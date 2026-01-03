Lemon Rice Recipe: नेहमीच भात खाऊन कंटाळा आलाय? विकेंडला बनवा लेमन राईस, काही मिनिटांत होतो तयार

How to make Lemon Rice : आपण आठवडाभर रोज तेच तेच डाळ-भात खातो. पण यामुळे कंटाळा येणे सहाजिकच आहे. आता विकेंडला काही तरी नवीन हवं असतं. याशिवाय अनेकदा काल रात्रीचे उरलेले भात फ्रीजमध्ये असतो आणि त्याचे काय करायचे हे माहित नसते? जर तुम्हालाही हा प्रश्न पडला असेल तर काळजी करू नका, कारण आज आम्ही तुमच्यासाठी दक्षिण भारतातील सर्वात प्रसिद्ध आणि सोपा पदार्थ घेऊन आलो आहोत. हा पदार्थ म्हणजे लेमन राईस! चला, वेळ न घालवता याची काही मिनिटांत तयार होणारी सोपी पद्धत जाणून घ्या.
तांदूळ शिजवा:
प्रथम १ कप तांदूळ धुवून २ कप पाणी आणि मिठ घालून मऊ शिजवून घ्या. शिजवलेले तांदूळ गाळून ५-१० मिनिटे तशाच ठेवून द्या.
तलण तयार करा:
एका कढईत २ चमचे तेल घ्या आणि ते गरम होऊ द्या. त्यात मोहोरी, जिरे, हिंग घाला. मोहोरी तडतडू लागल्यावर त्यात चिरलेल्या मिरच्या आणि आलं-लसूण पेस्ट घाला.
थोडा वेळ भाजी भाजल्यावर त्यात चिरलेला कांदा (वैकल्पिक) घालून पातळ होईपर्यंत परता.
मसाले टाका:
आता त्यात हळद, तिखट, जिरे पावडर आणि शेंगदाणे घाला. सर्व मसाले छान परता, आणि सुगंध येईपर्यंत शिजवा.
लिंबाचा रस घाला:
मसाले चांगले भाजल्यानंतर त्यात ताजे लिंबाचे रस घाला आणि चांगले मिसळा. तुमचं लेमन राईस तयार करण्यासाठी लिंबाचा स्वाद घालणे महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे लिंबाचा रस चांगला एकसारखा मिळवण्यासाठी हे व्यवस्थित करून घ्या.
तांदूळ मिसळा:
शिजवलेले तांदूळ ह्या मसाल्यात मिसळा आणि चांगले हलवून एकत्र करा. २-३ मिनिटे परतून घ्या.
सजावट करा
ताज्या कोथिंबीराने सजवा आणि गरम गरम सर्व्ह करा.
सर्व्हिंग :
लेमन राईस विशेषत: कुरकुरीत पापड, सांबार किंवा कोल्ड दही सोबत सर्व्ह केल्यास त्याची चव अधिक वाढते.
तुम्ही शेंगदाण्यांसोबत चिरलेली गाजर किंवा टोमॅटो देखील घालू शकता.
लेमन राईस मध्ये तुम्हाला आवडीनुसार मसाल्याचे प्रमाण कमी-जास्त करता येईल.