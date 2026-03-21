Chicken Korma Recipe: रविवारी जेवणाला बनवा रेस्टॉरंटसारखा चिकन कोरमा! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

How to make restaurant style chicken korma: चिकन कोरमा ही भारतातली रॉयल डिश आहे. ही डिश मऊ आणि मसालेदार ग्रेवीसह बनते, ज्यात काजू, तेल आणि ताजी मसालेदार हर्ब्सची झणझणीत चव असते. खास करून शाही थाळ्यांसाठी किंवा घरच्या खास प्रसंगांसाठी ही डिश नेहमी पसंतीची असते. चिकन कोरमा फक्त स्वादिष्टच नाही, तर पौष्टिक देखील असते कारण यात प्रोटीन, व्हिटॅमिन्स आणि हेल्दी फॅट्स असतात. या रेसिपीत तुम्हाला सोप्या पद्धतीने चिकन कोरमा घरच्या घरी बनवता येईल, जेवणात सर्वांच्या आवडीसाठी एकदम परफेक्ट! रविवारी तुम्ही या नॉन व्हेज रेसिपीचा आस्वाद घेऊ शकतात.
चिकन– ५०० ग्रॅम (साफ केलेले तुकडे)
दही – १/२ कप
कांदा – २ मध्यम (बारीक चिरलेले)
लसूण-पिंपळा पेस्ट – १ चमचा
आले पेस्ट – १ चमचा
खोबरेल तेल / सरसो तेल – ३-४ चमचे
मीठ – चवीनुसार
लाल तिखट – १/२ चमचा
हळद – १/२ चमचा
गरम मसाला – १/२ चमचा
पावडर काजू – २-३ चमचे (थोडे पाणी घालून बारीक पेस्ट करा)
पाणी – १ कप
हिंग – १ चिमूट
सजावटीसाठी: कोथिंबीर, ताजे काजू
चिकनमध्ये दही, हळद, लाल तिखट, मीठ, १ चमचा आले-लसूण पेस्ट मिक्स करून ३० मिनिटे झाकून ठेवा.
कढईत तेल गरम करा.
त्यात हिंग घालून बारीक चिरलेला कांदा सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्या.
कांद्यासोबत उरलेला आले-लसूण पेस्ट, लाल तिखट, गरम मसाला घालून १-२ मिनिट परतून घ्या.
मॅरिनेट केलेले चिकन कढईत टाका आणि मध्यम आचेवर ५-७ मिनिट परतून घ्या.
काजू पेस्ट आणि पाणी घालणे.
काजू पेस्ट घालून नीट मिसळा.
नंतर १ कप पाणी घालून झाकण ठेवून १५-२० मिनिट शिजवा.
झाकण काढून गॅस वाढवा आणि ५ मिनिटे शिजवा, जेणेकरून ग्रेवी जाडसर होईल.
वरून ताज्या कोथिंबिरीने आणि काजूने सजवा.
जर तुम्हाला कोरमा जाडसर हवे असेल, तर पाणी कमी करा आणि जास्त काजू पेस्ट वापरा.
गरम मसाला शेवटी घालल्यास चवीत ताजगी राहते.