Mutton Keema Recipe: रेस्टॉरंट-स्टाईल मटणाचा किमा बनवा घरीच! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Mutton Keema Recipe in Marathi : मांसाहारी लोकांमध्ये मटणाचा किमा पदार्थ आवडतो, पण लोक अनेकदा तक्रार करतात की तो घरी रेस्टॉरंटमध्ये मिळतो तितका चवदार नसतो. पण आम्ही दिलेली ही एक रेसिपी फॉलो करा...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 30, 2026, 03:18 PM IST
How to make Mutton Keema in Marathi: नॉन-व्हेजमध्ये अनेक पदार्थ आहेत. अनेकदा आपण मासे आणि चिकनचे पदार्थ घरी बनवतो परंतु आपण मटण शक्यतो बनवत नाही. कारण अनेकांची अशी तक्रार असते की रेस्टॉरंट-स्टाईल चव त्याला येत नाही. पण तुम्ही खरच घरी छान रेस्टॉरंट-स्टाईल मटनच्या रेसिपी बनवू शकता. मटणाचा किमा हा एक पदार्थ आहे जो रोटी, पराठा किंवा पाव सोबत चवीने खाल्ला जातो. बऱ्याचदा, लोक घरी रेस्टॉरंटसारखी चव मिळवू शकत नाहीत, परंतु जर ते योग्यरित्या आणि मसाल्यांच्या योग्य संतुलनासह तयार केले तर ते घरी चविष्ट बनू शकते. चला मटणाच्या किसासाठीची ही सोपी,  स्टेप बाय स्टेप रेसिपी पाहूया.

लागणारे  साहित्य:

मटन कीमा – ५०० ग्रॅम

कांदे – २ मध्यम (बारीक चिरलेले)

टोमॅटो – २ (बारीक चिरलेले किंवा पेस्ट)

हिरवी मिरची – २ (बारीक चिरलेली)

आले-लसूण पेस्ट – २ टेबलस्पून

तेल – ३ टेबलस्पून

हळद – ½ टीस्पून

लाल तिखट – १ ते १½ टीस्पून (चवीनुसार)

धणे-जिरे पूड – २ टीस्पून

गरम मसाला – १ टीस्पून

मीठ – चवीनुसार

कोथिंबीर – बारीक चिरलेली

लिंबाचा रस – १ टेबलस्पून (ऐच्छिक)

पाणी – आवश्यकतेनुसार

कसा बनवायचा मटण किमा?

कढईत किंवा प्रेशर कुकरमध्ये तेल गरम करा.

तेल गरम झाल्यावर त्यात कांदे घालून मध्यम आचेवर गुलाबी-तपकिरी होईपर्यंत परतून घ्या.

आता त्यात आले-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घालून कच्चा वास जाईपर्यंत परता.

हळद, लाल तिखट, धणे-जिरे पूड घालून मसाला थोडा परतवा.

त्यात टोमॅटो घालून मसाला तेल सुटेपर्यंत चांगला शिजू द्या.

आता मटन कीमा घालून नीट मिसळा. ५–७ मिनिटे झाकण न ठेवता परता.

मीठ घालून थोडं पाणी टाका.

कढईत करत असाल तर २०–२५ मिनिटे शिजवा

कुकरमध्ये २–३ शिट्ट्या द्या

कीमा शिजल्यानंतर गरम मसाला आणि लिंबाचा रस घालून हलकेच ढवळा.

वरून भरपूर कोथिंबीर घालून गॅस बंद करा.

सर्व्हिंग टिप्स:

चपाती, भाकरी, पाव किंवा नानसोबत मस्त लागतो

वरून थोडा कांदा आणि लिंबाचा फोड दिलात तर चव अजून वाढते

ड्राय कीमा हवा असेल तर शेवटी झाकण काढून थोडा परतावा

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

