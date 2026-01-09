English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • Rice Cutlet Recipe: नाश्त्यासाठी बनवा रात्री उरलेल्या भातापासून कटलेट, नोट करा सोपी रेसिपी

Rice Cutlet Recipe: नाश्त्यासाठी बनवा रात्री उरलेल्या भातापासून कटलेट, नोट करा सोपी रेसिपी

Rice Cutlet Recipe in Marathi: रात्रीच्या जेवणाचा भात उरला असेल तर तो टाकून न देता तुम्ही मस्त कटलेट बनवू शकता. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात..   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 9, 2026, 03:18 PM IST
Rice Cutlet Recipe: नाश्त्यासाठी बनवा रात्री उरलेल्या भातापासून कटलेट, नोट करा सोपी रेसिपी

How to make Rice cutlet from leftover Rice: रात्री अनेकदा भात उरतो अशावेळी समजत नाही की त्याचं काय करावं? कारण हा भात टाकूनही देता येत नाही. अनेकदा आपण याचा मसाल्यात परतून फोडणीचा भात बनवतो. पण नेहमीच तेच तेच खाऊन कंटाळा येतो. अशावेळी तुम्ही काही तरी हटके बनवू शकता. आज आम्ही तुम्हाला टेस्टी आणि क्रिस्पी असे राइस कटलेट कसे बनवायचे याबद्दल सांगणार आहोत. हा पदार्थ झटपट होतो आणि मुलं ते मोठी माणसं सगळ्यांचं आवडतो. चला या राइस कटलेटची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

लागणारे साहित्य :

शिजवलेला भात – 2 कप

उकडलेले बटाटे – 2 (मॅश केलेले)

कांदा – 1 मध्यम (बारीक चिरलेला)

हिरवी मिरची – 1–2 (बारीक चिरलेली)

आले-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पून

कोथिंबीर – 2 टेबलस्पून (चिरलेली)

गाजर – ½ कप (किसलेले, ऐच्छिक)

मटार – ¼ कप (उकडलेले, ऐच्छिक)

ब्रेड क्रम्ब्स / रवा – ½ कप

लाल तिखट – 1 टीस्पून (चवीनुसार)

हळद – ¼ टीस्पून

गरम मसाला – ½ टीस्पून

चाट मसाला – ½ टीस्पून (ऐच्छिक)

मीठ – चवीनुसार

तेल – तळण्यासाठी

कसे बनवायचे राइस कटलेट? 

एका मोठ्या बाऊलमध्ये शिजवलेला भात हलका कुस्करून घ्या.

त्यात मॅश केलेले बटाटे घालून दोन्ही नीट मिसळा.

आता कांदा, हिरवी मिरची, आले-लसूण पेस्ट, कोथिंबीर, गाजर आणि मटार घाला.

त्यात लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, चाट मसाला आणि मीठ घालून मिश्रण नीट एकजीव करा.

मिश्रण जास्त ओलसर वाटत असेल तर ब्रेड क्रम्ब्स किंवा रवा घालून घट्ट करा.

मिश्रणाचे लहान गोळे करून त्यांना कटलेटचा आकार द्या.

कढईत तेल गरम करून कटलेट मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी होईपर्यंत तळा.

टिश्यू पेपरवर काढून अतिरिक्त तेल काढून टाका.

सर्व्ह करण्याची पद्धत :

गरमागरम राइस कटलेट टोमॅटो सॉस, हिरवी चटणी किंवा दहीसोबत सर्व्ह करा 

 टीप

 हवे असल्यास हे कटलेट shallow fry किंवा air fryer मध्येही करू शकता.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
RecipeLIFESTYLE

इतर बातम्या

प्रिन्स नरुलाने व्हायरल अटकेच्या व्हिडिओवर दिली स्पष्टता प्...

मनोरंजन