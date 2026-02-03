Vegetable Appe Recipe: संध्याकाळच्या चहासोबत खाण्यासाठी बनवा व्हेजिटेबल आप्पे! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

How to make vegetable appe in marathi: थंडगार वातावरणात गरम गरम चहा तर हवाच. यासोबत काही तरी क्रिस्पी गरमागरम पदार्थही हवा असतो. मग अशावेळी तुम्ही आम्ही दिलेली एक रेसिपी ट्राय करू शकता. आज, आम्ही तुमच्यासाठी एक प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय रेसिपी घेऊन आलो आहोत जी संपूर्ण भारतात आवडते. आज आपण व्हेजिटेबल आप्पे बनवायला शिकणार आहोत. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून कापसासारखे मऊ आप्पे बनवायला आपण आज शिकणार आहोत. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे ते काही मिनिटांत तयार होतात. अप्पेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते कमीत कमी तेल वापरते. रवा आणि ताज्या हिरव्या भाज्यांपासून बनवलेले, ते पचायला हलके असते. चला रेसिपी बघुयात...
व्हेजिटेबल आप्पेसाठी लागणारी वेळ (Vegetable Appe Recipe)
तयारी: 10 मिनिटे
शिजवणे: 15 मिनिटे
3–4 जणांसाठी
साहित्य
1 कप रवा (सूजी)
½ कप दही
½ कप पाणी (गरजेनुसार)
1 लहान कांदा (बारीक चिरलेला)
¼ कप गाजर (किसलेले)
¼ कप कोबी किंवा ढोबळी मिरची (बारीक चिरलेली)
1–2 हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या)
1 चमचा आले (किसलेले)
2 चमचे कोथिंबीर (चिरलेली)
मीठ चवीनुसार
½ चमचा मोहरी
½ चमचा जिरे
चिमूटभर हळद
1 पिंच हिंग
½ चमचा ईनो किंवा फळांचे मीठ
तेल (शिजवण्यासाठी)
एका भांड्यात रवा, दही आणि पाणी एकत्र करून गुठळ्या नसतील असे मिसळा. हे मिश्रण 8–10 मिनिटे झाकून ठेवा.
आता त्यात कांदा, गाजर, कोबी/ढोबळी मिरची, हिरवी मिरची, आले आणि कोथिंबीर घाला. मीठ व हळद घालून नीट मिसळा.
एका छोट्या कढईत थोडे तेल गरम करा. त्यात मोहरी, जिरे आणि हिंग घाला. ही फोडणी पिठात मिसळा.
आप्पे बनवण्याआधी लगेच ईनो घाला व हलक्या हाताने मिसळा. (जास्त ढवळू नका.)
आप्पे पॅन गरम करून प्रत्येक खाचेत थोडे तेल घाला. पिठ ओतून झाकण ठेवून मध्यम आचेवर शिजवा.
खालील बाजू सोनेरी झाल्यावर पलटून दुसरी बाजूही शिजवा.
गरमागरम, मऊ आणि खुसखुशीत भाजीचे आप्पे तयार आहेत.
हिरवी चटणी
नारळाची चटणी
टोमॅटो सॉस
किंवा दही
उरलेली भाज्याही वापरू शकता
जास्त हेल्दी हवे असतील तर रव्याऐवजी ज्वारी/बाजरी रवा वापरा
लहान मुलांसाठी मिरची कमी ठेवा