Marathi News
  • Marathi News
  • Lifestyle
  Eggless chocolate chip cookies Recipe: घरीच बनवा एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज! मुलं विसरून जातील बाहेरचे पदार्थ, जाणून घ्या रेसिपी

Eggless chocolate chip cookies Recipe: घरीच बनवा एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज! मुलं विसरून जातील बाहेरचे पदार्थ, जाणून घ्या रेसिपी

Eggless chocolate chip cookies Recipe in Marathi: मुलांना चॉकलेटवर विशेष प्रेम असतं. मुलांना कुकीज तर फारच आवडतात. पण बाहेरच्या कुकीज मुलांना देण्यापेक्षा तुम्ही घरीच हेल्दी कुकीज बनवू शकता.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 24, 2026, 03:07 PM IST
Eggless chocolate chip cookies Recipe: घरीच बनवा एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज! मुलं विसरून जातील बाहेरचे पदार्थ, जाणून घ्या रेसिपी
Eggless chocolate chip cookies Recipe

How to make Eggless chocolate chip cookies in Marathi : मुलांना कुकीज फार आवडतात. तुम्ही घरी पण हे कुकीज बनवू शकता. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे आज आपण ज्या चॉकलेट चिप कुकीजची रेसिपी शेअर करत आहोत त्यात अंडी अजिबात वापरली जात नाहीत. ही रेसिपी इतकी सोपी आहे की तुम्ही पहिल्यांदाच बेक करत असलात तरी तुम्ही परिपूर्ण कुकीज बनवू शकाल. या कुकीज ओव्हनमध्ये बेक होत असताना, चॉकलेट आणि व्हॅनिलाचा सुगंध घरभर दरवळेल आणि मुलांना स्वयंपाकघरात ओढून घेईल. तर, त्या सहज कशा बनवायच्या ते शिकूया.

लागणारे  साहित्य

मैदा – 1 कप

पिठीसाखर – ½ कप

बटर (नमक नसलेले, रूम टेंपरेचर) – ½ कप

दूध – 2 ते 3 टेबलस्पून

व्हॅनिला एसन्स – 1 टीस्पून

बेकिंग पावडर – ½ टीस्पून

बेकिंग सोडा – ¼ टीस्पून

चॉकलेट चिप्स – ½ कप

मीठ – चिमूटभर

कसे बनवायचे एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज?

ओव्हन 180°C वर प्रीहीट करून घ्या.
बेकिंग ट्रेवर बटर पेपर किंवा थोडं बटर लावा.
एका मोठ्या बाऊलमध्ये बटर आणि पिठीसाखर फेटून हलकी व क्रीमी करा.
त्यात व्हॅनिला एसन्स आणि दूध घालून नीट मिसळा.
वेगळ्या भांड्यात मैदा, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा आणि मीठ एकत्र चाळून घ्या.
हे कोरडे साहित्य थोडं थोडं करत बटरच्या मिश्रणात घाला आणि मऊ पीठ तयार करा. (पीठ फार घट्ट किंवा फार सैल नसावं.)
शेवटी चॉकलेट चिप्स घालून हलक्या हाताने मिसळा.
पीठाचे छोटे गोळे करून बेकिंग ट्रेवर ठेवा आणि थोडं दाबा. (कुकीजमध्ये अंतर ठेवा.)
180°C वर 12–15 मिनिटे बेक करा, कडा हलक्या सोनेरी रंगाच्या झाल्यावर बाहेर काढा.
कुकीज थंड झाल्यावर त्या अधिक क्रिस्प होतील.

 'या' टिप्स नक्की फॉलो करा 

सॉफ्ट कुकीजसाठी कमी वेळ बेक करा

जास्त क्रिस्प हवी असल्यास 1–2 मिनिटे जास्त बेक करा

बटरऐवजी व्हेज बटर किंवा मार्जरीन वापरू शकता

ओव्हन नसेल तर कुकरमध्येही बनवता येतील

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

