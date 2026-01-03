English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Lemon Rice Recipe: नेहमीच भात खाऊन कंटाळा आलाय? विकेंडला बनवा लेमन राईस, काही मिनिटांत होतो तयार

Lemon Rice Recipe in Marathi: तुमच्या समोर जेवणाची प्लेट आणि त्यात तोच जुना पांढरा भात पाहून तुमची भूक मरते. कारण विकेंडला काहीतरी नवीन हवं असतं. चला तर मग यासाठीच आम्ही घेऊन आलोय लेमन राईसची सोपी रेसिपी...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 3, 2026, 12:55 PM IST
How to make Lemon Rice : आपण आठवडाभर रोज तेच तेच डाळ-भात खातो. पण यामुळे कंटाळा येणे सहाजिकच आहे. आता विकेंडला काही तरी नवीन हवं असतं. याशिवाय अनेकदा  काल रात्रीचे उरलेले भात फ्रीजमध्ये असतो आणि त्याचे काय करायचे हे माहित नसते? जर तुम्हालाही हा प्रश्न पडला असेल तर काळजी करू नका, कारण आज आम्ही तुमच्यासाठी दक्षिण भारतातील सर्वात प्रसिद्ध आणि सोपा पदार्थ घेऊन आलो आहोत. हा पदार्थ म्हणजे लेमन राईस! चला, वेळ न घालवता याची   काही मिनिटांत तयार होणारी सोपी पद्धत जाणून घ्या. 

लेमन राईससाठी लागणारे साहित्य

  • १ कप बासमती तांदूळ किंवा साधा तांदूळ 
  • २ चमचे तेल
  • १/२ चमचा मोहोरी (साधारण मोहरी)
  • १/२ चमचा जिरे
  • १/२ चमचा हिंग
  • २ हरित तिखट (आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता)
  • १/२ चमचा तिखट
  • १/२ चमचा हळद
  • १ चमचा आलं-लसूण पेस्ट (आवडीनुसार)
  • २ चमचे ताजे लिंबाचे रस
  • १/४ कप शेंगदाणे (वैकल्पिक, भजलेले)
  • २-३ हिरव्या मिरच्या (आवडीनुसार)
  • १ छोटा कांदा (बारीक चिरलेला, वैकल्पिक)
  • २ चमचे कोथिंबीर (सजावटीसाठी)
  • मीठ
  • १/२ चमचा जिरे पावडर (आवडीनुसार)

कसा बनवायचा लेमन राईस? 

तांदूळ शिजवा:

प्रथम १ कप तांदूळ धुवून २ कप पाणी आणि मिठ घालून मऊ शिजवून घ्या. शिजवलेले तांदूळ गाळून ५-१० मिनिटे तशाच ठेवून द्या.

तलण तयार करा:

एका कढईत २ चमचे तेल घ्या आणि ते गरम होऊ द्या. त्यात मोहोरी, जिरे, हिंग घाला. मोहोरी तडतडू लागल्यावर त्यात चिरलेल्या मिरच्या आणि आलं-लसूण पेस्ट घाला.

थोडा वेळ भाजी भाजल्यावर त्यात चिरलेला कांदा (वैकल्पिक) घालून पातळ होईपर्यंत परता.

मसाले टाका:

आता त्यात हळद, तिखट, जिरे पावडर आणि शेंगदाणे घाला. सर्व मसाले छान परता, आणि सुगंध येईपर्यंत शिजवा.

लिंबाचा रस घाला:

मसाले चांगले भाजल्यानंतर त्यात ताजे लिंबाचे रस घाला आणि चांगले मिसळा. तुमचं लेमन राईस तयार करण्यासाठी लिंबाचा स्वाद घालणे महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे लिंबाचा रस चांगला एकसारखा मिळवण्यासाठी हे व्यवस्थित करून घ्या.

तांदूळ मिसळा:

शिजवलेले तांदूळ ह्या मसाल्यात मिसळा आणि चांगले हलवून एकत्र करा. २-३ मिनिटे परतून घ्या.

सजावट करा 

ताज्या कोथिंबीराने सजवा आणि गरम गरम सर्व्ह करा.

सर्व्हिंग :

लेमन राईस विशेषत: कुरकुरीत पापड, सांबार किंवा कोल्ड दही सोबत सर्व्ह केल्यास त्याची चव अधिक वाढते.

'या' टिप्स नक्की फॉलो करा 

तुम्ही शेंगदाण्यांसोबत चिरलेली गाजर किंवा टोमॅटो देखील घालू शकता.

लेमन राईस मध्ये तुम्हाला आवडीनुसार मसाल्याचे प्रमाण कमी-जास्त करता येईल.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

