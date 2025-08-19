पावसाळी थंड वातावरणात बनवा बनारसचं टोमॅटो चाट, नीता अंबानीसह आहे अनेक बॉलिवूडकरांची आवडती डिश

Banaras Tamatar Ki Chaat Recipe in Marathi : बनारसी स्ट्रीट फूडमध्ये प्रसिद्ध असलेली टोमॅटो चाट! ही एक चविष्ट, झणझणीत आणि हलकीशी गोडसर अशी खास डिश. हा चाट बनवताना टोमॅटो, मसाले आणि कुरकुरीत टॉपिंग्स वापरून एक भन्नाट फ्लेवर तयार केला जातो. नीता अंबानीसह अनेक मोठ्या सेलिब्रिटींना बनारसच्या टोमॅटो चाट आवडतो. या पावसाळी थंड वातावरणात हा पदार्थ अजूनच छान लागेल. चला तर मग पाहूया ही हटके आणि लोकप्रिय रेसिपी कशी बनवायची...
पिकलेले टोमॅटो – 4 मध्यम (चिरून घ्या)
उकडलेले बटाटे – 2 (सोलून आणि मॅश करून घ्या)
बारीक चिरलेला अद्रक – 1 चमचा
हिरवी मिरची – 1 (चिरून)
साखर – 1 चमचा
मीठ – चवीनुसार
काळा मीठ – ½ चमचा
भाजलेलं जिरे पूड – 1 चमचा
चाट मसाला – 1 चमचा
लाल तिखट – ½ चमचा
आमचूर पावडर – 1 चमचा (किंवा लिंबाचा रस – 1 चमचा)
तूप / बटर – 2 चमचे
पाणी – ½ कप
कढईत तूप / बटर गरम करा. त्यात चिरलेला अद्रक आणि हिरवी मिरची टाका. 20-30 सेकंद परतवा.
चिरलेले टोमॅटो कढईत घालून मिक्स करा. मध्यम आचेवर टोमॅटो नरम होईपर्यंत परतवा.
आता त्यात उकडलेले बटाटे, साखर, मीठ, काळा मीठ, चाट मसाला, जिरे पूड, लाल तिखट आणि आमचूर पूड घालून नीट मिक्स करा.
2-3 मिनिटे चांगले परतवा, मग त्यात पाणी घालून थोडं गारवी यावी यासाठी शिजवा. मिश्रण थोडं घट्टसर हवं, खूप सूपसारखं नाही.
चव चेक करा आणि हवं असल्यास अजून थोडंसं चाट मसाला किंवा मीठ घालू शकता.
एक वाटी किंवा प्लेट घ्या. त्यात गरमागरम टोमॅटो चाट घाला.
वरून कुरकुरीत सेव, कांदा, कोथिंबीर, आणि हवं असल्यास थोडं दही आणि चिंचेची चटणी टाका.
शेवटी, भेळेसारखे कुरकुरे, पापडी किंवा टोस्टेड ब्रेडचे छोटे तुकडे टाकून सर्व्ह करा.
हवं असल्यास टोमॅटो थोडेसे मॅश करून पेस्टसारखे बनवा, चव अधिक चांगली लागते.
तुम्ही वरून थोडंसे दहीसुद्धा घालू शकता.