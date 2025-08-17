English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Coconut Onion Rice Recipe : जेवणासाठी बनवा झटपट होणारा नारळ-कांदा भात, पाऊसाची मज्जा होईल द्विगुणित

 Coconut Onion Rice Recipe in Marathi: नारळ कांदा भात हा एक स्वादिष्ट आणि झटपट बनणारा पदार्थ आहे. पावसाळ्यात जेवणासाठी ही एक उत्तम डिश आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 17, 2025, 10:14 AM IST
How to Make Coconut Onion Rice Recipe: नेमीचं वरण भात खाऊन एका वेळेला कंटाळा येतो. मग विकेंडला काही तरी हटके खायचं असतं. अशावेळी तुम्ही झटपट तयार होणार नारळ कांदा भात बनवू शकता.  नारळ आणि कांदा यांचा सुंदर मेळ घालून तयार होणारा हा भात साध्या जेवणाला खास चव आणतो. दुपारच्या किंवा रात्रीच्या जेवणासाठी झटपट बनणारी ही रेसिपी अतिशय सोपी आहे. भाजलेल्या कांद्याची गोडसर चव आणि नारळाचा सुगंध यामुळे हा भात मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो. दही, पापड किंवा कोशिंबिरीसोबत खाल्ला तर त्याची चव आणखीनच खुलते. चला याची रेसिपी जाणून घेऊयात... 

लागणारे साहित्य 

बासमती तांदूळ – १ कप

नारळ किस (ताजा/सुकामेवा) – ½ कप

कांदे – २ मध्यम (पातळ चिरलेले)

हिरव्या मिरच्या – २ (लांब चिरलेल्या)

आलं-लसूण पेस्ट – १ टीस्पून

करीपत्ता – ७-८ पाने

मोहरी – ½ टीस्पून

जिरे – ½ टीस्पून

हळद – ¼ टीस्पून

लाल तिखट – ½ टीस्पून

तेल / तूप – २ टेबलस्पून

मीठ – चवीनुसार

पाणी – २ कप

कोथिंबीर – सजावटीसाठी

कसा बवायचा हा नारळ कांदा भात?

तांदूळ स्वच्छ धुऊन १५-२० मिनिटे भिजत ठेवा.

कढईत तेल किंवा तूप गरम करून त्यात मोहरी, जिरे, करीपत्ता टाका.

कांदे घालून छान सोनेरी होईपर्यंत परता.

त्यात हिरव्या मिरच्या व आलं-लसूण पेस्ट घालून परता.

आता हळद, तिखट व नारळाचा किस घालून २ मिनिटे भाजून घ्या.

त्यात भिजवलेला तांदूळ घालून हलक्या हाताने परता.

पाणी व मीठ घालून झाकण ठेवून भात शिजवून घ्या.

भात शिजल्यावर वरून कोथिंबीर घालून गरमागरम सर्व्ह करा.

सर्व्हिंग टिप

 हा भात दही, पापड किंवा साध्या कोशिंबिरीसोबत खूप स्वादिष्ट लागतो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

