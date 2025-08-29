English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Achari Paneer Pulao Recipe: रात्रीच्या जेवणाला बनवा गरम गरम अचारी पनीर पुलाव, नोट करा रेसिपी

Achari Paneer Pulao Recipe in Marathi:  नेहमीच वरण भात खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट होणारा आचारी पनीर पुलाव नक्की ट्राय करा. जाणून घ्या सोपी रेसिपी   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 29, 2025, 03:28 PM IST
Achari Paneer Pulao Recipe: रात्रीच्या जेवणाला बनवा गरम गरम अचारी पनीर पुलाव, नोट करा रेसिपी

How To Make Achari Paneer Pulao At Home: रोजच्या पुलावाला नवा ट्विस्ट देण्यासाठी ‘अचारी पनीर पुलाव’ हा एकदम उत्तम पर्याय आहे. लोणच्याच्या मसाल्याचा खास खमंग स्वाद आणि पनीरचे मऊ तुकडे यामुळे हा पुलाव अधिक चविष्ट लागतो. पार्टी असो वा खास डिनर, हा पुलाव नक्कीच सगळ्यांना आवडणार . चला याची सोपी रेसिपी जाणून घ्या. 

Add Zee News as a Preferred Source

लागणारे साहित्य :

बासमती तांदूळ – २ कप (अर्धा तास पाण्यात भिजवलेले)

पनीर – २०० ग्रॅम (चौरस तुकडे केलेले)

तेल / तूप – ३-४ टेबलस्पून

कांदा – २ मध्यम (पातळ चिरलेले)

टोमॅटो – १ मोठा (चिरलेला)

हिरवी मिरची – २ (चिरलेल्या)

आलं-लसूण पेस्ट – १ टेबलस्पून

दही – ३ टेबलस्पून

मीठ – चवीनुसार

पाणी – ३ ते ४ कप

अचारी मसाल्यासाठी :

मोहरी – १ टीस्पून

मेथी दाणे – ½ टीस्पून

सौंफ – १ टीस्पून

कलौंजी (निगेला) – ½ टीस्पून

जीरे – १ टीस्पून

लाल तिखट – १ टीस्पून

हळद – ½ टीस्पून

धनेपूड – १ टीस्पून

गरम मसाला – ½ टीस्पून

कसा बनवायचा आचारी पनीर पुलाव? 

एका कढईत तेल गरम करून पनीरचे तुकडे हलके सोनेरी भाजून घ्या. बाजूला ठेवा.

त्याच तेलात अचारी मसाल्याचे पदार्थ (मोहरी, मेथी, सौंफ, कलौंजी, जिरे) टाकून फोडणी करा.

मग कांदा घालून परता, नंतर आलं-लसूण पेस्ट, हिरवी मिरची आणि टोमॅटो घाला.

हे छान परतल्यावर दही टाकून मिक्स करा. त्यात लाल तिखट, हळद, धनेपूड आणि गरम मसाला मिसळा.

आता भिजवलेला तांदूळ घालून मसाल्यात छान परता.

३ ते ४ कप पाणी आणि मीठ घालून झाकण ठेवून शिजवा.

तांदूळ जवळजवळ शिजल्यावर परतलेले पनीर घालून ५ मिनिटं दम द्या.

सर्व्हिंग :

गरमागरम अचारी पनीर पुलाव वर कोथिंबीर पसरवून रायता, लोणचं किंवा पापडासोबत सर्व्ह करा.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
किचन टिप्सकिचन हॅक्सरेसिपीrecipe in marathi

इतर बातम्या

`लालबागच्या राजाच्या गर्दीत ; अस्वस्थ व घाबरलेली दिसली जान्...

मनोरंजन