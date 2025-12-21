Chocolate Cake Recipe: तुम्हाला चॉकलेट आवडतं? घरीच बनवा केक! ख्रिसमससाठी नोट करा रेसिपी

How To Make Chocolate Cake: लहान ते मोठे सगळ्यांचं चॉकलेटचा केक आवडतो. ख्रिसमसमध्ये तर आवर्जून चॉकलेट केक बनवला जातो. तुम्ही घरी कधी केक बनवला आहे का? नसेल आज आम्ही तुम्हाला एक खास रेसिपी सांगणार आहोत.
मैदा – १ कप
कोको पावडर – १/२ कप
बेकिंग पावडर – १ टीस्पून
बेकिंग सोडा – १/२ टीस्पून
साखर – ३/४ कप
दूध – १ कप
तेल – १/२ कप (म्हणजे साधारण ८० मि.ली.)
अंडं – १
व्हॅनिला एसेन्स – १ टीस्पून
गरम पाणी – १/२ कप
ओव्हन १८० डिग्री सेल्सियसवर (350°F) प्रीहीट करा.
एका मोठ्या बाऊल मध्ये मैदा, कोको पावडर, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा आणि साखर एकत्र करा.
दुसऱ्या बाऊल मध्ये दूध, तेल, अंडं आणि व्हॅनिला एसेन्स एकत्र करा. हे चांगले फेटून घ्या.
तरल साहित्य हळूहळू सूक्ष्म साहित्याच्या बाऊल मध्ये घाला आणि मिक्स करा. मिश्रण गुळगुळीत असावे.
आता गरम पाणी हळूहळू घाला आणि मिश्रण हलक्या हाताने मिक्स करा. हे मिश्रण थोडे जास्त पातळ होईल, पण ते चांगले असते.
एका केक मोल्ड किंवा पॅनला तेल लावून त्यावर हलके मैद्याचे चटके करा, म्हणजे केक चिकटणार नाही.
मिश्रण केक मोल्ड मध्ये ओता आणि प्रीहीट केलेल्या ओव्हन मध्ये ३०-३५ मिनिटं बेक करा. केक बेक झाला की, त्यात चाकू किंवा टूथपिक टाका. जर तो स्वच्छ बाहेर आलं तर केक तयार आहे.
केक ओव्हनमधून काढून थंड होण्यासाठी ठेवा. थंड झाल्यावर, त्यावर चॉकलेट सॉस, आईसिंग किंवा जशा आवडेल तसे सजवून सर्व करा.