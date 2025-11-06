Sambhar Recipe: साऊथ इंडियन हॉटेलमधल्यासारखं सांभर हवाय? 'ही' रेसिपी फॉलो करा आणि घरीच मिळवा

How to make South Indian Style Sambhar at home : दक्षिण भारतीय जेवण म्हटलं की सर्वात आधी आठवण येते ती सांभाराची! पण आज आपण बनवणार आहोत तीखा-खट्टा सांभर, ज्यात तिखटपणा आणि आंबटपणाचा परफेक्ट बॅलन्स आहे. गरमागरम भात, इडली, डोसा किंवा वड्यासोबत हा सांभार खाल तर जेवणाची चव दुप्पट होते. साध्या मसाल्यांमध्ये आणि घरच्या चवीत तयार होणारा हा सांभर बनवायला अगदी सोपा, पण चवेला एकदम जबरदस्त! चला तर मग शिकूया ही खास रेसिपी…
तुरीची डाळ धुवून कुकरमध्ये घ्या.
त्यात हळद आणि पाणी घालून 3 ते 4 शिट्ट्या होईपर्यंत मऊ शिजवा.
शिजल्यानंतर डाळ छान गाठी न राहता फेटून घ्या.
एका भांड्यात सर्व चिरलेल्या भाज्या व थोडे मीठ घालून मऊ होईपर्यंत उकळा.
त्यात टोमॅटो आणि चिंचेचे पाणी घाला.
5-7 मिनिटे मंद आचेवर उकळू द्या.
आता उकळत असलेल्या भाज्यांमध्ये शिजवलेली डाळ घालावी.
त्यात सांभर मसाला, लाल तिखट, मीठ आणि गूळ घाला.
मिश्रण 7-8 मिनिटे मंद आचेवर छान फोडू द्या जेणेकरुन चव एकजीव होईल.
कढईत तेल गरम करा.
त्यात मोहरी, जिरे, हिंग, कढीपत्ता आणि सुक्या लाल मिरच्या घालून फोडणी करून घ्या.
ही फोडणी सांभारावर ओता आणि हलकेच ढवळा.
सांभर 2 मिनिटे झाकून दमात ठेवा.
सुगंध अप्रतिम येईल!
गरमागरम भात, इडली, डोसा, वडा किंवा उत्तप्पा सोबत सर्व्ह करा.
वरून थोडी कोथिंबीर घातली तर चव दुप्पट लागते.
आंबटपणा जास्त हवा असेल तर चिंच थोडी वाढवा.
तिखटपणा वाढवण्यासाठी लाल तिखट + थोडा सांभर मसाला वाढवू शकता.