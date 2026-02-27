English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • Lifestyle
Sweet Potato Tikki Recipe: नाश्त्यासाठी बनवा रताळ्याची टिक्की, आहे एक स्वादिष्ट आणि पौष्टिक डिश

Sweet Potato Tikki Recipe in Marathi: सकाळ किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही रताळ्याची टिक्की बनवू शकता. ही एक एक स्वादिष्ट आणि पौष्टिक डिश आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 27, 2026, 08:41 PM IST
How to make Sweet Potato Tikki: रताळ्याची टिक्की एक भारतीय स्वादिष्ट आणि पौष्टिक नाश्ता आहे, जो विशेषतः थंडीच्या दिवसांत खूप लोकप्रिय आहे.  रताळ्यामध्ये असलेले अत्यधिक पोषणतत्त्वे आणि हळद, मसाले यांचा समावेश केल्याने त्याला एक परफेक्ट चव आणि हेल्दी फॅक्टर मिळतो. ही टिक्की हलकी, कुरकुरीत आणि चवीला अप्रतिम असते. शाळेतील लहान मुलांसाठी किंवा ऑफिसच्या ब्रेकसाठी ही टिक्की एक आदर्श पर्याय ठरू शकते. त्याचबरोबर,  रताळ्यामध्ये  असलेले फायबर्स, व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्स आपले आरोग्य सुधारण्यासाठी मदत करतात.

आपण घरच्या घरी ती बनवू शकता, आणि ती चटणी किंवा दह्याबरोबर एक ताजेतवाने आणि रुचकर स्नॅक म्हणून सर्व्ह करायला एकदम आदर्श आहे

लागणारे साहित्य:

२ मध्यम आकाराची रताळे  (उकडलेले)

१/२ कप सुकं ओट्स (वैकल्पिक, टिक्कीला कुरकुरीत बनवण्यासाठी)

१/२ कप बेसन

१/२ चमचा तिखट पावडर

१/२ चमचा हळद

१/२ चमचा जीरे पावडर

१/२ चमचा धने पावडर

१/२ चमचा आलं-लसूण पेस्ट

१/२ चमचा चाट मसाला

१ चमचा ताजं धन्य पाणी

१-२ हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या

१ चमचा बारीक चिरलेला कोथिंबीर

मीठ चवीप्रमाणे

तळण्यासाठी तेल

कृती:

रताळे उकडून त्याचे साले काढा आणि सुकं कुटून ठेवा.

एका मोठ्या भांड्यात रताळे ठेवा आणि त्यात बेसन, सुकं ओट्स, तिखट पावडर, हळद, जीरे पावडर, धने पावडर, आलं-लसूण पेस्ट, चाट मसाला, ताजं धन्य पाणी, हिरव्या मिरच्या आणि चवीनुसार मीठ घाला.

सर्व साहित्य एकत्र करून मऊ मिश्रण तयार करा. जर मिश्रण जास्त गेला तर थोडं बेसन घालून त्याला घट्ट करा.

आता हाताला तेल लावून या मिश्रणाचे छोटे गोळे बनवा आणि ते टिक्कीच्या आकारात तयार करा.

एका तव्यावर तेल गरम करा आणि त्यावर रताळ्याच्या  टिक्क्या तळा.

प्रत्येक टिक्की सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.

गरम गरम रताळे टिक्की चटणी किंवा दही सोबत सर्व्ह करा.

अशाप्रकारे  रताळ्याची टिक्की तयार आहे. 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

