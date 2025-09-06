English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

घरात भाजी संपलीये? बनवा बेसन-कांद्याची भाजी, नोट करा Recipe

Besan Pyaz ki Sabzi Recipe: रोज रोज त्याच त्याच प्रकारच्या भाज्या खाऊन कंटाळा येतो. अनेकदा घरातला भाजीपालाही संपतो.  अशावेळी तुम्ही हटके अशी बेसन-कांद्याची भाजी बनवू शकता. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 6, 2025, 12:10 PM IST
घरात भाजी संपलीये? बनवा बेसन-कांद्याची भाजी, नोट करा Recipe
Kitchen Recipe in Marathi How To Make Besan Pyaz ki Sabzi At Home

How To Make Besan Pyaz ki Sabzi : नेहमीच आपण सेम सेम भाजी खाऊन कंटाळतो. अशावेळी काही तरी हटके खावंसं वाटतं. यासाठी तुम्ही बेसन-कांद्याची भाजी बनवू शकता.  झटपट आणि स्वादिष्ट अशी बेसन-कांद्याची भाजी महाराष्ट्रात खास लोकप्रिय आहे. कमी साहित्य, थोडा वेळ आणि भरपूर चव ही या भाजीतली खासियत आहे. कांद्याची गोडसर चव आणि भाजलेल्या बेसनाची खमंग चव एकत्र येऊन अप्रतिम जोडी जमते. दुपारच्या किंवा रात्रीच्या जेवणासाठी ही भाजी पोळी, भाकरी किंवा फुलक्यासोबत तोंडीलावण्यास एकदम उत्तम लागते. हलक्या-फुलक्या स्वयंपाकासाठी ही भाजी परफेक्ट पर्याय ठरते. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

लागणारे साहित्य

2 कप चिरलेला कांदा

1 कप बेसन (हरभऱ्याचं पीठ)

3-4 टेबलस्पून तेल

1/2 टीस्पून मोहरी

1/2 टीस्पून जिरे

चिमूटभर हिंग

2 हिरव्या मिरच्या (चिरून)

1/2 टीस्पून हळद

1 टीस्पून लाल तिखट

1 टीस्पून धणेपूड

1/2 टीस्पून जिरेपूड

मीठ चवीनुसार

थोडी कोथिंबीर (सजावटीसाठी)

कशी बनवायची भाजी? 

कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी, जिरे, हिंग, आणि हिरव्या मिरच्या टाकून फोडणी करा.

त्यात कांदा टाकून गुलाबीसर होईपर्यंत परतून घ्या.

हळद, तिखट, धणेपूड, जिरेपूड टाकून छान परतून घ्या.

आता त्यात हळूहळू बेसन टाकत राहा आणि परतत राहा, जेणेकरून गुठळ्या होणार नाहीत.

मीठ घालून बेसन व्यवस्थित भाजलं जाईपर्यंत आणि भाजी कोरडीसर होईपर्यंत मंद आचेवर परता.

शेवटी वरून कोथिंबीर घालून सर्व्ह करा.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
किचन टिप्सकिचन हॅक्सरेसिपीrecipe in marathi

इतर बातम्या

हार्दिकनंतर सूर्या दादानेही बदलला केसांचा रंग? सोशल मीडियाव...

स्पोर्ट्स