Rice Cutlet Recipe: नाश्त्यासाठी बनवा रात्री उरलेल्या भातापासून कटलेट, नोट करा सोपी रेसिपी

How to make Rice cutlet from leftover Rice: रात्री अनेकदा भात उरतो अशावेळी समजत नाही की त्याचं काय करावं? कारण हा भात टाकूनही देता येत नाही. अनेकदा आपण याचा मसाल्यात परतून फोडणीचा भात बनवतो. पण नेहमीच तेच तेच खाऊन कंटाळा येतो. अशावेळी तुम्ही काही तरी हटके बनवू शकता. आज आम्ही तुम्हाला टेस्टी आणि क्रिस्पी असे राइस कटलेट कसे बनवायचे याबद्दल सांगणार आहोत. हा पदार्थ झटपट होतो आणि मुलं ते मोठी माणसं सगळ्यांचं आवडतो. चला या राइस कटलेटची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात.
शिजवलेला भात – 2 कप
उकडलेले बटाटे – 2 (मॅश केलेले)
कांदा – 1 मध्यम (बारीक चिरलेला)
हिरवी मिरची – 1–2 (बारीक चिरलेली)
आले-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पून
कोथिंबीर – 2 टेबलस्पून (चिरलेली)
गाजर – ½ कप (किसलेले, ऐच्छिक)
मटार – ¼ कप (उकडलेले, ऐच्छिक)
ब्रेड क्रम्ब्स / रवा – ½ कप
लाल तिखट – 1 टीस्पून (चवीनुसार)
हळद – ¼ टीस्पून
गरम मसाला – ½ टीस्पून
चाट मसाला – ½ टीस्पून (ऐच्छिक)
मीठ – चवीनुसार
तेल – तळण्यासाठी
एका मोठ्या बाऊलमध्ये शिजवलेला भात हलका कुस्करून घ्या.
त्यात मॅश केलेले बटाटे घालून दोन्ही नीट मिसळा.
आता कांदा, हिरवी मिरची, आले-लसूण पेस्ट, कोथिंबीर, गाजर आणि मटार घाला.
त्यात लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, चाट मसाला आणि मीठ घालून मिश्रण नीट एकजीव करा.
मिश्रण जास्त ओलसर वाटत असेल तर ब्रेड क्रम्ब्स किंवा रवा घालून घट्ट करा.
मिश्रणाचे लहान गोळे करून त्यांना कटलेटचा आकार द्या.
कढईत तेल गरम करून कटलेट मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी होईपर्यंत तळा.
टिश्यू पेपरवर काढून अतिरिक्त तेल काढून टाका.
गरमागरम राइस कटलेट टोमॅटो सॉस, हिरवी चटणी किंवा दहीसोबत सर्व्ह करा
हवे असल्यास हे कटलेट shallow fry किंवा air fryer मध्येही करू शकता.