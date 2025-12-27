Beetroot Dosa Recipe: सकाळी घाईच्या वेळेत बनवा बीटरूट डोसा; 10 मिनिटांत तयार होणारी रेसिपी जाणून घ्या

How To Make Beetroot Dosa: नाश्त्यासाठी काही तरी नवीन हवं असं असतं. अशावेळी तुम्ही बीटरूट डोसा बनवू शकता. हा फारच हेल्दी नाश्त्याचा पर्याय आहे. हा डोसा जो चवीच्या बाबतीत उत्कृष्ट आहे आणि पोषणानेही भरपूर आहे. बीटरूट रक्त वाढवण्यास मदत करतात. हा डोसा सर्व वयाच्या लोकांसाठी उत्तम ठरतो. त्यात आयर्न, फायबर्स, फोलिक अॅसिड, पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडन्ट्स भरपूर असतात, जे शरीराला ऊर्जा देण्यास, रक्त वाढवण्यास आणि त्वचेला निखार देण्यास मदत करतात. चला याची रेसिपी जाणून घेऊयात...
रवा, बेसन आणि दही एकत्र करून पाणी घालून घट्ट बॅटर तयार करा.
त्यात चुकंदर प्युरी, आलं, हिरवी मिरची आणि मीठ घाला.
जर बॅटर जास्त घट्ट वाटत असेल, तर थोडं पाणी घालून त्याला पातळ आणि फिरवता येण्यासारखं करा.
तवा गरम करून, तेल लावून बॅटर टाकून हलकं पसरवा.
दोन्ही बाजूंनी कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
पुदिना चटणी किंवा टोमॅटो चटणीसोबत सर्व करा.