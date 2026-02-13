Kaju Masala Recipe: घरीच बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल काजू करी, बोटं चाटायला लावणारी रेसिपी जाणून घ्या

How to Make Kaju Masala in Marathi: ढाब्यावर किंवा रेस्टॉरंटमध्ये मिळणारी ती क्रिमी, रिच आणि मसालेदार काजू करी कोणाला आवडत नसेल असं नसेलच कदाचित बऱ्याचदा आपण मेनू कार्ड पाहतो आणि विचार करतो की ही डिश इतकी महाग का आहे. आपण बऱ्याचदा गृहीत धरतो की घरी असा परिपूर्ण ग्रेव्ही बनवणे अशक्य आहे, पण आज आपण तो गैरसमज मोडू आणि घरातच तुम्ही ही भाजी बनवू शकता. तुमच्या स्वयंपाकघरात हा शाही स्वाद तयार करू शकता आणि तेही अगदी सहजतेने. चला जाणून घेऊयात घरच्या घरी रेस्टॉरंट स्टाईल काजू करी कशी बनवायची?
काजू करी ही उत्तर भारतीय पद्धतीची रिच आणि क्रीमी भाजी आहे. सणावार, पाहुणचार किंवा खास डिनरसाठी ही परफेक्ट डिश आहे. नान, रोटी किंवा जीराभातासोबत अप्रतिम लागते.
1 कप काजू (पूर्ण किंवा अर्धे)
2 मध्यम कांदे (बारीक चिरलेले किंवा पेस्ट)
2 टोमॅटो (प्युरी)
1 टेबलस्पून आलं-लसूण पेस्ट
2 टेबलस्पून काजू पेस्ट (10-12 काजू भिजवून वाटलेले)
2 टेबलस्पून ताजी क्रीम
1/2 टीस्पून हळद
1 टीस्पून लाल तिखट
1 टीस्पून धने-जिरे पूड
1/2 टीस्पून गरम मसाला
1/2 टीस्पून कसुरी मेथी (ऐच्छिक)
2 टेबलस्पून तेल किंवा तूप
चवीनुसार मीठ
कोथिंबीर सजावटीसाठी
कढईत थोडे तूप गरम करून काजू हलके सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या. बाजूला काढून ठेवा.
त्याच कढईत तेल घालून कांदा सोनेरी होईपर्यंत परता. त्यात आलं-लसूण पेस्ट घालून कच्चा वास जाईपर्यंत परता.
टोमॅटो प्युरी घालून मिश्रण तेल सुटेपर्यंत शिजवा. नंतर हळद, तिखट, धने-जिरे पूड आणि मीठ घालून चांगले मिसळा.
आता काजू पेस्ट घालून 2-3 मिनिटे शिजवा. आवश्यक असल्यास थोडे कोमट पाणी घालून ग्रेव्हीची जाडी ठरवा. शेवटी क्रीम आणि गरम मसाला घाला.
भाजलेले काजू घालून 4-5 मिनिटे मंद आचेवर उकळी आणा. वरून कसुरी मेथी चुरून घाला.
कोथिंबीर घालून गरमागरम सर्व्ह करा.
बटर नान, तंदूरी रोटी किंवा जीराभातासोबत उत्तम लागते.
जास्त रिच चव हवी असल्यास थोडे बटर शेवटी घालू शकता.
गोडसर चव हवी असल्यास चिमूटभर साखर घालू शकता.
घरच्या घरी बनवा ही रिच, क्रीमी काजू करी आणि सगळ्यांची वाहवा मिळवा!