English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Sambhar Recipe: साऊथ इंडियन हॉटेलमधल्यासारखं सांभर हवाय? 'ही' रेसिपी फॉलो करा आणि घरीच मिळवा

How to make Sambhar at Home : गरमागरम भात, इडली, डोसा किंवा वड्यासोबत हा सांभार खाल तर जेवणाची चव दुप्पट होते.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 6, 2025, 08:52 PM IST
Sambhar Recipe: साऊथ इंडियन हॉटेलमधल्यासारखं सांभर हवाय? 'ही' रेसिपी फॉलो करा आणि घरीच मिळवा

How to make South Indian Style Sambhar at home : दक्षिण भारतीय जेवण म्हटलं की सर्वात आधी आठवण येते ती सांभाराची! पण आज आपण बनवणार आहोत तीखा-खट्टा सांभर, ज्यात तिखटपणा आणि आंबटपणाचा परफेक्ट बॅलन्स आहे. गरमागरम भात, इडली, डोसा किंवा वड्यासोबत हा सांभार खाल तर जेवणाची चव दुप्पट होते. साध्या मसाल्यांमध्ये आणि घरच्या चवीत तयार होणारा हा सांभर बनवायला अगदी सोपा, पण चवेला एकदम जबरदस्त! चला तर मग शिकूया ही खास रेसिपी…

Add Zee News as a Preferred Source

साहित्य (4 लोकांसाठी)

  • तुरीची डाळ – 1 कप

  • हळद – ¼ चमचा
  • पाणी – लागेल तेवढे
  • ढोबळी मिरची – 1 (चिरून)
  • गाजर – 1 (चिरून)
  • बेंडी किंवा दोडकं – अर्धा कप
  • भेंडी घेऊ नका (ती शेवटी घातली तर चांगली, नाही तर चिकटते)
  • कांदा – 1 (स्लाइस)
  • टोमॅटो – 1 (चिरून)
  • चिंचेचा पाणी – ½ ते 1 कप (आपल्या आंबटपणानुसार)
  • सांभर मसाला – 2 ते 3 चमचे
  • लाल तिखट – 1 ते 1.5 चमचे
  • हळद – ¼ चमचा
  • मीठ – चवीनुसार
  • गूळ – ½ चमचा (ऐच्छिक, पण चव अप्रतिम होते)
  • तेल – 2 चमचे
  • मोहरी – 1 चमचा
  • जिरे – ½ चमचा
  • कढीपत्ता – 7-8 पाने
  • हिंग – 1 चिमूट
  • सुक्या लाल मिरच्या – 2

कसं बनवायचं सांभार?  

तुरीची डाळ धुवून कुकरमध्ये घ्या.

त्यात हळद आणि पाणी घालून 3 ते 4 शिट्ट्या होईपर्यंत मऊ शिजवा.

शिजल्यानंतर डाळ छान गाठी न राहता फेटून घ्या.

एका भांड्यात सर्व चिरलेल्या भाज्या व थोडे मीठ घालून मऊ होईपर्यंत उकळा.

त्यात टोमॅटो आणि चिंचेचे पाणी घाला.

5-7 मिनिटे मंद आचेवर उकळू द्या.

आता उकळत असलेल्या भाज्यांमध्ये शिजवलेली डाळ घालावी.

त्यात सांभर मसाला, लाल तिखट, मीठ आणि गूळ घाला.

मिश्रण 7-8 मिनिटे मंद आचेवर छान फोडू द्या जेणेकरुन चव एकजीव होईल.

कढईत तेल गरम करा.

त्यात मोहरी, जिरे, हिंग, कढीपत्ता आणि सुक्या लाल मिरच्या घालून फोडणी करून घ्या.

ही फोडणी सांभारावर ओता आणि हलकेच ढवळा.

सांभर 2 मिनिटे झाकून दमात ठेवा.

सुगंध अप्रतिम येईल!

कसा सर्व्ह कराल?

गरमागरम भात, इडली, डोसा, वडा किंवा उत्तप्पा सोबत सर्व्ह करा.

वरून थोडी कोथिंबीर घातली तर चव दुप्पट लागते.

'या' टिप्स फॉलो करा 

आंबटपणा जास्त हवा असेल तर चिंच थोडी वाढवा.

तिखटपणा वाढवण्यासाठी लाल तिखट + थोडा सांभर मसाला वाढवू शकता.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Kitchen Recipesouth indianRecipe

इतर बातम्या

समुद्राच्या कडेला झोपडीत राहणाऱ्या वनिता खरातने सांगितला धक...

मनोरंजन