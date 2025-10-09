नाश्त्यात काही तरी टेस्टी आणि हेल्दी हवंय? बनवा पनीर भुर्जी सँडविच नोट करा रेसिपी

How to make Paneer Bhurji Sandwich At Home: पनीर भुर्जी सॅंडविच ही एक झटपट, हेल्दी आणि स्वादिष्ट रेसिपी आहे जी नाश्ता, संध्याकाळचा स्नॅक किंवा ऑफिस-स्कूल टिफिनसाठी एकदम परफेक्ट पर्याय आहे. मसालेदार पनीर भुर्जी आणि खुसखुशीत ब्रेडचा संगम या सॅंडविचला खास बनवतो. प्रथिनांनी भरपूर पनीर आणि सुगंधी मसाले यामुळे ही रेसिपी चविष्ट तसेच पौष्टिकही आहे. थोड्याच वेळात तयार होणारे हे सॅंडविच सगळ्यांच्या आवडीचे बनते मुलं असो वा मोठे! पनीर भुर्जी सॅंडविच ही एक झटपट, स्वादिष्ट आणि पौष्टिक रेसिपी आहे जी नाश्ता, टिफिन किंवा हलक्या खाण्यासाठी अगदी परफेक्ट आहे. या सॅंडविचमध्ये मसालेदार पनीर भुर्जी आणि ब्रेडचं अप्रतिम कॉम्बिनेशन मिळतं. चला तर जाणून घेऊ या स्वादिष्ट पनीर भुर्जी सॅंडविच कसं तयार करायचं!
पनीर – 200 ग्रॅम (चुरलेले)
तेल / बटर – 1 टेबलस्पून
कांदा – 1 मध्यम (बारीक चिरलेला)
टोमॅटो – 1 मध्यम (बारीक चिरलेला)
हिरवी मिरची – 1 (बारीक चिरलेली)
आले-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पून
हळद – ¼ टीस्पून
लाल तिखट – ½ टीस्पून
गरम मसाला – ½ टीस्पून
मीठ – चवीनुसार
कोथिंबीर – थोडीशी (सजावटीसाठी)
ब्रेड स्लाइस – 6 (पांढरे किंवा ब्राउन)
बटर – लावण्यासाठी
चीज (ऐच्छिक) – किसलेले
एका कढईत तेल किंवा बटर गरम करा. त्यात कांदा घालून तो सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.
आले-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घालून 30 सेकंद परता.
आता टोमॅटो, हळद, लाल तिखट, गरम मसाला आणि मीठ घाला. टोमॅटो मऊ होईपर्यंत शिजवा.
त्यात चुरलेले पनीर घालून सर्व घटक चांगले मिक्स करा आणि 3–4 मिनिटे मध्यम आचेवर शिजवा. शेवटी कोथिंबीर टाका.
ब्रेडच्या स्लाइसवर बटर लावा. एका स्लाइसवर पनीर भुर्जी पसरवा आणि वरून किसलेले चीज घाला (ऐच्छिक).
दुसरी ब्रेड स्लाइस ठेवून सॅंडविच मेकर किंवा तव्यावर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी व खुसखुशीत होईपर्यंत शेकून घ्या.
सॅंडविच त्रिकोणी तुकड्यांमध्ये कापा आणि टोमॅटो सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.
हवे असल्यास सॅंडविचमध्ये काकडी, टोमॅटो किंवा शिमला मिरचीचे स्लाइस घालू शकता.
हे सॅंडविच ग्रिल करून किंवा टोस्ट करून दोन्ही प्रकारे खाता येते.
मुलांच्या टिफिनसाठी ही रेसिपी अगदी परफेक्ट आहे!