Hara Bhara Kabab Recipe: संध्याकाळच्या नाष्टसाठी चहा सोबत बनवा खुसखुशीत हरभरा कबाब! जाणून घ्या रेसिपी

Hariyali / Hara Bhara Kabab Recipe in Marathi : जर तुम्ही संध्याकाळच्या चहासोबत हलका, चविष्ट आणि आरोग्यदायी नाश्ताच्या शोधात असाल, तर हरभरा कबाब हा एक उत्तम पर्याय आहे. हा पदार्थ घरी बनवायला देखील फार सोप्पा आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 10, 2026, 02:51 PM IST
How to make Hara Bhara Kabab: संध्याकाळचा चहा म्हंटल की सहाजिकच सामोसा, वडा किंवा भजी डोळ्यासमोर येतात. पण हेच पदार्थ खाऊन कंटाळा येतो. मग अशावेळी तुम्ही वेगळं काही तरी पदार्थांचा शोध घेता. तुम्हाला हा शोध घ्यायला लागू नये म्हणून आम्ही तुमच्यासाठी एक खास रेसिपी घेऊन आलोय. ही रेसिपी आहे हराभरा कबाबाची! तुम्ही संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी हराभरा कबाब बनवून खाऊ शकता. याची रेसिपी फारच सोप्पी असते. चला तर मग जाणून घेऊयात हराभरा कबाबची झटपट होणारी रेसिपी... 

लागणारे साहित्य

पालक – 2 कप (उकडून बारीक चिरलेले)

हिरवे वाटाणे – 1 कप (उकडलेले)

बटाटा – 2 मध्यम (उकडून कुस्करलेले)

हिरवी मिरची – 2 (बारीक चिरलेली)

आले-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पून

कोथिंबीर – 2 टेबलस्पून (बारीक चिरलेली)

काजू – 10–12 (भरड कुटलेले)

ब्रेडक्रम्ब्स किंवा कॉर्नफ्लोअर – 2 टेबलस्पून

गरम मसाला – ½ टीस्पून

चाट मसाला – ½ टीस्पून

जिरे पूड – ½ टीस्पून

मीठ – चवीनुसार

लिंबाचा रस – 1 टीस्पून

तेल – तळण्यासाठी

कसे बनवायचे हे कबाब?

पालक उकळत्या पाण्यात 2–3 मिनिटे ब्लांच करून लगेच थंड पाण्यात टाका. नंतर पाणी पिळून बारीक चिरा.

एका मोठ्या भांड्यात उकडलेले वाटाणे थोडेसे कुस्करा. त्यात बटाटे, पालक, हिरवी मिरची, आले-लसूण पेस्ट, कोथिंबीर आणि काजू घाला.

आता गरम मसाला, चाट मसाला, जिरे पूड, मीठ आणि लिंबाचा रस घालून सगळे नीट मिसळा.

मिश्रण घट्ट करण्यासाठी ब्रेडक्रम्ब्स किंवा कॉर्नफ्लोअर घाला. छोट्या टिक्की किंवा गोल कबाबचा आकार द्या.

कढईत थोडे तेल गरम करा. मध्यम आचेवर कबाब दोन्ही बाजूंनी सोनेरी होईपर्यंत शॅलो फ्राय करा.

सर्व्ह कसे करायचे हे कबाब?

हिरव्या चटणीसोबत

टोमॅटो केचप किंवा दही चटणीसोबत

स्टार्टर किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी परफेक्ट

'या' टिप्स फॉलो करा

हेल्दी पर्यायासाठी कबाब एअर फ्रायर किंवा ओव्हनमध्ये बेक करू शकता.

आतून चीज किंवा काजू ठेवून स्टफ्ड हरा भरा कबाबही करता येतो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

