Soya Kabab Recipe: विकेंडला बनवा कुरकुरीत सोया कबाब; रेस्टॉरंट स्टाईल रेसिपी जाणून घ्या

How to make Soya Kabab in Marathi for Weekend : या सुंदर रविवारच्या संध्याकाळी तुम्हाला चहासोबत काही मसालेदार आणि कुरकुरीत पदार्थ हवा आह का? घरी रेस्टॉरंट-स्टाईल स्टार्टर्स बनवायला आपल्याला अनेकदा भीती वाटते कारण आपल्याला वाटते यामध्ये खूप वेळ जाईल. पण आज आम्ही तुमच्यासाठी 'सोया कबाब' ची रेसिपी घेऊन आलो आहोत जी बनवायला अगदी सोपी तर आहेच, पण चवीलाही खूप उत्तम आहे. लहान ते मोठे सगळ्यांनाच आवडेल असे हे कबाब आहेत. सोयाबीनमध्ये प्रथिने भरपूर असतात, म्हणून ही रेसिपी स्वादिष्ट आणि आरोग्यदायी दोन्ही आहे. घरी काही मिनिटांत कुरकुरीत सोया कबाब कसे बनवायचे ते जाणून घेऊया.
सोया चंक्स (सोया क्यूब्स) – १ कप
उकडलेली बटाटा – २
बारीक चिरलेली कांदा – १
बारीक चिरलेली गाजर – १/२ कप
बारीक चिरलेली शिमला मिर्च – १/२ कप
आलं-लसूण पेस्ट – १ चमच
हळद – १/२ चमच
लाल तिखट – १ चमच (आवडीनुसार कमी-जास्त करा)
जिरे पावडर – १/२ चमच
गरम मसाला – १/२ चमच
धने पावडर – १ चमच
हिंग – १/४ चमच
कोथिंबीर – २ चमच (बारीक चिरलेली)
लिंबाचा रस – १ चमच
ब्रेड क्रंब्स – १/२ कप
ऑलिव्ह ऑईल किंवा तूप – २ चमच
मीठ – चवीनुसार
एका पातेल्यात पाणी उकळा आणि त्यात सोया चंक्स घाला. ५-१० मिनिटे ते उकडून पाणी काढून टाका.
सोया चंक्स थोडे थंड होऊ द्या आणि नंतर त्यांचा पाणी निथळून, चांगले मसलून घ्या.
एका कढईत २ चमचे तेल गरम करा. त्यात आलं-लसूण पेस्ट घाला आणि १-२ मिनिटे तळा.
त्यात बारीक चिरलेला कांदा, गाजर आणि शिमला मिर्च घाला. २-३ मिनिटे चांगले परतून घ्या, ज्यामुळे सगळ्या भाज्यांचे पाणी आटले जाईल.
आता उकडलेले बटाटे आणि मसाले (हळद, लाल तिखट, जिरे पावडर, गरम मसाला, धने पावडर, हिंग) घालून चांगले मिसळा.
सोया चंक्स, भाज्या, आणि मसाल्याचा मिश्रण एकत्र करा. त्यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर, लिंबाचा रस आणि मीठ घाला.
सर्व घटक चांगले मिसळून, थोडे ब्रेड क्रंब्स घाला. ब्रेड क्रंब्स हे मिश्रणाला एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी वापरले जातात.
हातावर थोडे तेल लावून, मिश्रणाचे छोटे गोळे बनवा आणि त्यांना कबाबच्या आकारात (लांबट किंवा तोंड आकारात) हवी असलेली आकार देऊन घ्या.
एका तव्यावर किंवा कढईत १-२ चमचे तेल गरम करा. तयार केलेले कबाब त्यात ठेवून मध्यम आचेवर सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
कबाब तळून झाल्यावर किचन टॉवेलवर ठेवा जेणेकरून अतिरिक्त तेल निघून जाईल.
गरमागरम सोया कबाब पराठा, नान, किंवा चटणीसोबत सर्व करा. आवडीनुसार लिंबू देखील घालता येईल.
सोया चंक्स इतर भाज्यांसोबत मिसळून त्यात चव वाढवता येते.
जर तुम्हाला मांसाहारी कबाबची चव आवडत असेल, तर ह्याच रेसिपीत लसूण आणि मसाल्यांची अॅडजस्टमेंट करून तुम्ही एक मांसाहारी पद्धतीचे सोया कबाब बनवू शकता.