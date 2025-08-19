English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पावसाळी थंड वातावरणात बनवा बनारसचं टोमॅटो चाट, नीता अंबानीसह आहे अनेक बॉलिवूडकरांची आवडती डिश

Banaras Tamatar Ki Chaat Recipe in Marathi: नीता अंबानीपासून ते अनेक बॉलिवूड अभिनेते आणि अभिनेत्री बनारस चाट आवडीचं आहे.  जर तुम्हालाही टोमॅटो चाटचा आस्वाद घ्यायचा असेल तर आम्ही देत असलेली रेसिपी नक्की ट्राय करा.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 19, 2025, 12:05 PM IST
How To Make Banaras Tamatar Ki Chaat At Home

Banaras Tamatar Ki Chaat Recipe in Marathi : बनारसी स्ट्रीट फूडमध्ये प्रसिद्ध असलेली टोमॅटो चाट! ही एक चविष्ट, झणझणीत आणि हलकीशी गोडसर अशी खास डिश. हा चाट बनवताना टोमॅटो, मसाले आणि कुरकुरीत टॉपिंग्स वापरून एक भन्नाट फ्लेवर तयार केला जातो. नीता अंबानीसह अनेक मोठ्या सेलिब्रिटींना बनारसच्या टोमॅटो चाट आवडतो. या पावसाळी थंड वातावरणात हा पदार्थ अजूनच छान लागेल. चला तर मग पाहूया ही हटके आणि लोकप्रिय रेसिपी कशी बनवायची... 

लागणारे साहित्य

पिकलेले टोमॅटो – 4 मध्यम (चिरून घ्या)

उकडलेले बटाटे – 2 (सोलून आणि मॅश करून घ्या)

बारीक चिरलेला अद्रक – 1 चमचा

हिरवी मिरची – 1 (चिरून)

साखर – 1 चमचा

मीठ – चवीनुसार

काळा मीठ – ½ चमचा

भाजलेलं जिरे पूड – 1 चमचा

चाट मसाला – 1 चमचा

लाल तिखट – ½ चमचा

आमचूर पावडर – 1 चमचा (किंवा लिंबाचा रस – 1 चमचा)

तूप / बटर – 2 चमचे

पाणी – ½ कप

कसं बनवायचं चाट?  

कढईत तूप / बटर गरम करा. त्यात चिरलेला अद्रक आणि हिरवी मिरची टाका. 20-30 सेकंद परतवा.

चिरलेले टोमॅटो कढईत घालून मिक्स करा. मध्यम आचेवर टोमॅटो नरम होईपर्यंत परतवा.

आता त्यात उकडलेले बटाटे, साखर, मीठ, काळा मीठ, चाट मसाला, जिरे पूड, लाल तिखट आणि आमचूर पूड घालून नीट मिक्स करा.

2-3 मिनिटे चांगले परतवा, मग त्यात पाणी घालून थोडं गारवी यावी यासाठी शिजवा. मिश्रण थोडं घट्टसर हवं, खूप सूपसारखं नाही.

चव चेक करा आणि हवं असल्यास अजून थोडंसं चाट मसाला किंवा मीठ घालू शकता.

 कसं करायचं सर्व्ह? 

एक वाटी किंवा प्लेट घ्या. त्यात गरमागरम टोमॅटो चाट घाला.

वरून कुरकुरीत सेव, कांदा, कोथिंबीर, आणि हवं असल्यास थोडं दही आणि चिंचेची चटणी टाका.

शेवटी, भेळेसारखे कुरकुरे, पापडी किंवा टोस्टेड ब्रेडचे छोटे तुकडे टाकून सर्व्ह करा.

'या' टिप्स फॉलो करा 

हवं असल्यास टोमॅटो थोडेसे मॅश करून पेस्टसारखे बनवा, चव अधिक चांगली लागते.

तुम्ही वरून थोडंसे दहीसुद्धा घालू शकता.  

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

