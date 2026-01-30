Mutton Keema Recipe: रेस्टॉरंट-स्टाईल मटणाचा किमा बनवा घरीच! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

How to make Mutton Keema in Marathi: नॉन-व्हेजमध्ये अनेक पदार्थ आहेत. अनेकदा आपण मासे आणि चिकनचे पदार्थ घरी बनवतो परंतु आपण मटण शक्यतो बनवत नाही. कारण अनेकांची अशी तक्रार असते की रेस्टॉरंट-स्टाईल चव त्याला येत नाही. पण तुम्ही खरच घरी छान रेस्टॉरंट-स्टाईल मटनच्या रेसिपी बनवू शकता. मटणाचा किमा हा एक पदार्थ आहे जो रोटी, पराठा किंवा पाव सोबत चवीने खाल्ला जातो. बऱ्याचदा, लोक घरी रेस्टॉरंटसारखी चव मिळवू शकत नाहीत, परंतु जर ते योग्यरित्या आणि मसाल्यांच्या योग्य संतुलनासह तयार केले तर ते घरी चविष्ट बनू शकते. चला मटणाच्या किसासाठीची ही सोपी, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी पाहूया.
मटन कीमा – ५०० ग्रॅम
कांदे – २ मध्यम (बारीक चिरलेले)
टोमॅटो – २ (बारीक चिरलेले किंवा पेस्ट)
हिरवी मिरची – २ (बारीक चिरलेली)
आले-लसूण पेस्ट – २ टेबलस्पून
तेल – ३ टेबलस्पून
हळद – ½ टीस्पून
लाल तिखट – १ ते १½ टीस्पून (चवीनुसार)
धणे-जिरे पूड – २ टीस्पून
गरम मसाला – १ टीस्पून
मीठ – चवीनुसार
कोथिंबीर – बारीक चिरलेली
लिंबाचा रस – १ टेबलस्पून (ऐच्छिक)
पाणी – आवश्यकतेनुसार
कढईत किंवा प्रेशर कुकरमध्ये तेल गरम करा.
तेल गरम झाल्यावर त्यात कांदे घालून मध्यम आचेवर गुलाबी-तपकिरी होईपर्यंत परतून घ्या.
आता त्यात आले-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घालून कच्चा वास जाईपर्यंत परता.
हळद, लाल तिखट, धणे-जिरे पूड घालून मसाला थोडा परतवा.
त्यात टोमॅटो घालून मसाला तेल सुटेपर्यंत चांगला शिजू द्या.
आता मटन कीमा घालून नीट मिसळा. ५–७ मिनिटे झाकण न ठेवता परता.
मीठ घालून थोडं पाणी टाका.
कढईत करत असाल तर २०–२५ मिनिटे शिजवा
कुकरमध्ये २–३ शिट्ट्या द्या
कीमा शिजल्यानंतर गरम मसाला आणि लिंबाचा रस घालून हलकेच ढवळा.
वरून भरपूर कोथिंबीर घालून गॅस बंद करा.
चपाती, भाकरी, पाव किंवा नानसोबत मस्त लागतो
वरून थोडा कांदा आणि लिंबाचा फोड दिलात तर चव अजून वाढते
ड्राय कीमा हवा असेल तर शेवटी झाकण काढून थोडा परतावा