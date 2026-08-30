/अण्णाकडे मिळतं तसं सांबार बनवा घरच्या घरी! जाणून घ्या सोपी साऊथ इंडियन स्टाईल रेसिपी

दक्षिण भारतीय पदार्थ म्हटलं की इडली, डोसा, मेदू वडा यांच्यासोबत आवर्जून आठवण होते ती म्हणजे सांबारची. आंबट, तिखट आणि मसालेदार चवीचं सांबार केवळ चविष्टच नाही, तर डाळ आणि विविध भाज्यांमुळे पौष्टिकही असतं. त्यामुळे नाश्त्यापासून जेवणापर्यंत अनेक जण सांबार आवडीने खातात. हॉटेलमध्ये मिळणाऱ्या चवीचं सांबार तुम्ही अगदी सहज घरीही बनवू शकता. चला तर मग पाहूया परफेक्ट सांबार बनवण्याची सोपी पद्धत.
1. डाळ शिजवून घ्या
सर्वप्रथम तूर डाळ स्वच्छ धुऊन साधारण 20 मिनिटे पाण्यात भिजत ठेवा. त्यानंतर कुकरमध्ये डाळ, हळद, मीठ आणि 3 कप पाणी घालून 3 ते 4 शिट्ट्या करून डाळ मऊ शिजवून घ्या.
2. भाज्या परतून घ्या
दुसऱ्या भांड्यात एक चमचा तेल गरम करून त्यात चिरलेला कांदा, टोमॅटो आणि आवडीच्या भाज्या घाला. सर्व साहित्य 2 ते 3 मिनिटे चांगले परतून घ्या.
3. भाज्या मऊ शिजवा
आता भाज्यांमध्ये एक कप पाणी आणि थोडं मीठ घालून भांडं झाकून ठेवा. भाज्या मऊ होईपर्यंत त्या शिजू द्या.
4. सांबारची चव तयार करा
भाज्या शिजल्यानंतर त्यात चिंचेचा कोळ, सांबार मसाला, काश्मिरी लाल तिखट आणि गुळाचा तुकडा घाला. हे मिश्रण साधारण 5 मिनिटे उकळू द्या. यामुळे सांबारला छान आंबट-गोड आणि मसालेदार चव येते.
5. डाळ मिसळा
आता शिजवलेली डाळ चांगली घोटून किंवा मॅश करून भाज्यांच्या मिश्रणात घाला. सांबार खूप घट्ट वाटत असल्यास त्यात गरजेनुसार थोडं गरम पाणी मिसळा.
6. चांगलं उकळू द्या
सांबार मंद आचेवर साधारण 7 ते 8 मिनिटे उकळू द्या. या वेळी डाळ, भाज्या आणि मसाल्यांचा स्वाद एकजीव होईल.
7. तडका देण्याची वेळ
शेवटी एका छोट्या कढईत तेल किंवा तूप गरम करा. त्यात मोहरी आणि मेथीदाणे घाला. मोहरी तडतडू लागल्यानंतर हिंग, सुक्या लाल मिरच्या आणि कढीपत्ता घाला. हा फोडणीचा तडका लगेच गरम सांबारमध्ये ओता.
8. झाकण ठेवून स्वाद वाढवा
तडका घातल्यानंतर सांबारचं भांडं दोन मिनिटांसाठी झाकून ठेवा. त्यामुळे फोडणीचा सुगंध आणि स्वाद सांबारमध्ये मुरतो.
अशा प्रकारे तयार होईल गरमागरम, झणझणीत आणि चविष्ट घरगुती सांबार. हे सांबार गरम इडली, कुरकुरीत डोसा, मेदू वडा किंवा साध्या भातासोबत सर्व्ह करा. एकदा ही रेसिपी करून पाहिल्यानंतर घरच्यांकडून पुन्हा पुन्हा सांबार बनवण्याची मागणी नक्कीच होईल!