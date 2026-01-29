English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Bharwa Tandoori Aloo Recipe: घरीच बनवा ढाबा स्टाईल स्टफ्ड तंदुरी आलू, प्रत्येकजण बोटं चाटत बसेल

Bharwa Tandoori Aloo Recipe: घरीच बनवा ढाबा स्टाईल स्टफ्ड तंदुरी आलू, प्रत्येकजण बोटं चाटत बसेल

Bharwa Tandoori Aloo Recipe in Marathi: ढाबा स्टाईल पदार्थ अनेकांना आवडतात. हे पदार्थ तुम्ही घरीच बनवू शकता. तुम्ही कधी स्टाईल स्टफ्ड तंदुरी आलू ट्राय केलं नसेल तर आवर्जून तुम्ही ही रेसिपी  करून बघू शकता. 

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 29, 2026, 03:01 PM IST
How to Make Dhaba Style Stuffed Tandoori Aloo: बटाटे ही अनेकांची आवडीची भाजी आहे. यापासून अनेक पदार्थ बनवले जातात. विशेषतः जर बटाटे मसालेदार आणि चटपटीत पद्धतीने बनवलेलं असतील. तुम्ही एकदा ढाबा स्टाईल स्टफ्ड तंदुरी आलू करून पाहा.  भाजलेले तंदुरी बटाटे, बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ आह्ह! लोकांना वाटते की तंदुरी बटाट्यांसाठी तंदूर आवश्यक आहे, पण तसे नाही. आज, आम्ही एक सोपी रेसिपी शेअर करत आहोत जी तुम्हाला घरी साध्या तव्यावर ढाबा स्टफड तंदुरी बटाटे कसे बनवायचे ते दाखवून देते. ही रेसिपी फॉलो करा आणि सगळ्यांसाठी चटपटीत रेसिपी बनवा... 

लागणारे साहित्य

मध्यम आकाराचे बटाटे – 6 ते 8

मीठ – उकळण्यासाठी

तेल – हलके लावण्यासाठी

पनीर (किसलेले) – ½ कप

कांदा (अतिशय बारीक चिरलेला) – 1

हिरवी मिरची (बारीक) – 1–2

आलं-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पून

कोथिंबीर (चिरलेली) – 2 टेबलस्पून

चाट मसाला – 1 टीस्पून

गरम मसाला – ½ टीस्पून

लाल तिखट – 1 टीस्पून

आमचूर पावडर / लिंबाचा रस – 1 टीस्पून

मीठ – चवीनुसार

घट्ट दही – ½ कप

काश्मीरी लाल तिखट – 1½ टीस्पून

हळद – ¼ टीस्पून

जिरेपूड – ½ टीस्पून

धणेपूड – ½ टीस्पून

गरम मसाला – ½ टीस्पून

लिंबाचा रस – 1 टेबलस्पून

मोहरीचे तेल – 1 टेबलस्पून (ढाबा फ्लेवरसाठी) 

मीठ – चवीनुसार

कशी बनवायची रेसिपी?

बटाटे सालासकट मीठ टाकून अर्धवट उकळा. फार मऊ नकोत. थंड झाल्यावर सोलून मध्ये लांब चीर द्या (पूर्ण कापू नका).

एका बाऊलमध्ये पनीर, कांदा, हिरवी मिरची, आलं-लसूण, कोथिंबीर आणि सगळे मसाले टाकून छान मिसळा. चव तपासा. स्टफिंग जरा चटपटीत असू द्या.  

प्रत्येक बटाट्यात तयार स्टफिंग भरून ठेवा.

दही फेटून त्यात सगळे मॅरिनेशनचे पदार्थ टाका. आता भरलेले आलू या मॅरिनेशनमध्ये अलगद घोळून घ्या. 

किमान 30 मिनिटं मॅरिनेट करा (जास्त वेळ दिलात तर अजून मस्त!).

'असे' करा तयार 

ओव्हन: 200°C वर 20–25 मिनिटं भाजा

तवा: जाड तव्यावर थोडं तेल टाकून सगळ्या बाजूंनी शेकून घ्या

एअर फ्रायर: 180°C – 15–18 मिनिटं

शेवटी वरून थोडं बटर लावा 

सर्व्ह कसं कराल?

वरून चाट मसाला + लिंबू

हिरवी चटणी आणि कांद्याचे काप

गरम नान / तंदूरी रोटी सोबत  एकदम ढाबा स्टाईल सर्व्ह करा 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

