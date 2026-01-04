English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mutton Curry Recipe: रविवारी बनवा संडे स्पेशल 'देसी स्टाइल मटण करी'; नोट करा झटपट रेसिपी

Desi style mutton curry recipe in Marathi: रविवार म्हंटल की नॉन व्हेज हे आलंच. नेहमीच चिकन खाण्यापेक्षा तुम्ही आज 'देसी स्टाइल मटण करी' बनवून खाऊ शकता. चला याची झटपट होणारी रेसिपी जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 4, 2026, 10:43 AM IST
How to make Mutton Curry:  रविवार म्हंटल की अनेकांच्या घरी नॉन व्हेज (Non Veg Dish) जेवण बनवलं जातं. नॉन व्हेज मध्ये चिकन, अंडी तर असतातच पण कधी कधी मटणही खाणं लोक पसंत करतात. अनेकांना मटण बनवणे कठीण वाटते.  पण प्रत्यक्षात ते अगदी सोपे आहे. तुम्ही घरी कोणत्याही त्रासाशिवाय मटण करी बनवू शकता. तुमच्या स्वतःच्या स्वयंपाकघरात सर्वात स्वादिष्ट मटण बनवण्यासाठी, तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करायाला हवी. आज आम्ही तुम्हाला देसी स्टाइल मटण करीची रेसिपी शिकवणार आहोत. चला रेसिपी पाहूयात.

लागणारे साहित्य

  • मटण – 1 किलो (मध्यम तुकडे)
  • कांदे – 3 ते 4 (बारीक चिरलेले)
  • टोमॅटो – 2 (बारीक चिरलेले)
  • आलं-लसूण पेस्ट – 2 टेबलस्पून
  • हिरवी मिरची – 2 (फोडलेली)
  • दही – 1 वाटी
  • तेल – 4 ते 5 टेबलस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • हळद – ½ टीस्पून
  • लाल तिखट – 1 ते 1½ टीस्पून
  • धणे-जिरे पूड – 2 टीस्पून
  • गरम मसाला – 1 टीस्पून
  • कोथिंबीर – सजावटीसाठी
  • पाणी – आवश्यकतेनुसार

 मसाला वाटण्यासाठी लागणारे साहित्य :

  • खोबरे किस – ½ वाटी
  • कांदा – 1 (कापलेला)
  • धणे – 1 टेबलस्पून
  • जिरे – 1 टीस्पून
  • काळी मिरी – 5–6 दाणे
  • दालचिनी – छोटा तुकडा
  • लवंग – 3–4
  • वेलची – 2

कशी बनवायची मटण करी?

प्रथम मटण स्वच्छ धुऊन त्यात हळद, मीठ आणि थोडी आलं-लसूण पेस्ट लावून 30 मिनिटे मॅरिनेट करून ठेवा.

कढईत थोडे तेल घालून त्यात वाटणासाठी दिलेला कांदा आणि खोबरे चांगले परतून घ्या. थंड झाल्यावर सर्व मसाले घालून बारीक वाटून घ्या.

आता प्रेशर कुकरमध्ये तेल गरम करून उरलेला कांदा सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्या.

त्यात आलं-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घालून छान परता.

टोमॅटो घालून तेल सुटेपर्यंत शिजवा.

आता वाटलेला मसाला, लाल तिखट, धणे-जिरे पूड घालून 2–3 मिनिटे परता.

मॅरिनेट केलेले मटण घालून चांगले परता.

दही घालून नीट मिसळा आणि थोडे पाणी घाला.

कुकरचे झाकण लावून 4–5 शिट्ट्या द्या (मटण मऊ होईपर्यंत).

शेवटी गरम मसाला आणि कोथिंबीर घालून उकळी आणा.

सर्व्हिंग टिप नक्की फॉलो करा 

गरमागरम मटन करी भाकरी, चपाती, भात किंवा तांदळाच्या वरणासोबत खूप छान लागते 

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

