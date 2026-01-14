English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Payasam Recipe: पोंगलच्या सणाला बनवा दक्षिण भारतातील प्रसिद्ध गोड पदार्थ पायसम! जाणून घ्या रेसिपी

Payasam recipe on the occasion of Pongal 2026: पोंगलचा सण फक्त दक्षिण भारतातच न्हवे तर संपूर्ण भारतात साजरा केला जातो. त्यावेळी आवर्जून पायसम हा एक ट्रेडिशनल पदार्थ बनवला जातो. हा पदार्थ देवाला याचा नैवद्य म्हणून दिला जातो. चला याची सोप्पी घरगुती रेसिपी जाणून घेऊयात.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 14, 2026, 02:24 PM IST
How to make Payasam: पोंगलच्या सणाला दक्षिण भारतात देवाला नैवद्य दाखवण्यासाठी पायसम बनवले जाते. तिकडे अशी परंपराच आहे. पायसम हे केवळ चवीलाच चविष्ट नाही तर ते समृद्धी आणि गोडवा यांचे प्रतीक मानले जाते. पोंगलचा सण हा निसर्गाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा काळ आहे. हा पायसम गॉड पदार्थ या दिवशी दूध आणि तांदूळापासून बनला  जातो. देवाला नैवद्य देण्यासाठी पोंगलच्या खास प्रसंगी पायसम अवश्य बनवावा. जर तुम्हालाही पायसम बनवायचे असेल तर त्याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

लागणारे साहित्य:

तांदूळ – ½ कप (बासमती किंवा कोलम)

दूध – 1 लिटर

साखर – ½ ते ¾ कप (चवीनुसार)

तूप – 2 टेबलस्पून

काजू – 10–12 (अर्धे कापलेले)

बेदाणे – 10–12

वेलची पूड – ½ टीस्पून

केशर – 8–10 काड्या (ऐच्छिक)

कसं बनवायचं पायसम?  

तांदूळ स्वच्छ धुऊन 20–30 मिनिटे भिजत ठेवा.

जाड बुडाच्या पातेल्यात दूध उकळायला ठेवा. दूध उकळू लागल्यावर गॅस मंद करा.

भिजवलेला तांदूळ दूधात घालून मध्यम आचेवर शिजू द्या. अधूनमधून ढवळत राहा, म्हणजे दूध खाली लागणार नाही.

तांदूळ पूर्णपणे मऊ झाला आणि दूध घट्टसर झाले की त्यात साखर घाला.

साखर घातल्यानंतर 5–7 मिनिटे पायसम उकळू द्या.

वेगळ्या कढईत तूप गरम करून त्यात काजू व बेदाणे सोनेरी रंगाचे होईपर्यंत तळा.

हे तूप, काजू-बेदाणे पायसममध्ये घाला.

शेवटी वेलची पूड आणि केशर घालून हलकेच ढवळा.

2–3 मिनिटे उकळवून गॅस बंद करा.

 सर्व्हिंग टिप:

पायसम गरम किंवा थंड – दोन्ही प्रकारे छान लागते. सण, पूजेचा नैवेद्य किंवा खास जेवणासाठी उत्तम पर्याय.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

