेल – 1 टेबलस्पून

मोहरी – ½ टीस्पून

जिरे – ½ टीस्पून

हिरवी मिरची – 1 (बारीक चिरलेली)

आलं-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पून

हळद – ¼ टीस्पून

लाल तिखट – ½ टीस्पून

गरम मसाला – ½ टीस्पून

मीठ – चवीनुसार

लिंबाचा रस – 1 टीस्पून

कोथिंबीर – 2 टेबलस्पून (चिरलेली)

बेसनाचे पीठ – 1 कप

तांदळाचे पीठ – 2 टेबलस्पून (खारटपणा आणि खुसखुशीतपणासाठी)

हळद – चिमूटभर

लाल तिखट – ½ टीस्पून

मीठ – चवीनुसार

ओवा – ½ टीस्पून

बेकिंग सोडा – चिमूटभर

पाणी – आवश्यक तेवढं (जाडसर पीठ)

तेल – पुरेसं

कसे बनवायचे मिरची पकोडा?

कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी आणि जिरे टाका. फोडणी फुटली की हिरवी मिरची आणि आलं-लसूण पेस्ट घालून परता.
आता हळद, लाल तिखट, गरम मसाला आणि मीठ घाला. उकडलेले बटाटे कुस्करून त्यात मिसळा.
शेवटी लिंबाचा रस आणि कोथिंबीर घालून गॅस बंद करा. सारण थंड होऊ द्या.
मिरच्या धुवून पुसून घ्या. एका बाजूने चिर देऊन बिया काढून टाका.
आता प्रत्येक मिरचीत तयार केलेलं बटाट्याचं सारण भरा.
एका भांड्यात बेसन, तांदळाचं पीठ, मीठ, हळद, लाल तिखट, ओवा आणि बेकिंग सोडा मिसळा.
थोडं थोडं पाणी घालून जाडसर, गुठळ्या नसलेलं पीठ तयार करा.
कढईत तेल चांगलं तापवा.
भरलेली मिरची बेसनाच्या पिठात बुडवून गरम तेलात सोडा.
मध्यम आचेवर सोनेरी आणि खुसखुशीत होईपर्यंत तळा.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
recipe in marathiKitchen Recipe in marathiLIFESTYLE

इतर बातम्या

सर्वात मोठी राजकीय खेळी! शरद पवारांची कोंडी करण्यासाठी तटकर...

महाराष्ट्र बातम्या