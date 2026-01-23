English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Spicy Anda Curry Recipe: घरी बनवा रेस्टॉरंट स्टाईलची मसालेदार अंडी करी! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Spicy Anda Curry Recipe: घरी बनवा रेस्टॉरंट स्टाईलची मसालेदार अंडी करी! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Spicy Anda Curry Recipe in Marathi: अंड्याच्या अनेक डिशेस बनवल्या जातात. पण त्यातून अंडा करी हा अनेकांना आवडता पदार्थ आहे. चला रेस्टॉरंट स्टाईल मसालेदार अंडा करी कशी बनवायची हे जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 23, 2026, 02:35 PM IST
How to make Spicy Anda Curry in Marathi: अंडी करी ही मांसाहारी लोकांना आवडणारी एक डिश आहे. अंडी करी ही एक अशी डिश आहे जी केवळ चवीलाच अप्रतिम नसते तर त्यात प्रथिनेही भरपूर असतात, ज्यामुळे ती तुमच्या आरोग्यासाठी उत्तम बनते. अंडी करी बनवायला खूप सोपी आहे, म्हणूनच लोकांना ती खूप आवडते. शिवाय, ते बनवण्यासाठी जास्त साहित्यांची आवश्यकता नसते. त्यात वापरले जाणारे असे हे पदार्थ जवळजवळ प्रत्येक स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असतात. जर तुम्ही दुपारच्या जेवणासाठी किंवा रात्रीच्या जेवणासाठी अंडा करी बनवण्याचा विचार करत असाल, तर घरी रेस्टॉरंट स्टाईल  मसालेदार अंडा  करी बनवण्याची सोपी रेसिपी येथे आहे. ही रेसिपी फॉलो करून तुम्ही काही वेळातच स्वादिष्ट अंडा करी बनवू शकता.

अंडा करीसाठी  रेसिपी (Spicy Anda Curry)

उकडलेली अंडी – 6

कांदे – 2 (बारीक चिरलेले)

टोमॅटो – 2 (पेस्ट किंवा बारीक चिरलेले)

आलं-लसूण पेस्ट – 1 टेबलस्पून

हिरवी मिरची – 2 (चिरलेली)

तेल – 3 टेबलस्पून

हळद – ½ टीस्पून

लाल तिखट – 1½ टीस्पून (चवीनुसार)

धणे-जिरे पूड – 1½ टीस्पून

गरम मसाला – ½ टीस्पून

काश्मिरी लाल तिखट – 1 टीस्पून (रंगासाठी)

मीठ – चवीनुसार

पाणी – आवश्यकतेनुसार

कोथिंबीर – सजावटीसाठी

कशी बनवायची मसालेदार अंडा करी?

उकडलेल्या अंड्यांवर हलकेसे चिरा मारा. कढईत थोडे तेल गरम करून अंडी हलकी सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या आणि बाजूला ठेवा.

त्याच कढईत तेल गरम करून हिरवी मिरची घाला. नंतर कांदे घालून मध्यम आचेवर छान सोनेरी होईपर्यंत परतवा.

आता आलं-लसूण पेस्ट घालून कच्चेपणा जाईपर्यंत परता. त्यात टोमॅटो घालून तेल सुटेपर्यंत शिजवा.

हळद, लाल तिखट, काश्मिरी तिखट, धणे-जिरे पूड आणि मीठ घालून 2–3 मिनिटे मसाला छान परता.

थोडे पाणी घालून उकळी आणा. ग्रेव्ही मध्यम घट्ट ठेवा.

परतलेली अंडी ग्रेव्हीत घालून झाकण ठेवून 5–7 मिनिटे शिजवा.

 टचगरम मसाला घाला, वरून कोथिंबीर पेरा आणि गॅस बंद करा.

 सर्व्ह करण्याची पद्धत:

गरमागरम स्पायसी अंडा करी भाकरी, चपाती, नान किंवा जीऱ्या भातासोबत सर्व्ह करा.

 रेस्टॉरंट स्टाईल स्टाईल टिप:

अधिक झणझणीत हवी असेल तर शेवटी कोळशावर धूर दिल्यास जबरदस्त चव येते!

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

