  • Paneer Do Pyaza Recipe: ढाब्याची चव मिळवा घरीच , बनवा पनीर दो प्याजा; नोट करा झटपट होणारी रेसिपी

Paneer Do Pyaza Recipe in Marathi: नेहमीचीच भाजी खाऊन फार कंटाळा आला असेल तर आवर्जून तुम्ही ढाबा स्टाईल पनीर दो प्याजा ही भाजी बनवू शकता. चला याची झटपट होणारी रेसिपी जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 8, 2026, 12:01 PM IST
How to Make Paneer Do Pyaza: पनीर म्हणजे व्हेज खाणाऱ्या लोकांनासाठी महत्त्वपूर्ण पदार्थ आहे. पनीर प्रोटीनचा एक उत्तम पर्याय आहे. पनीरपासून अनेक डीशेस बनवल्या जातात.  मटर-पनीर, पनीर मखनी, पनीर लबाबदार अशा भाज्या तर आपण नेहमीच खातो. पण नेहमीच तेच तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा येतो. मग अशावेळी नवीन काही तरी खाण्याचा शोध घेतला जातो. यामुळेच आम्ही आज तुमच्यासाठी ढाबा स्टाईल पनीर दो प्याजाची रेसिपी घेऊन आलो आहोत. चला तर मग याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात. 

लागणारे साहित्य (२-३ लोकांसाठी)

पनीर – २०० ग्रॅम (चौरस किंवा लांबट तुकडे)

कांदे – २ मोठे (स्लाइस किंवा मोठे चोप करून)

टोमॅटो – १ मोठा (बारीक चोप करून)

हिरवी मिरची – २–३ (चिरून)

आले-लसूण पेस्ट – १ चमचा

हळद – ½ चमचा

लाल तिखट – १ चमचा

धने पावडर – १ चमचा

जिरं पावडर – ½ चमचा

गरम मसाला – ½ चमचा

क्रीम/दही – २–३ चमचे (ऐच्छिक)

मीठ – चवीप्रमाणे

तेल/तूप – २–३ चमचे

कोथिंबीर – सजावटीसाठी

कसं बनवायचं पनीर दो प्याजा? 

एका कढईत तेल गरम करा. त्यात कांद्याचे १/३ भाग टाकून छान सोनेरी आणि मऊ होईपर्यंत परतून घ्या. उरलेले कांदे स later later करायचे आहेत.

तूप किंवा तेलात आले-लसूण पेस्ट घालून १–२ मिनिट परतून घ्या. नंतर हळद, लाल तिखट, धने पावडर, जिरं पावडर घालून चांगले मिक्स करा.

बारीक चिरलेले टोमॅटो व हिरवी मिरची घालून ५–७ मिनिट शिजवा, जोपर्यंत तेल मसाल्यातून सुटत नाही.

मसाल्यात पनीरचे तुकडे घालून २–३ मिनिट हलके हलके परतून घ्या.

आधी सोनेरी केलेले कांदे आता मिश्रणात घालून १–२ मिनिट हलके परतून घ्या.

जर थोडी क्रीमी टेक्सचर हवी असेल, तर थोडी क्रीम किंवा फेटलेले दही घालून २ मिनिट शिजवा.

शेवटी गरम मसाला टाकून १ मिनिट शिजवा. वरून कोथिंबीर टाकून सर्व्ह करा.

'या' सर्व्हिंग टिप्स फॉलो करा 

पनीर दो प्याजासोबत मस्त गरम भाकरी, नान किंवा जिरे राईससोबत सर्व्ह करा.

कांद्याची चव अधिक हवी असेल तर कांद्याचे तुकडे मोठे ठेवा.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

