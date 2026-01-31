संध्याकाळच्या चहासोबत बनवा चटपटीत क्रिस्पी मिरची पकोडा, झटपट तयार होणारी रेसिपी जाणून घ्या

How to make Crispy Mirchi Vada Recipe in Marathi: भारतात, चहा हे फक्त एक पेय नाही, तर अनेकांची ती गरज असते, ती एक भावना आहे. ऑफिसमधील थकलेले जेवण असो किंवा मित्रांसोबत गप्पा असो, चहाचा कप हा असतोच. चहा सोबत काहींना काही हवंच. चहाचा खरा आनंद त्याच्यासोबत मसालेदार आणि कुरकुरीत पदार्थ घेतल्याशिवाय जाणवत नाही. संध्याकाळच्या चहासोबत खाण्यासाठी तुम्ही चटपटीत असा राजस्थानी स्टाईल क्रिस्पी मिरची पकोडा बनवू शकता. चला याची झटपट टायर होणारी रेसिपी जाणून घ्या.
मोठ्या हिरव्या मिरच्या - 8 ते 10 (भाजीसाठी वापरतात त्या, कमी तिखट)
उकडलेले बटाटे – 3 मध्यम
तेल – 1 टेबलस्पून
मोहरी – ½ टीस्पून
जिरे – ½ टीस्पून
हिरवी मिरची – 1 (बारीक चिरलेली)
आलं-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पून
हळद – ¼ टीस्पून
लाल तिखट – ½ टीस्पून
गरम मसाला – ½ टीस्पून
मीठ – चवीनुसार
लिंबाचा रस – 1 टीस्पून
कोथिंबीर – 2 टेबलस्पून (चिरलेली)
बेसनाचे पीठ – 1 कप
तांदळाचे पीठ – 2 टेबलस्पून (खारटपणा आणि खुसखुशीतपणासाठी)
हळद – चिमूटभर
लाल तिखट – ½ टीस्पून
मीठ – चवीनुसार
ओवा – ½ टीस्पून
बेकिंग सोडा – चिमूटभर
पाणी – आवश्यक तेवढं (जाडसर पीठ)
तेल – पुरेसं
कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी आणि जिरे टाका. फोडणी फुटली की हिरवी मिरची आणि आलं-लसूण पेस्ट घालून परता.
आता हळद, लाल तिखट, गरम मसाला आणि मीठ घाला. उकडलेले बटाटे कुस्करून त्यात मिसळा.
शेवटी लिंबाचा रस आणि कोथिंबीर घालून गॅस बंद करा. सारण थंड होऊ द्या.
मिरच्या धुवून पुसून घ्या. एका बाजूने चिर देऊन बिया काढून टाका.
आता प्रत्येक मिरचीत तयार केलेलं बटाट्याचं सारण भरा.
एका भांड्यात बेसन, तांदळाचं पीठ, मीठ, हळद, लाल तिखट, ओवा आणि बेकिंग सोडा मिसळा.
थोडं थोडं पाणी घालून जाडसर, गुठळ्या नसलेलं पीठ तयार करा.
कढईत तेल चांगलं तापवा.
भरलेली मिरची बेसनाच्या पिठात बुडवून गरम तेलात सोडा.
मध्यम आचेवर सोनेरी आणि खुसखुशीत होईपर्यंत तळा.