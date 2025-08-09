रक्षाबंधननिमित्त पाहुणे घरी आलेत? बनवा चणा डाळ बर्फी, नोट करा Recipe

Mithai Recipe for Raksha Bandhan 2025: चणा डाळ बर्फी हा पारंपारिक भारतीय गोड पदार्थ आहे जो सण-उत्सव, खास प्रसंगी किंवा पाहुण्यांचे स्वागत करण्यासाठी नेहमी बनवला जातो. भाजलेल्या चणा डाळीचा सुगंध, तुपाचा मऊसर पोत आणि वेलचीची गोडसर चव यामुळे ही बर्फी खवय्यांच्या आवडीची होते. साध्या साहित्यापासून तयार होणारी ही रेसिपी चवदार आणि पौष्टिकही आहे. आजच्या रक्षाबंधननिमित्त घरी आलेल्या पाहुण्यांना देण्यासाठी बाहेरून मिठाई आणण्यापेक्षा तुम्ही घरीच गोड बनवू शकता. चला सहज बनवता येणारी अशी चणा डाळ बर्फीची रेसिपी जाणून घेऊयात.
चणा डाळ – १ कप
साखर – १ कप
तूप – ४-५ टेबलस्पून
वेलची पावडर – ½ टीस्पून
काजू, बदाम (सजावटीसाठी) – आवश्यकतेनुसार
दूध – ½ कप (भिजवण्यासाठी)
चणा डाळ नीट धुऊन ३-४ तास पाण्यात भिजत ठेवा.
भिजलेली डाळ गाळून घ्या आणि ½ कप दुधासह मऊसर होईपर्यंत शिजवा.
शिजलेली डाळ थंड होऊ द्या आणि मिक्सरमध्ये बारीक पेस्ट करून घ्या.
कढईत तूप गरम करून डाळीची पेस्ट मंद आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा.
भाजलेली डाळ झाल्यावर त्यात साखर घाला आणि मिश्रण घट्ट होईपर्यंत हलवत रहा.
मिश्रणात वेलची पावडर घाला आणि नीट मिसळा.
एका तुप लावलेल्या ताटात मिश्रण पसरवा, वरून काजू-बदामाचे काप घाला आणि हलके दाबा.
थंड झाल्यावर हव्या असलेल्या आकाराचे बर्फीचे तुकडे कापा.
अधिक चविष्ट बर्फीसाठी थोडं खोबरं किसून भाजून घालू शकता.
गॅसची आच कमी ठेवा, त्यामुळे बर्फीला उत्तम टेक्स्चर मिळेल.