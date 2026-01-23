Spicy Anda Curry Recipe: घरी बनवा रेस्टॉरंट स्टाईलची मसालेदार अंडी करी! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

How to make Spicy Anda Curry in Marathi: अंडी करी ही मांसाहारी लोकांना आवडणारी एक डिश आहे. अंडी करी ही एक अशी डिश आहे जी केवळ चवीलाच अप्रतिम नसते तर त्यात प्रथिनेही भरपूर असतात, ज्यामुळे ती तुमच्या आरोग्यासाठी उत्तम बनते. अंडी करी बनवायला खूप सोपी आहे, म्हणूनच लोकांना ती खूप आवडते. शिवाय, ते बनवण्यासाठी जास्त साहित्यांची आवश्यकता नसते. त्यात वापरले जाणारे असे हे पदार्थ जवळजवळ प्रत्येक स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असतात. जर तुम्ही दुपारच्या जेवणासाठी किंवा रात्रीच्या जेवणासाठी अंडा करी बनवण्याचा विचार करत असाल, तर घरी रेस्टॉरंट स्टाईल मसालेदार अंडा करी बनवण्याची सोपी रेसिपी येथे आहे. ही रेसिपी फॉलो करून तुम्ही काही वेळातच स्वादिष्ट अंडा करी बनवू शकता.
उकडलेली अंडी – 6
कांदे – 2 (बारीक चिरलेले)
टोमॅटो – 2 (पेस्ट किंवा बारीक चिरलेले)
आलं-लसूण पेस्ट – 1 टेबलस्पून
हिरवी मिरची – 2 (चिरलेली)
तेल – 3 टेबलस्पून
हळद – ½ टीस्पून
लाल तिखट – 1½ टीस्पून (चवीनुसार)
धणे-जिरे पूड – 1½ टीस्पून
गरम मसाला – ½ टीस्पून
काश्मिरी लाल तिखट – 1 टीस्पून (रंगासाठी)
मीठ – चवीनुसार
पाणी – आवश्यकतेनुसार
कोथिंबीर – सजावटीसाठी
उकडलेल्या अंड्यांवर हलकेसे चिरा मारा. कढईत थोडे तेल गरम करून अंडी हलकी सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या आणि बाजूला ठेवा.
त्याच कढईत तेल गरम करून हिरवी मिरची घाला. नंतर कांदे घालून मध्यम आचेवर छान सोनेरी होईपर्यंत परतवा.
आता आलं-लसूण पेस्ट घालून कच्चेपणा जाईपर्यंत परता. त्यात टोमॅटो घालून तेल सुटेपर्यंत शिजवा.
हळद, लाल तिखट, काश्मिरी तिखट, धणे-जिरे पूड आणि मीठ घालून 2–3 मिनिटे मसाला छान परता.
थोडे पाणी घालून उकळी आणा. ग्रेव्ही मध्यम घट्ट ठेवा.
परतलेली अंडी ग्रेव्हीत घालून झाकण ठेवून 5–7 मिनिटे शिजवा.
टचगरम मसाला घाला, वरून कोथिंबीर पेरा आणि गॅस बंद करा.
गरमागरम स्पायसी अंडा करी भाकरी, चपाती, नान किंवा जीऱ्या भातासोबत सर्व्ह करा.
अधिक झणझणीत हवी असेल तर शेवटी कोळशावर धूर दिल्यास जबरदस्त चव येते!