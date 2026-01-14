Payasam Recipe: पोंगलच्या सणाला बनवा दक्षिण भारतातील प्रसिद्ध गोड पदार्थ पायसम! जाणून घ्या रेसिपी

How to make Payasam: पोंगलच्या सणाला दक्षिण भारतात देवाला नैवद्य दाखवण्यासाठी पायसम बनवले जाते. तिकडे अशी परंपराच आहे. पायसम हे केवळ चवीलाच चविष्ट नाही तर ते समृद्धी आणि गोडवा यांचे प्रतीक मानले जाते. पोंगलचा सण हा निसर्गाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा काळ आहे. हा पायसम गॉड पदार्थ या दिवशी दूध आणि तांदूळापासून बनला जातो. देवाला नैवद्य देण्यासाठी पोंगलच्या खास प्रसंगी पायसम अवश्य बनवावा. जर तुम्हालाही पायसम बनवायचे असेल तर त्याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.
तांदूळ – ½ कप (बासमती किंवा कोलम)
दूध – 1 लिटर
साखर – ½ ते ¾ कप (चवीनुसार)
तूप – 2 टेबलस्पून
काजू – 10–12 (अर्धे कापलेले)
बेदाणे – 10–12
वेलची पूड – ½ टीस्पून
केशर – 8–10 काड्या (ऐच्छिक)
तांदूळ स्वच्छ धुऊन 20–30 मिनिटे भिजत ठेवा.
जाड बुडाच्या पातेल्यात दूध उकळायला ठेवा. दूध उकळू लागल्यावर गॅस मंद करा.
भिजवलेला तांदूळ दूधात घालून मध्यम आचेवर शिजू द्या. अधूनमधून ढवळत राहा, म्हणजे दूध खाली लागणार नाही.
तांदूळ पूर्णपणे मऊ झाला आणि दूध घट्टसर झाले की त्यात साखर घाला.
साखर घातल्यानंतर 5–7 मिनिटे पायसम उकळू द्या.
वेगळ्या कढईत तूप गरम करून त्यात काजू व बेदाणे सोनेरी रंगाचे होईपर्यंत तळा.
हे तूप, काजू-बेदाणे पायसममध्ये घाला.
शेवटी वेलची पूड आणि केशर घालून हलकेच ढवळा.
2–3 मिनिटे उकळवून गॅस बंद करा.
पायसम गरम किंवा थंड – दोन्ही प्रकारे छान लागते. सण, पूजेचा नैवेद्य किंवा खास जेवणासाठी उत्तम पर्याय.