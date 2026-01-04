Mutton Curry Recipe: रविवारी बनवा संडे स्पेशल 'देसी स्टाइल मटण करी'; नोट करा झटपट रेसिपी

How to make Mutton Curry: रविवार म्हंटल की अनेकांच्या घरी नॉन व्हेज (Non Veg Dish) जेवण बनवलं जातं. नॉन व्हेज मध्ये चिकन, अंडी तर असतातच पण कधी कधी मटणही खाणं लोक पसंत करतात. अनेकांना मटण बनवणे कठीण वाटते. पण प्रत्यक्षात ते अगदी सोपे आहे. तुम्ही घरी कोणत्याही त्रासाशिवाय मटण करी बनवू शकता. तुमच्या स्वतःच्या स्वयंपाकघरात सर्वात स्वादिष्ट मटण बनवण्यासाठी, तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करायाला हवी. आज आम्ही तुम्हाला देसी स्टाइल मटण करीची रेसिपी शिकवणार आहोत. चला रेसिपी पाहूयात.
प्रथम मटण स्वच्छ धुऊन त्यात हळद, मीठ आणि थोडी आलं-लसूण पेस्ट लावून 30 मिनिटे मॅरिनेट करून ठेवा.
कढईत थोडे तेल घालून त्यात वाटणासाठी दिलेला कांदा आणि खोबरे चांगले परतून घ्या. थंड झाल्यावर सर्व मसाले घालून बारीक वाटून घ्या.
आता प्रेशर कुकरमध्ये तेल गरम करून उरलेला कांदा सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्या.
त्यात आलं-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घालून छान परता.
टोमॅटो घालून तेल सुटेपर्यंत शिजवा.
आता वाटलेला मसाला, लाल तिखट, धणे-जिरे पूड घालून 2–3 मिनिटे परता.
मॅरिनेट केलेले मटण घालून चांगले परता.
दही घालून नीट मिसळा आणि थोडे पाणी घाला.
कुकरचे झाकण लावून 4–5 शिट्ट्या द्या (मटण मऊ होईपर्यंत).
शेवटी गरम मसाला आणि कोथिंबीर घालून उकळी आणा.
गरमागरम मटन करी भाकरी, चपाती, भात किंवा तांदळाच्या वरणासोबत खूप छान लागते