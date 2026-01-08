Paneer Do Pyaza Recipe: ढाब्याची चव मिळवा घरीच , बनवा पनीर दो प्याजा; नोट करा झटपट होणारी रेसिपी

How to Make Paneer Do Pyaza: पनीर म्हणजे व्हेज खाणाऱ्या लोकांनासाठी महत्त्वपूर्ण पदार्थ आहे. पनीर प्रोटीनचा एक उत्तम पर्याय आहे. पनीरपासून अनेक डीशेस बनवल्या जातात. मटर-पनीर, पनीर मखनी, पनीर लबाबदार अशा भाज्या तर आपण नेहमीच खातो. पण नेहमीच तेच तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा येतो. मग अशावेळी नवीन काही तरी खाण्याचा शोध घेतला जातो. यामुळेच आम्ही आज तुमच्यासाठी ढाबा स्टाईल पनीर दो प्याजाची रेसिपी घेऊन आलो आहोत. चला तर मग याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात.
पनीर – २०० ग्रॅम (चौरस किंवा लांबट तुकडे)
कांदे – २ मोठे (स्लाइस किंवा मोठे चोप करून)
टोमॅटो – १ मोठा (बारीक चोप करून)
हिरवी मिरची – २–३ (चिरून)
आले-लसूण पेस्ट – १ चमचा
हळद – ½ चमचा
लाल तिखट – १ चमचा
धने पावडर – १ चमचा
जिरं पावडर – ½ चमचा
गरम मसाला – ½ चमचा
क्रीम/दही – २–३ चमचे (ऐच्छिक)
मीठ – चवीप्रमाणे
तेल/तूप – २–३ चमचे
कोथिंबीर – सजावटीसाठी
एका कढईत तेल गरम करा. त्यात कांद्याचे १/३ भाग टाकून छान सोनेरी आणि मऊ होईपर्यंत परतून घ्या. उरलेले कांदे स later later करायचे आहेत.
तूप किंवा तेलात आले-लसूण पेस्ट घालून १–२ मिनिट परतून घ्या. नंतर हळद, लाल तिखट, धने पावडर, जिरं पावडर घालून चांगले मिक्स करा.
बारीक चिरलेले टोमॅटो व हिरवी मिरची घालून ५–७ मिनिट शिजवा, जोपर्यंत तेल मसाल्यातून सुटत नाही.
मसाल्यात पनीरचे तुकडे घालून २–३ मिनिट हलके हलके परतून घ्या.
आधी सोनेरी केलेले कांदे आता मिश्रणात घालून १–२ मिनिट हलके परतून घ्या.
जर थोडी क्रीमी टेक्सचर हवी असेल, तर थोडी क्रीम किंवा फेटलेले दही घालून २ मिनिट शिजवा.
शेवटी गरम मसाला टाकून १ मिनिट शिजवा. वरून कोथिंबीर टाकून सर्व्ह करा.
पनीर दो प्याजासोबत मस्त गरम भाकरी, नान किंवा जिरे राईससोबत सर्व्ह करा.
कांद्याची चव अधिक हवी असेल तर कांद्याचे तुकडे मोठे ठेवा.