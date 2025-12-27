English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Beetroot Dosa Recipe: सकाळी घाईच्या वेळेत बनवा बीटरूट डोसा; 10 मिनिटांत तयार होणारी रेसिपी जाणून घ्या

Beetroot Dosa Recipe in Marathi: बीटरूट डोसा हा एक निरोगी नाश्त्याचा पर्याय आहे जो खूप पौष्टिक आहे. बीटरूटमध्ये लोह, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे शरीराला ऊर्जा देण्यास आणि रक्ताभिसरण वाढविण्यास मदत करतात. चला याची रेसिपी जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 27, 2025, 09:20 PM IST
Photo Credit: foodbook_by_juhi/ Instagram

How To Make Beetroot Dosa: नाश्त्यासाठी काही तरी नवीन हवं असं असतं. अशावेळी तुम्ही बीटरूट डोसा बनवू शकता. हा फारच हेल्दी नाश्त्याचा पर्याय आहे. हा डोसा जो चवीच्या बाबतीत उत्कृष्ट आहे आणि पोषणानेही भरपूर आहे. बीटरूट रक्त वाढवण्यास मदत करतात. हा डोसा सर्व वयाच्या लोकांसाठी उत्तम ठरतो. त्यात आयर्न, फायबर्स, फोलिक अॅसिड, पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडन्ट्स भरपूर असतात, जे शरीराला ऊर्जा देण्यास, रक्त वाढवण्यास आणि त्वचेला निखार देण्यास मदत करतात. चला याची रेसिपी जाणून घेऊयात... 

लागणारे साहित्य:

  • रवा (सूजी) – १/२ कप
  • बेसन – १/२ कप
  • दही – २ टेबलस्पून
  • किसलेला चुकंदर किंवा प्युरी – १/२ कप
  • आलं – १/२ टीस्पून
  • हिरवी मिरची – १ (बारीक चिरलेली)
  • मीठ – चवीप्रमाणे
  • पाणी – आवश्यकतेनुसार
  • तेल – तळण्यासाठी

कसा बवायचा हा डोसा?

रवा, बेसन आणि दही एकत्र करून पाणी घालून घट्ट बॅटर तयार करा.

त्यात चुकंदर प्युरी, आलं, हिरवी मिरची आणि मीठ घाला.

जर बॅटर जास्त घट्ट वाटत असेल, तर थोडं पाणी घालून त्याला पातळ आणि फिरवता येण्यासारखं करा.

तवा गरम करून, तेल लावून बॅटर टाकून हलकं पसरवा.

दोन्ही बाजूंनी कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.

पुदिना चटणी किंवा टोमॅटो चटणीसोबत सर्व करा.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

