Chocolate Cake Recipe in Marathi: तुम्हाला बेकिंगची आवड असेल तर तुम्ही या ख्रिसमसमध्ये ही सोपी चॉकलेट केक रेसिपी नक्कीच ट्राय करा.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 21, 2025, 05:10 PM IST
Chocolate Cake Recipe: तुम्हाला चॉकलेट आवडतं? घरीच बनवा केक! ख्रिसमससाठी नोट करा रेसिपी
How To Make Chocolate Cake

How To Make Chocolate Cake: लहान ते मोठे सगळ्यांचं चॉकलेटचा केक आवडतो. ख्रिसमसमध्ये तर आवर्जून चॉकलेट केक बनवला जातो. तुम्ही घरी कधी केक बनवला आहे का? नसेल आज आम्ही तुम्हाला एक खास रेसिपी सांगणार आहोत. 

साहित्य:

मैदा – १ कप

कोको पावडर – १/२ कप

बेकिंग पावडर – १ टीस्पून

बेकिंग सोडा – १/२ टीस्पून

साखर – ३/४ कप

दूध – १ कप

तेल – १/२ कप (म्हणजे साधारण ८० मि.ली.)

अंडं – १

व्हॅनिला एसेन्स – १ टीस्पून

गरम पाणी – १/२ कप

कृती:

ओव्हन १८० डिग्री सेल्सियसवर (350°F) प्रीहीट करा.

एका मोठ्या बाऊल मध्ये मैदा, कोको पावडर, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा आणि साखर एकत्र करा.

दुसऱ्या बाऊल मध्ये दूध, तेल, अंडं आणि व्हॅनिला एसेन्स एकत्र करा. हे चांगले फेटून घ्या.

तरल साहित्य हळूहळू सूक्ष्म साहित्याच्या बाऊल मध्ये घाला आणि मिक्स करा. मिश्रण गुळगुळीत असावे.

आता गरम पाणी हळूहळू घाला आणि मिश्रण हलक्या हाताने मिक्स करा. हे मिश्रण थोडे जास्त पातळ होईल, पण ते चांगले असते.

एका केक मोल्ड किंवा पॅनला तेल लावून त्यावर हलके मैद्याचे चटके करा, म्हणजे केक चिकटणार नाही.

मिश्रण केक मोल्ड मध्ये ओता आणि प्रीहीट केलेल्या ओव्हन मध्ये ३०-३५ मिनिटं बेक करा. केक बेक झाला की, त्यात चाकू किंवा टूथपिक टाका. जर तो स्वच्छ बाहेर आलं तर केक तयार आहे.

केक ओव्हनमधून काढून थंड होण्यासाठी ठेवा. थंड झाल्यावर, त्यावर चॉकलेट सॉस, आईसिंग किंवा जशा आवडेल तसे सजवून सर्व करा.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

