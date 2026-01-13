Peanut Chaat Recipe: संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा टेस्टी आणि हेल्दी शेंगदाणा चाट! सोपी रेसिपी जाणून घ्या

How to make Peanut Chaat in Marathi: तुमच्यासोबतही असे घडते का की संध्याकाळच्या चहाची वेळ होताच तुमचे पोट आवाज करायला लागते? संध्याकाळची भूक ही छोटी असली तरी महत्त्वाची असते. अशावेळी अनहेल्दी न खाता तुम्ही हेल्दी पर्याय निवडू शकता. आज आम्ही तुमच्यासाठी एक अशी रेसिपी घेऊन आलो आहोत जी तुमच्या जिभेला तिखट चव तर देईलच पण तुमच्या आरोग्याचीही पूर्ण काळजी घेईल. शेंगदाणे चाट हा प्रथिनांचा खजिना आहे. शेंगदाणे हेल्दी फॅट्सने समृद्ध असतात आणि ताज्या भाज्यांसोबत एकत्र केल्यास ते एक सुपर-स्नॅक बनते. हे पचायला हलके आहे आणि ते खाल्ल्यानंतर, तुम्हाला रात्रीच्या जेवणापर्यंत भूक लागणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ते तयार करण्यासाठी तुम्हाला स्वयंपाकघरात जास्त वेळ घालवावा लागणार नाही. चला आज शेंगदाणे चाट बनवायचा कसा याबद्दल जाणून घेऊयात.
उकडलेले शेंगदाणे – 1 कप
कांदा (बारीक चिरलेला) – 1 लहान
टोमॅटो (बारीक चिरलेला) – 1 मध्यम
काकडी (बारीक चिरलेली) – 1 लहान
हिरवी मिरची (बारीक चिरलेली) – 1 (ऐच्छिक)
कोथिंबीर (बारीक चिरलेली) – 2 टेबलस्पून
लिंबाचा रस – 1 टेबलस्पून
मीठ – चवीनुसार
काळी मिरी पूड – ½ टीस्पून
चाट मसाला – ½ टीस्पून (ऐच्छिक)
भाजलेले जिरे पूड – ½ टीस्पून
एका मोठ्या भांड्यात उकडलेले शेंगदाणे घ्या.
त्यात कांदा, टोमॅटो, काकडी आणि हिरवी मिरची घाला.
आता मीठ, काळी मिरी पूड, भाजलेली जिरे पूड आणि चाट मसाला घालून नीट मिसळा.
वरून लिंबाचा रस घाला आणि पुन्हा एकदा हलक्या हाताने ढवळा.
शेवटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून सजवा.
ही चाट लगेचच सर्व्ह करा. व्यायामानंतरचा हेल्दी स्नॅक किंवा हलका संध्याकाळचा खाऊ म्हणून ही चाट खूपच पौष्टिक आणि चविष्ट लागते.
शेंगदाण्यांमध्ये प्रोटीन आणि फायबर भरपूर असते, त्यामुळे पोट भरलेले राहते आणि ऊर्जा मिळते.