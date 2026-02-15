English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • Shakarkandi Chaat Recipe: महाशिवरात्रीच्या उपवासाला बनवा रताळ्याचे चाट, पोटाला मिळेल आधार! नोट करा रेसिपी

Shakarkandi Chaat Recipe: महाशिवरात्रीच्या उपवासाला बनवा रताळ्याचे चाट, पोटाला मिळेल आधार! नोट करा रेसिपी

 Shakarkandi Chaat Recipe in Marathi: रताळे हे उपवासासाठी उत्तम पर्याय आहे. त्यापासून बनवलेली ही चटपटीत पण उपवासाला झटपट तयार होणारी आहे.

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 15, 2026, 03:05 PM IST
Shakarkandi Chaat Recipe: महाशिवरात्रीच्या उपवासाला बनवा रताळ्याचे चाट, पोटाला मिळेल आधार! नोट करा रेसिपी
How to make Shakarkandi Chaat

How to make Shakarkandi Chaat: महाशिवरात्रीच्या उपवासात हलके, पोटभरीचे आणि सात्त्विक पदार्थ खाण्यावर भर दिला जातो. रताळे हे उपवासासाठी उत्तम पर्याय आहे. त्यापासून बनवलेली ही चटपटीत पण उपवासाला योग्य अशी चाट पटकन तयार होते.

Add Zee News as a Preferred Source

लागणारे  साहित्य (२ जणांसाठी)

२ मध्यम आकाराची रताळी

१ लहान उकडलेला बटाटा (ऐच्छिक)

१ हिरवी मिरची बारीक चिरलेली

१ टेबलस्पून शेंगदाण्याचा कूट

½ टीस्पून जिरेपूड (भाजून)

½ टीस्पून काळी मिरी पूड

चवीनुसार सैंधव मीठ

१ टेबलस्पून लिंबाचा रस

थोडी साखर (ऐच्छिक)

बारीक चिरलेली कोथिंबीर

कसं बनवायचं चाट?

रताळी स्वच्छ धुऊन प्रेशर कुकरमध्ये २-३ शिट्ट्या देऊन उकडून घ्या.

थंड झाल्यावर साल काढून चौकोनी तुकडे करा.

मोठ्या भांड्यात रताळ्याचे तुकडे घ्या. त्यात उकडलेला बटाटा (तुकडे करून) मिसळा.

त्यात हिरवी मिरची, जिरेपूड, मिरीपूड, सैंधव मीठ आणि शेंगदाण्याचा कूट घाला.

लिंबाचा रस आणि थोडी साखर घालून हलक्या हाताने सर्व मिश्रण एकजीव करा.

वरून कोथिंबीर पेरा आणि लगेच सर्व्ह करा.

टिप्स

अधिक चविष्ट करण्यासाठी थोडे दही (उपवासासाठी योग्य असल्यास) वरून घालू शकता.

डाळिंबाचे दाणे घातल्यास रंग आणि चव दोन्ही वाढतात.

हवे असल्यास तुपात थोडी जिरेफोडणी देऊनही ही चाट तयार करू शकता.

ही रताळ्याची चाट उपवासात ऊर्जा देणारी, पचायला हलकी आणि चविष्ट आहे. महाशिवरात्रीसारख्या पवित्र दिवशी हा आरोग्यदायी पदार्थ नक्की करून पाहा

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Kitchen RecipeLIFESTYLEmahashivratri

इतर बातम्या

17 फेब्रुवारीला काय होणार? माजी गृहमंत्री सुनेत्रा पवारांचं...

महाराष्ट्र बातम्या