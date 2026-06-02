/Paneer Tacos Recipe: दुपारच्या जेवणातून चपाती उरलीये? फेकून न देता बनवा झटपट स्वादिष्ट संध्याकाळचा नाश्ता पनीर टॅको!

How to Make Paneer Tacos: रात्रीच्या जेवणानंतर किंवा अनेकदा दुपारच्या जेवणानंतर घरात काही चपात्या उरल्या की दुसऱ्या दिवशी त्या खाण्याचा फारसा उत्साह नसतो. त्यामुळे अनेकदा त्या वाया जातात. मात्र, थोडं डोकं लावलं, आयडिया वापरली तर याच उरलेल्या पोळ्यांपासून एक भन्नाट स्नॅक तयार करता येतो. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडेल असा कुरकुरीत आणि चीजी पनीर टॅको तुम्ही घरच्या घरी काही मिनिटांत बनवू शकता. संध्याकाळच्या भुकेसाठी, मुलांच्या डब्यासाठी किंवा अचानक आलेल्या पाहुण्यांसाठी हा झटपट तयार होणारा पदार्थ उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
सुरुवातीला एका पॅनमध्ये थोडे बटर किंवा तेल गरम करा. त्यात चिरलेला कांदा घालून हलका गुलाबी होईपर्यंत परता. त्यानंतर ढोबळी मिरची आणि उकडलेले कॉर्न घालून दोन मिनिटे परता. भाज्यांचा कुरकुरीतपणा कायम राहील याची काळजी घ्या.
आता यात पनीरचे तुकडे, चिली फ्लेक्स, ओरिगॅनो, काळी मिरी आणि मीठ घालून सर्व साहित्य व्यवस्थित मिसळा. एक-दोन मिनिटे परतल्यानंतर गॅस बंद करा. टॅकोसाठीची स्वादिष्ट स्टफिंग तयार होईल.
यानंतर एका छोट्या बाऊलमध्ये मेयोनेज, टोमॅटो सॉस आणि हिरवी चटणी एकत्र करून क्रीमी आणि चटपटीत सॉस तयार करा.
आता एक पोळी घेऊन तिच्या अर्ध्या भागावर हा सॉस लावा. त्यावर तयार केलेले पनीर-भाजीचे मिश्रण भरपूर प्रमाणात पसरवा. वरून किसलेले चीज घाला. पोळीचा दुसरा भाग स्टफिंगवर दुमडून अर्धचंद्राकार आकार द्या.
तवा गरम करून त्यावर थोडे बटर लावा. तयार टॅको दोन्ही बाजूंनी मंद आचेवर भाजून घ्या. पोळी कुरकुरीत होईपर्यंत आणि आतील चीज छान वितळेपर्यंत भाजत राहा.
या टॅकोला देसी ट्विस्ट द्यायचा असेल तर स्टफिंगमध्ये चाट मसाला, तंदुरी मेयो किंवा थोडेसे पुदिना-धणे चटणी मिक्स करू शकता. त्यामुळे चव आणखी खुलून येईल.
तयार टॅको मधून कापून गरमागरम सर्व्ह करा. टोमॅटो सॉस, पुदिन्याची चटणी किंवा चीज डिपसोबत त्याची चव आणखी वाढते.
उरलेल्या पोळ्यांचा असा स्वादिष्ट वापर केल्यास अन्नाची नासाडीही टळेल आणि घरच्यांना नवीन पदार्थाची मेजवानीही मिळेल.