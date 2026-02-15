Shakarkandi Chaat Recipe: महाशिवरात्रीच्या उपवासाला बनवा रताळ्याचे चाट, पोटाला मिळेल आधार! नोट करा रेसिपी

How to make Shakarkandi Chaat: महाशिवरात्रीच्या उपवासात हलके, पोटभरीचे आणि सात्त्विक पदार्थ खाण्यावर भर दिला जातो. रताळे हे उपवासासाठी उत्तम पर्याय आहे. त्यापासून बनवलेली ही चटपटीत पण उपवासाला योग्य अशी चाट पटकन तयार होते.
२ मध्यम आकाराची रताळी
१ लहान उकडलेला बटाटा (ऐच्छिक)
१ हिरवी मिरची बारीक चिरलेली
१ टेबलस्पून शेंगदाण्याचा कूट
½ टीस्पून जिरेपूड (भाजून)
½ टीस्पून काळी मिरी पूड
चवीनुसार सैंधव मीठ
१ टेबलस्पून लिंबाचा रस
थोडी साखर (ऐच्छिक)
बारीक चिरलेली कोथिंबीर
रताळी स्वच्छ धुऊन प्रेशर कुकरमध्ये २-३ शिट्ट्या देऊन उकडून घ्या.
थंड झाल्यावर साल काढून चौकोनी तुकडे करा.
मोठ्या भांड्यात रताळ्याचे तुकडे घ्या. त्यात उकडलेला बटाटा (तुकडे करून) मिसळा.
त्यात हिरवी मिरची, जिरेपूड, मिरीपूड, सैंधव मीठ आणि शेंगदाण्याचा कूट घाला.
लिंबाचा रस आणि थोडी साखर घालून हलक्या हाताने सर्व मिश्रण एकजीव करा.
वरून कोथिंबीर पेरा आणि लगेच सर्व्ह करा.
अधिक चविष्ट करण्यासाठी थोडे दही (उपवासासाठी योग्य असल्यास) वरून घालू शकता.
डाळिंबाचे दाणे घातल्यास रंग आणि चव दोन्ही वाढतात.
हवे असल्यास तुपात थोडी जिरेफोडणी देऊनही ही चाट तयार करू शकता.
ही रताळ्याची चाट उपवासात ऊर्जा देणारी, पचायला हलकी आणि चविष्ट आहे. महाशिवरात्रीसारख्या पवित्र दिवशी हा आरोग्यदायी पदार्थ नक्की करून पाहा