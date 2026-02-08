English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • Paneer Balls Recipe: बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ...संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा कुरकुरीत पनीरचे बॉल्स, नोट करा रेसिपी

Paneer Balls Recipe: बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ...संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा कुरकुरीत पनीरचे बॉल्स, नोट करा रेसिपी

Paneer Balls Recipe in Marathi: तुम्हालाही संध्याकाळच्या चहासोबत काहीतरी तिखट आणि गरम खाण्याची इच्छा होते की काही सुचत नाही काय बनवायचं. मग अशावेळी टेन्शन घेऊ नकात तुम्ही घरीच क्रिस्पी पनीर बॉल्स बनवू शकता...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 8, 2026, 02:51 PM IST
Paneer Balls Recipe: बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ...संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा कुरकुरीत पनीरचे बॉल्स, नोट करा रेसिपी
Kitchen recipe how to make paneer balls in marathi for evening snacks

How to make Paneer Balls: संध्याकाळी गरमागरम आणि चटपटीत काही तरी खावंसं वाटतं. गरम गरम चहासोबत काहींना काही हवंच. त्यात पाहुणे आले तर नेहमीचे सामोसे, वडा देणं नको वाटतं. मग अशावेळी तुम्ही हटके रेसिपी शोधता. चला तर मग आज आम्ही तुमची मदत करणार आहोत. आज आम्ही तुम्हाला  कुरकुरीत पनीरचे बॉल्स तुम्ही बनवू शकता. यासाठी जास्त साहित्य लागणारही नाही. तुम्ही झटपट आणि चीझी असे हे बॉल्स बनवू शकता. चला 'क्रिस्पी पनीर बॉल्स' कसे बनवायचं हे जाणून घेऊयात. रेसिपी पाहून घ्या.. 

Add Zee News as a Preferred Source

लागणारे साहित्य

पनीर – १ कप (किसलेले)

उकडलेले बटाटे – १ मध्यम (मॅश केलेले)

कॉर्नफ्लोअर – २ टेबलस्पून

ब्रेडक्रम्ब्स – ½ कप

हिरवी मिरची – १ (बारीक चिरलेली)

आले-लसूण पेस्ट – १ टीस्पून

कोथिंबीर – २ टेबलस्पून (बारीक चिरलेली)

मीठ – चवीनुसार

लाल तिखट – ½ टीस्पून

गरम मसाला – ¼ टीस्पून

जिरेपूड / चाट मसाला – ¼ टीस्पून

तेल – तळण्यासाठी

बनवण्याची कृती

 एका भांड्यात किसलेले पनीर आणि मॅश केलेले बटाटे घ्या.
 त्यात हिरवी मिरची, आले-लसूण पेस्ट, कोथिंबीर, मीठ आणि सर्व मसाले घालून मिश्रण चांगले मळा.
 मिश्रणात १ टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर घालून घट्ट करा.
 आता लहान लहान गोळे (बॉल्स) तयार करा.
 प्रत्येक गोळा आधी कॉर्नफ्लोअर-पाण्याच्या पातळ पेस्टमध्ये बुडवा आणि मग ब्रेडक्रम्ब्समध्ये घोळवा.
 कढईत तेल गरम करून मध्यम आचेवर हे बॉल्स सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.
 किचन टॉवेलवर काढून अतिरिक्त तेल निथळू द्या.

सर्व्ह करण्याची पद्धत

गरमागरम पनीर बॉल्स हिरव्या चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा मेयोनेज डिपसोबत सर्व्ह करा.

हेल्दी पर्याय

डीप फ्रायऐवजी एअर फ्रायरमध्ये १८०°C वर १२–१५ मिनिटे भाजू शकता

तव्यावर थोड्या तेलात शॅलो फ्रायही करता येतात

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Kitchen Recipe in marathiLIFESTYLESnacks

इतर बातम्या

Eye Care: ग्लुकोमा 'हा' निव्वळ वृध्दापकाळातील विक...

Lifestyle