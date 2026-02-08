Paneer Balls Recipe: बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ...संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा कुरकुरीत पनीरचे बॉल्स, नोट करा रेसिपी

How to make Paneer Balls: संध्याकाळी गरमागरम आणि चटपटीत काही तरी खावंसं वाटतं. गरम गरम चहासोबत काहींना काही हवंच. त्यात पाहुणे आले तर नेहमीचे सामोसे, वडा देणं नको वाटतं. मग अशावेळी तुम्ही हटके रेसिपी शोधता. चला तर मग आज आम्ही तुमची मदत करणार आहोत. आज आम्ही तुम्हाला कुरकुरीत पनीरचे बॉल्स तुम्ही बनवू शकता. यासाठी जास्त साहित्य लागणारही नाही. तुम्ही झटपट आणि चीझी असे हे बॉल्स बनवू शकता. चला 'क्रिस्पी पनीर बॉल्स' कसे बनवायचं हे जाणून घेऊयात. रेसिपी पाहून घ्या..
पनीर – १ कप (किसलेले)
उकडलेले बटाटे – १ मध्यम (मॅश केलेले)
कॉर्नफ्लोअर – २ टेबलस्पून
ब्रेडक्रम्ब्स – ½ कप
हिरवी मिरची – १ (बारीक चिरलेली)
आले-लसूण पेस्ट – १ टीस्पून
कोथिंबीर – २ टेबलस्पून (बारीक चिरलेली)
मीठ – चवीनुसार
लाल तिखट – ½ टीस्पून
गरम मसाला – ¼ टीस्पून
जिरेपूड / चाट मसाला – ¼ टीस्पून
तेल – तळण्यासाठी
एका भांड्यात किसलेले पनीर आणि मॅश केलेले बटाटे घ्या.
त्यात हिरवी मिरची, आले-लसूण पेस्ट, कोथिंबीर, मीठ आणि सर्व मसाले घालून मिश्रण चांगले मळा.
मिश्रणात १ टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर घालून घट्ट करा.
आता लहान लहान गोळे (बॉल्स) तयार करा.
प्रत्येक गोळा आधी कॉर्नफ्लोअर-पाण्याच्या पातळ पेस्टमध्ये बुडवा आणि मग ब्रेडक्रम्ब्समध्ये घोळवा.
कढईत तेल गरम करून मध्यम आचेवर हे बॉल्स सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.
किचन टॉवेलवर काढून अतिरिक्त तेल निथळू द्या.
गरमागरम पनीर बॉल्स हिरव्या चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा मेयोनेज डिपसोबत सर्व्ह करा.
डीप फ्रायऐवजी एअर फ्रायरमध्ये १८०°C वर १२–१५ मिनिटे भाजू शकता
तव्यावर थोड्या तेलात शॅलो फ्रायही करता येतात