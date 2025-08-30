English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Besan Modak Recipe: एक चमचा तुपात बनवा बेसनाचे मोदक, तोंडात सहज विरघळतील; नोट करा रेसिपी

Besan Modak Recipe in Marathi: एक चमचा तुपामध्ये तुम्ही तोंडात विरघळतील असे बेसनाचे मोदक बनवा. हा नैवेद्य बाप्पाला काही मिनिटांत तयार होईल. यायची रेसिपी जाणून घ्या.    

 How To Make Besan Modak At Home for Ganeshotsav 2025: बेसन मोदक हा गणेशोत्सवातील एक खास आणि पारंपरिक प्रसाद आहे. बेसन, तूप आणि साखर यांच्या मिश्रणातून बनणारे हे मोदक चवीला गोडसर, सुगंधी आणि तोंडात टाकताच विरघळणारे असतात. साध्या साहित्यापासून झटपट तयार होणारे हे मोदक गणरायाच्या नैवेद्यासाठी तसेच कुटुंबातील गोड खाणाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय ठरतात. चला याची रेसिपी जाणून घेऊयात... 

बेसन मोदकांसाठी लागणारे साहित्य 

२ कप बेसन

१ कप साखर (पावडर केलेली)

½ कप तूप

½ टीस्पून वेलची पूड

सजावटीसाठी थोडे ड्रायफ्रूट्स (बदाम/काजू तुकडे)

जाणून घ्या रेसिपी 

सर्वप्रथम एका कढईत तूप गरम करा.

त्यात बेसन घालून मंद आचेवर सतत हालवत भाजून घ्या. बेसनाचा रंग सोनेरी होऊन छान सुवास आला की गॅस बंद करा.

भाजलेले बेसन थंड झाल्यावर त्यात पावडर साखर आणि वेलची पूड टाकून नीट मिक्स करा.

हवे असल्यास त्यात ड्रायफ्रूटचे छोटे तुकडेही घालू शकता.

आता हा मिश्रण गरमीतच मोदकाच्या साच्यात भरून मोदक तयार करा.

थोडं सेट झाल्यावर साचे हलक्या हाताने उघडा आणि छान बेसन मोदक तयार आहेत.

'या' टिप्स फॉलो करा 

बेसन नीट भाजणे खूप महत्त्वाचे आहे, नाहीतर मोदकाला कच्चा वास येतो.

आवडीनुसार साखरेचे प्रमाण कमी-जास्त करू शकता.

 हे बेसन मोदक गणेशोत्सवासाठी सोपे, झटपट आणि चविष्ट प्रसाद म्हणून उत्तम पर्याय आहेत.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

