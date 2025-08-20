Besan Wali Kurkuri Bhindi: जेवणसोबत तोंडी लावायला बनवा घरी बेसनवाली कुरकुरी भेंडी! नोट करा Recipe

How To Make Besan Wali Kurkuri Bhindi: पावसाळा असो, थंडी असो किंवा साधं रविवारचं जेवण भेंडीची भाजी हा कायमच्याच पसंतीचा विषय! पण नेहमीची साधी भाजी नकोशी वाटते, तेव्हा काहीतरी कुरकुरीत आणि वेगळं हवं असतं. अशा वेळी 'बेसनवाली कुरकुरी भेंडी' हा एकदम परफेक्ट पर्याय आहे. ही रेसिपी फक्त चविष्टच नाही तर तयार करायलाही अगदी सोपी आहे. बेसन, तांदुळाचं पीठ आणि मसाल्यांमध्ये भिजवलेली भेंडी तळून घेतल्यावर ती इतकी कुरकुरीत होते की, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडते. पोळी-भातासोबत किंवा भातासोबत किंवा स्टार्टर म्हणूनसुद्धा ती सहज सर्व्ह करता येते. तर मग, चला शिकूया ही झणझणीत, कुरकुरीत आणि खास बेसनवाली कुरकुरी भेंडी!
कुरकुरी भेंडी ही एक झणझणीत, कुरकुरीत आणि चविष्ट डिश आहे, जी लंच किंवा डिनरला साइड डिश म्हणून खास लोकप्रिय आहे. बेसन, तांदुळाचे पीठ आणि मसाल्यांमध्ये माखलेली ही भेंडी तळून घेतली जाते, ज्यामुळे ती बाहेरून कुरकुरी आणि आतून मऊ लागते.
भेंडी – २५० ग्रॅम (साफ करून बारीक लांब चिरलेली)
बेसन (बेसन पीठ) – ४ टेबलस्पून
तांदुळाचं पीठ – २ टेबलस्पून
हळद – ¼ टीस्पून
लाल तिखट – १ टीस्पून
धणे पावडर – १ टीस्पून
जिरे पावडर – ½ टीस्पून
आमचूर पावडर (कोरं आंबट) – ½ टीस्पून (ऐच्छिक)
गरम मसाला – ½ टीस्पून
मीठ – चवीनुसार
तेल – तळण्यासाठी
भेंडी स्वच्छ धुऊन पूर्ण कोरडी पुसून घ्या.
दोन्ही टोकं कापून, लांबट आणि पातळ चिरा (ज्युलिएन्स) करा.
एका मोठ्या परातीत चिरलेली भेंडी घ्या.
त्यात बेसन, तांदुळाचं पीठ, सर्व मसाले (हळद, लाल तिखट, धणे पावडर, जिरे पावडर, गरम मसाला, आमचूर पावडर) आणि मीठ घालून हलक्या हाताने मिक्स करा.
पाण्याचा वापर करू नका. भेंडीच्या ओलसरपणामुळे पीठ चांगलं मिक्स होतं.
हवं असल्यास १ टेबलस्पून तेल घालून नीट मळून ठेवा.
कढईत तेल गरम करा. तेल मध्यम तापमानावर गरम असावं.
थोडी थोडी भेंडी एकावेळी टाका. एकाच वेळी जास्त भेंडी टाकू नका.
मध्यम आचेवर कुरकुरी होईपर्यंत तळा.
सोनेरी आणि कुरकुरी झाली की, किचन टॉवेलवर काढून घ्या.
गरमागरम कुरकुरी भेंडी फोडणीच्या भातासोबत, वरण-भात किंवा पोळीबरोबर सर्व्ह करा.
वरून लिंबाचा रस पिळला तरी छान लागतो.
अधिक कुरकुरीसाठी तांदुळाच्या पीठाचे प्रमाण थोडं वाढवू शकता.
ही भेंडी ओव्हन किंवा एअर फ्रायरमध्येही कमीतकमी तेलात तयार करता येते.