English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • Peanut Chaat Recipe: संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा टेस्टी आणि हेल्दी शेंगदाणा चाट! सोपी रेसिपी जाणून घ्या

Peanut Chaat Recipe: संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा टेस्टी आणि हेल्दी शेंगदाणा चाट! सोपी रेसिपी जाणून घ्या

Peanut Chaat Recipe in Marathi: संख्याकाळी काही तरी हलका नाश्ता हवा असतो. अशावेळी तळलेलं, अनहेल्दी खाण्यापेक्षा तुम्ही टेस्टी आणि हेल्दी शेंगदाणा चाट बनवून खाऊ शकता. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 13, 2026, 11:03 AM IST
Peanut Chaat Recipe: संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा टेस्टी आणि हेल्दी शेंगदाणा चाट! सोपी रेसिपी जाणून घ्या

How to make Peanut Chaat in Marathi: तुमच्यासोबतही असे घडते का की संध्याकाळच्या चहाची वेळ होताच तुमचे पोट आवाज करायला लागते?  संध्याकाळची भूक ही छोटी असली तरी महत्त्वाची असते. अशावेळी अनहेल्दी न खाता तुम्ही हेल्दी पर्याय निवडू शकता. आज आम्ही तुमच्यासाठी एक अशी रेसिपी घेऊन आलो आहोत जी तुमच्या जिभेला तिखट चव तर देईलच पण तुमच्या आरोग्याचीही पूर्ण काळजी घेईल. शेंगदाणे चाट हा प्रथिनांचा खजिना आहे. शेंगदाणे हेल्दी फॅट्सने समृद्ध असतात आणि ताज्या भाज्यांसोबत एकत्र केल्यास ते एक सुपर-स्नॅक बनते. हे पचायला हलके आहे आणि ते खाल्ल्यानंतर, तुम्हाला रात्रीच्या जेवणापर्यंत भूक लागणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ते तयार करण्यासाठी तुम्हाला स्वयंपाकघरात जास्त वेळ घालवावा लागणार नाही. चला आज शेंगदाणे चाट बनवायचा कसा याबद्दल जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

लागणारे साहित्य :

उकडलेले शेंगदाणे – 1 कप

कांदा (बारीक चिरलेला) – 1 लहान

टोमॅटो (बारीक चिरलेला) – 1 मध्यम

काकडी (बारीक चिरलेली) – 1 लहान

हिरवी मिरची (बारीक चिरलेली) – 1 (ऐच्छिक)

कोथिंबीर (बारीक चिरलेली) – 2 टेबलस्पून

लिंबाचा रस – 1 टेबलस्पून

मीठ – चवीनुसार

काळी मिरी पूड – ½ टीस्पून

चाट मसाला – ½ टीस्पून (ऐच्छिक)

भाजलेले जिरे पूड – ½ टीस्पून

कसा बनवायचे शेंगदाणे चाट?

एका मोठ्या भांड्यात उकडलेले शेंगदाणे घ्या.

त्यात कांदा, टोमॅटो, काकडी आणि हिरवी मिरची घाला.

आता मीठ, काळी मिरी पूड, भाजलेली जिरे पूड आणि चाट मसाला घालून नीट मिसळा.

वरून लिंबाचा रस घाला आणि पुन्हा एकदा हलक्या हाताने ढवळा.

शेवटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून सजवा.

सर्व्ह करण्याची टिप 

ही चाट लगेचच सर्व्ह करा. व्यायामानंतरचा हेल्दी स्नॅक किंवा हलका संध्याकाळचा खाऊ म्हणून ही चाट खूपच पौष्टिक आणि चविष्ट लागते.

आरोग्यदायी फायदे काय?

शेंगदाण्यांमध्ये प्रोटीन आणि फायबर भरपूर असते, त्यामुळे पोट भरलेले राहते आणि ऊर्जा मिळते.

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Kitchen RecipeLIFESTYLEHealthy Recipe

इतर बातम्या

सरकार परस्पर नागरिकांच्या खात्यावरून पैसे काढून घेत देणार श...

भारत