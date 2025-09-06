घरात भाजी संपलीये? बनवा बेसन-कांद्याची भाजी, नोट करा Recipe

How To Make Besan Pyaz ki Sabzi : नेहमीच आपण सेम सेम भाजी खाऊन कंटाळतो. अशावेळी काही तरी हटके खावंसं वाटतं. यासाठी तुम्ही बेसन-कांद्याची भाजी बनवू शकता. झटपट आणि स्वादिष्ट अशी बेसन-कांद्याची भाजी महाराष्ट्रात खास लोकप्रिय आहे. कमी साहित्य, थोडा वेळ आणि भरपूर चव ही या भाजीतली खासियत आहे. कांद्याची गोडसर चव आणि भाजलेल्या बेसनाची खमंग चव एकत्र येऊन अप्रतिम जोडी जमते. दुपारच्या किंवा रात्रीच्या जेवणासाठी ही भाजी पोळी, भाकरी किंवा फुलक्यासोबत तोंडीलावण्यास एकदम उत्तम लागते. हलक्या-फुलक्या स्वयंपाकासाठी ही भाजी परफेक्ट पर्याय ठरते. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात.
2 कप चिरलेला कांदा
1 कप बेसन (हरभऱ्याचं पीठ)
3-4 टेबलस्पून तेल
1/2 टीस्पून मोहरी
1/2 टीस्पून जिरे
चिमूटभर हिंग
2 हिरव्या मिरच्या (चिरून)
1/2 टीस्पून हळद
1 टीस्पून लाल तिखट
1 टीस्पून धणेपूड
1/2 टीस्पून जिरेपूड
मीठ चवीनुसार
थोडी कोथिंबीर (सजावटीसाठी)
कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी, जिरे, हिंग, आणि हिरव्या मिरच्या टाकून फोडणी करा.
त्यात कांदा टाकून गुलाबीसर होईपर्यंत परतून घ्या.
हळद, तिखट, धणेपूड, जिरेपूड टाकून छान परतून घ्या.
आता त्यात हळूहळू बेसन टाकत राहा आणि परतत राहा, जेणेकरून गुठळ्या होणार नाहीत.
मीठ घालून बेसन व्यवस्थित भाजलं जाईपर्यंत आणि भाजी कोरडीसर होईपर्यंत मंद आचेवर परता.
शेवटी वरून कोथिंबीर घालून सर्व्ह करा.