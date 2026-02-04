Red Sauce Pasta Recipe: घरीच बनवा इटालियन रेस्टॉरंट-स्टाईल रेड सॉस पास्ता, नोट करा रेसिपी

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Red Sauce Pasta Recipe in Marathi: बाहेरचा पास्ता बनवून खाण्यापेक्षा तुम्ही घरीच  रेस्टॉरंट-स्टाईल रेड सॉस पास्ता बनवून खाऊ शकता. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात. 

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 4, 2026, 02:52 PM IST
How to Make Italian restaurant style red sauce pasta: इटालियन पाककृती जगभरात त्याच्या चवीसाठी ओळखली जाते. इटालियन पास्ता ते पिझ्झा अनेक पदार्थ अनेकांना आवडतात. यातला  रेड सॉस पास्ता हा भारतीयांमध्ये फारच आवडीचा पदार्थ आहे.  टोमॅटोचा आंबट-गोडपणा,  लसणाचा सुगंध आणि मसाल्यांचा तिखटपणा या पास्ताला खरोखरच खास बनवतो. घरी रेस्टॉरंटसारखी चव मिळवणे अनेकांना कठीण वाटते, परंतु योग्य तंत्र आणि ताज्या घटकांसह, तुम्ही ते काही मिनिटांत तयार करू शकता. घरी स्वादिष्ट रेड सॉस पास्ता बनवण्याची  कृती जाणून घेऊयात.

लागणारे साहित्य:

पास्ता – 1 कप (पेने / मॅकरोनी / स्पॅघेटी)

टोमॅटो – 3 ते 4 (पिकलेले)

कांदा – 1 मध्यम (बारीक चिरलेला)

लसूण – 4 ते 5 पाकळ्या (बारीक चिरलेल्या)

ऑलिव्ह ऑइल – 2 टेबलस्पून (नसेल तर कोणतेही तेल चालेल)

लाल तिखट – 1 टीस्पून (चवीनुसार)

मिरची फ्लेक्स – 1 टीस्पून

ओरेगानो – 1 टीस्पून

साखर – 1 चिमूट

मीठ – चवीनुसार

बटर – 1 टेबलस्पून (ऐच्छिक)

चीज – किसलेले (ऐच्छिक)

उकडलेले भाज्या – कॅप्सिकम, स्वीट कॉर्न, गाजर (ऐच्छिक)

जाणून घ्या कृती:

एका भांड्यात पाणी उकळायला ठेवा. त्यात थोडे मीठ आणि काही थेंब तेल घाला. पास्ता घालून अल-देंते होईपर्यंत शिजवा. नंतर पाणी गाळून बाजूला ठेवा.

टोमॅटो उकळत्या पाण्यात 2–3 मिनिटे टाका, सोलून मिक्सरमध्ये वाटून प्युरी बनवा.

कढईत ऑलिव्ह ऑइल गरम करा. त्यात लसूण घालून हलके परता. नंतर कांदा घालून गुलाबी होईपर्यंत परता.

आता टोमॅटो प्युरी घाला. त्यात मीठ, लाल तिखट, साखर, मिरची फ्लेक्स आणि ओरेगानो घालून मध्यम आचेवर 7–8 मिनिटे शिजवा.

सॉस जाड झाला की भाज्या आणि शिजवलेला पास्ता घाला. छान मिसळा. हवे असल्यास बटर घाला.

सर्व्ह करण्यापूर्वी वरून चीज भुरभुरा. गरमागरम रेड सॉस पास्ता सर्व्ह करा 

 टिप्स:

पास्ता जास्त शिजवू नका, नाहीतर चिकट होतो.

सॉस जास्त आंबट वाटत असेल तर साखर थोडी वाढवा.

अजून क्रीमी हवा असेल तर थोडी फ्रेश क्रीम घालू शकता.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

