Besan Modak Recipe: एक चमचा तुपात बनवा बेसनाचे मोदक, तोंडात सहज विरघळतील; नोट करा रेसिपी

How To Make Besan Modak At Home for Ganeshotsav 2025: बेसन मोदक हा गणेशोत्सवातील एक खास आणि पारंपरिक प्रसाद आहे. बेसन, तूप आणि साखर यांच्या मिश्रणातून बनणारे हे मोदक चवीला गोडसर, सुगंधी आणि तोंडात टाकताच विरघळणारे असतात. साध्या साहित्यापासून झटपट तयार होणारे हे मोदक गणरायाच्या नैवेद्यासाठी तसेच कुटुंबातील गोड खाणाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय ठरतात. चला याची रेसिपी जाणून घेऊयात...
२ कप बेसन
१ कप साखर (पावडर केलेली)
½ कप तूप
½ टीस्पून वेलची पूड
सजावटीसाठी थोडे ड्रायफ्रूट्स (बदाम/काजू तुकडे)
सर्वप्रथम एका कढईत तूप गरम करा.
त्यात बेसन घालून मंद आचेवर सतत हालवत भाजून घ्या. बेसनाचा रंग सोनेरी होऊन छान सुवास आला की गॅस बंद करा.
भाजलेले बेसन थंड झाल्यावर त्यात पावडर साखर आणि वेलची पूड टाकून नीट मिक्स करा.
हवे असल्यास त्यात ड्रायफ्रूटचे छोटे तुकडेही घालू शकता.
आता हा मिश्रण गरमीतच मोदकाच्या साच्यात भरून मोदक तयार करा.
थोडं सेट झाल्यावर साचे हलक्या हाताने उघडा आणि छान बेसन मोदक तयार आहेत.
बेसन नीट भाजणे खूप महत्त्वाचे आहे, नाहीतर मोदकाला कच्चा वास येतो.
आवडीनुसार साखरेचे प्रमाण कमी-जास्त करू शकता.
हे बेसन मोदक गणेशोत्सवासाठी सोपे, झटपट आणि चविष्ट प्रसाद म्हणून उत्तम पर्याय आहेत.