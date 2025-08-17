Coconut Onion Rice Recipe : जेवणासाठी बनवा झटपट होणारा नारळ-कांदा भात, पाऊसाची मज्जा होईल द्विगुणित

How to Make Coconut Onion Rice Recipe: नेमीचं वरण भात खाऊन एका वेळेला कंटाळा येतो. मग विकेंडला काही तरी हटके खायचं असतं. अशावेळी तुम्ही झटपट तयार होणार नारळ कांदा भात बनवू शकता. नारळ आणि कांदा यांचा सुंदर मेळ घालून तयार होणारा हा भात साध्या जेवणाला खास चव आणतो. दुपारच्या किंवा रात्रीच्या जेवणासाठी झटपट बनणारी ही रेसिपी अतिशय सोपी आहे. भाजलेल्या कांद्याची गोडसर चव आणि नारळाचा सुगंध यामुळे हा भात मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो. दही, पापड किंवा कोशिंबिरीसोबत खाल्ला तर त्याची चव आणखीनच खुलते. चला याची रेसिपी जाणून घेऊयात...
बासमती तांदूळ – १ कप
नारळ किस (ताजा/सुकामेवा) – ½ कप
कांदे – २ मध्यम (पातळ चिरलेले)
हिरव्या मिरच्या – २ (लांब चिरलेल्या)
आलं-लसूण पेस्ट – १ टीस्पून
करीपत्ता – ७-८ पाने
मोहरी – ½ टीस्पून
जिरे – ½ टीस्पून
हळद – ¼ टीस्पून
लाल तिखट – ½ टीस्पून
तेल / तूप – २ टेबलस्पून
मीठ – चवीनुसार
पाणी – २ कप
कोथिंबीर – सजावटीसाठी
तांदूळ स्वच्छ धुऊन १५-२० मिनिटे भिजत ठेवा.
कढईत तेल किंवा तूप गरम करून त्यात मोहरी, जिरे, करीपत्ता टाका.
कांदे घालून छान सोनेरी होईपर्यंत परता.
त्यात हिरव्या मिरच्या व आलं-लसूण पेस्ट घालून परता.
आता हळद, तिखट व नारळाचा किस घालून २ मिनिटे भाजून घ्या.
त्यात भिजवलेला तांदूळ घालून हलक्या हाताने परता.
पाणी व मीठ घालून झाकण ठेवून भात शिजवून घ्या.
भात शिजल्यावर वरून कोथिंबीर घालून गरमागरम सर्व्ह करा.
हा भात दही, पापड किंवा साध्या कोशिंबिरीसोबत खूप स्वादिष्ट लागतो.